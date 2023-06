Julio Huerta y Olivia Salomón, los proyectos del gobernador para 2024

DEBATE

Si alguien espera y/o desea que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina le juegue las contras al presidente Andrés Manuel López Obrador en la sucesión poblana del 2024, será mejor que se siente y replantee su proyecto personal, ya que –por obvias razones- el titular del Ejecutivo estatal mantendrá su apoyo y lealtad a la 4T y, especialmente, al “cabecita de algodón”.

Pero esta lealtad no implica carecer de proyectos y/o propuestas propias y Céspedes Peregrina ha dejado más que claro que, de las suyas, las dos principales son Julio Miguel Huerta, secretario de Gobernación y Olivia Salomón, de Economía, a quienes ha respaldado, fortalecido y ponderado: Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Julio Huerta y el evento por los primeros 100 días

En el listado de barbosistas-salomonistas que seguramente serán candidatos en 2024 también hay que anotar al presidente del Congreso local, Eduardo Castillo López; al jefe de la oficina de la Gubernatura, Javier Aquino Limón; a la secretaría de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, etc. No obstante, el proyecto principal es Julio Huerta y, al momento de escribir estas líneas, en el seno del equipo del gobernador no se han recibido indicaciones diferentes.

¿Qué tanto aprovecharán Julio Huerta y Olivia Salomón el respaldo del mandatario estatal?…es algo que depende de ellos y sus respectivos equipos, porque es obvio que, si no se ayudan, no suman, permanecen en sus nubes de poder y cometen errores, como el caso Sandra Izcoa, dentro de poco tiempo seguirán el MISMO CAMINO de Gabriel Biestro, fallido precandidato del barbosismo en 2021, por más que el gobernador les haya apoyado: Respalda Sergio Salomón a Julio Huerta ante críticas

Así que, si a usted algún “listo” le dice que el secretario de Gobernación ya cayó de la gracia de Sergio Salomón, no le crea…al menos por ahora.

RODRIGO ABDALA SE DESMARCA DE NACHO MIER Y VA EN SU PROPIO CARRIL AL 2024

Políticamente resucitado desde mediados de diciembre del año pasado, porque el fallecimiento del ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta implicó el resurgimiento de sus aspiraciones por el 2024, el delegado de Bienestar, Rodrigo Abdala, aseguró que va en su propio carril y que no forma parte del equipo de precampaña del coordinador de los diputados federales morenistas, Ignacio Mier Velazco.

Luego de que Rodrigo Abdala apareciera en algunos eventos públicos con Mier Velazco, se generó la percepción de que estaba –junto a Fernando Manzanilla, Luis Enrique Flores, Luis Antonio Godina, etc- en su staff de colaboradores para obtener la candidatura morenista al gobierno de Puebla en 2024: Nacho Mier crea y dirige su Asociación civil

Pero desde el 19 de abril pasado el funcionario federal se destapó como contendiente al gobierno de Puebla e, interrogado brevemente acerca del tema, puntualizó que NO va con Mier Velazco en la disputa por la postulación morenista, sino que su precandidatura sí va en serio: Levanta la mano Rodrigo Abdala para la gubernatura

Incluso, ya le puso a la delegación un área de Comunicación Social –que no existía hace pocos meses – y reapareció en eventos de diversas instancias de gobierno. Habrá que esperar para ver qué candidatura le dan, tal vez una diputación federal o local plurinominal.