México es un paraíso solar, egresada UDLAP

Staff/RG

Cholula, Puebla, a 10 de julio de 2023.- Por su posición geográfica, México es un país privilegiado en materia de irradiación solar, por lo cual debería estar interesado en la tecnología de los paneles tanto por la regularidad del servicio eléctrico, evitar los apagones, o para ayudar a reducir la huella de carbono y el calentamiento global; todo ello aunado al ahorro económico de cada casa, que acorde a la Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Fanny Wenzel Garay, People Ops Lead de Bright Inc., puede ir del 20 al 98%, dependiendo del tipo de instalación hecha.

El proceso es muy sencillo y tiene un bajo costo, según las palabras de la Mtra. Wenzel Garay, primero se debe hacer un estudio del consumo eléctrico cotidiano en los últimos meses por personal calificado, ellos hacen recomendaciones de qué sistema se puede instalar, así como el direccionamiento sobre el techo de la casa para captar mejor la irradiación. Es indispensable tener un medidor de luz instalado y un convenio con la CFE, pues se le debe avisar que “se va a instalar un sistema de auto demanda, se cambia el medidor a uno bidireccional porque se hace un eteo de kilowatts, es decir, el sistema inyecta la red y luego la casa agarra la energía”, explicó la egresada de la UDLAP.

Una vez instalado, los habitantes pueden usar sus aparatos eléctricos como de costumbre y si por alguna razón desean aumentar su consumo para comprar una pecera o colocar un portón eléctrico, lo único a hacer es un aumento del sistema para un equilibrio. “Se trata de poder tener nuestra vida, que cada vez depende más de la energía, de una forma más económica y sobre todo sustentable”, añadió la Mtra. Fanny Wenzel.

Ante una de las preguntas recurrentes: qué pasa en los días nublados o lluviosos, la egresada de la UDLAP comentó que en el caso de la empresa en la cual ella trabaja y en donde su labor es liderar los esfuerzos de reclutamiento, así como de convencer a la gente de los beneficios de tener una técnica de atracción de energía eficiente, su sistema no deja de funcionar, puede reducirse la producción de energía, pero al hacer el estudio previo de consumo también se elabora un completo programa, donde se agregan probables cambios climáticos para garantizar la energía.

Para finalizar, la egresada en Administración de Empresas por la UDLAP, enfatizó que México es un paraíso solar que está dentro de una franja de gran irradiación, lo cual hace difícil creer que el mercado mexicano no confíe mucho en la tecnología de paneles solares. El ahorro que se puede lograr es de hasta un 98% en sus recibos de luz, además de no necesitar una gran inversión para tener un sistema eficiente y con varios beneficios, aseguró Fanny Wenzel Garay, People Ops Lead de Bright Inc.