En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Pepe Hanan

Divorcio

Muchos se preguntan a qué se debe que como nunca antes se había visto, la afición camotera se encuentre tan distanciada e inconforme con su equipo de fútbol. Y mire usted que se han pasado épocas complicadas acompañadas de pésimos resultados e incluso descensos, pero jamás se había observado una situación similar a la actual, con todo y que al día de hoy se cuenta con herramientas como las redes sociales e internet, las cuales antes ni por asomo se veían.

El aficionado promedio, ese que le va al Puebla sin mayor interés que desear buenos resultados y disfrutar de ir al estadio, simplemente se encuentra decepcionado, triste, asqueado y aburrido de tantas y tantas mentiras de las que ha sido objeto.

Aficionados que se sienten maltratados e ignorados por quienes manejan al equipo.

Sabedores ya a estas alturas que son gente que, en primera, no es poblana; segundo, que ha quedado demostrado con hechos irrefutables la manera de operar de estas personas que sólo vinieron a llenarse los bolsillos a costillas de los aficionados poblanos y peor aún, tratándolos con la punta del pie.

Es por eso que el pasado sábado ante la gran venta y entrega de los franjabonos en el Estadio Cuauhtémoc, la asistencia fue realmente baja, ya que además de esperar alrededor de tres horas, el gran aliciente fue formarlos como borregos frente a las bancas esperando que llegara más gente.

La asistencia, según platican, no superó las 300 personas durante el día.

Es decir, en un estado de 6 millones de habitantes, solo 300 personas estuvieron ahí para adquirir un franjabono? Me parece uno de los peores fracasos de marketing en la historia del equipo camotero.

Pero cómo van a estar contentos los aficionados si a los pocos jugadores que se identificaron con la institución como Antony Silva son tratados como basura y sacados del equipo por la puerta de atrás y mediante un video ‘pedorro’ haciéndole honores a quien no se lo demostraron como institución?

Al día de hoy no existe un solo jugador que represente a Puebla o a los poblanos, que la gente respete, casi no conoce a sus jugadores con excepción de los interesados en sacar prebendas del equipo, los cuales no son más de 20 personas pagadas por los empleados del equipo para realizarles una defensa histórica, lo triste es que son personas con cero peso en el medio y que solo se representan a ellos mismos, los cuales casi siempre se ocultan en el anonimato.

Cómo va a estar la afición contenta si ha sido pública la forma en que los empleados del club operan y utilizan el estadio como patrimonio propio, realizando fiestas privadas con Escorts de por medio?

Con bares adaptados en el palco fundadores con departamento incluido para llevar grupos musicales y emborracharse hasta el amanecer, además de obligar a las chicas de marketing a asistir so pena de ser despedidas.

Todo esto operado por algunos que ya ni siquiera están en la organización pero que fueron rescatados por otros clubes y que a pesar de estar lejos mantienen el rencor y el odio a quien esto escribe y que aún y cuando no los conozco, sobre todo porque no son nadie, intentan buscar venganza (sin lograrlo) pues han sido apaleados en todos los terrenos y creyendo que el culpable es el que lo publica y no ellos mismos que son los que utilizan instalaciones del Gobierno del estado de Puebla para realizar sus fechorías.

Olvidan que desgraciadamente para ellos que vienen en algunos casos de Atlas, Puebla y San Luis, fueron grabados en situaciones muy comprometedoras, videos que se encuentran en mi poder y que por ética profesional no he sacado a la luz pública, sobre todo por respeto a las familias que no son culpables, sin embargo, en caso de ser necesario, tendré que hacer uso de ellos con todo el dolor de mi corazón.

Avisados están.

¿Qué culpa tenemos los que publicamos de los fraudes que se han llevado a cabo con los boletos a nombre del DIF, donde para auto robarse hacen uso de esos palcos y así no reportarlos en la contabilidad de las entradas?

¿Qué culpa tengo yo de que algunos miembros de esta directiva empleada hayan sido cómplices y tapaderas del tal Xavier Alexander “N” detenido y encarcelado por abusar de al menos 9 menores y que formaba parte de las sub’s y las fuerzas inferiores de la franja?

¿Qué culpa tengo yo de que existan fotografías de este ‘depredador sexual’ vestido con el atuendo del equipo Puebla en una fotografía grupal donde se encontraban todas las categorías?

¿Qué culpa tengo yo de que derivado de esta situación hayan tenido que acudir con un abogado para tratar de salvar el pellejo por complicidad en abuso sexual de menores?

Deseo por justicia a esos niños y familias, que las autoridades de verdad detengan a todos los involucrados en el caso, pues muchos de los hoy están molestos, entraban y salían de esa casa ubicada en la colonia Zavaleta.

¿Qué culpa tengo yo de que hayan vendido a los pocos jugadores que destacaron en algún momento?

¿Qué culpa tengo yo de que gente allegada al club le hubiera ofrecido a un grupo de ‘Escorts’, regularizarles su situación migratoria en nuestro país a cambio de 15 mil dólares (a cada una) y después de recibir el 50% del pago dejaron de contestarles el teléfono hasta que estas señoritas acudieron con un servidor para denunciar la situación?

¿Qué culpa tengo yo de que la gente no se sienta identificada con su equipo por todo lo narrado con anticipación?

Según yo, ninguna.

No estaría mal que realizaran un acto de contrición y de verdad buscaran dónde está el error que ha causado tanto daño a ellos y a los aficionados poblanos.

Tigres vs Puebla.

Inicia el torneo y los jugadores del Puebla ajenos a toda esta situación, intentarán obtener un buen resultado en su visita a Tigres en Monterrey.

Irónicamente los universitarios fueron el último equipo al que enfrentó el Puebla el torneo anterior y ahora les toca iniciar como visitantes en una cancha complicada donde lo que se pueda rescatar será ganancia.

Veremos si las acciones emprendidas por Eduardo Arce resultan positivas o si las mismas terminan por hundirlo.

Por último, corre el rumor de que Emanuel Gularte sería otro de los sacrificados por Arce y partiría a León bajo la tutela de Larcamón.

De ser así, la limpia antes comentada, se habrá concretado.

El Larcamonismo muere en Puebla

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

[email protected]