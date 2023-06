MouthPad^ gana el Gran Prix de innovación en Cannes Lions 2023

Staff/RG

Augmental, spin-off de MIT Media Lab, una innovadora empresa emergente de hardware con el objetivo de crear experiencias centradas en mejorar las interacciones diarias de las personas a través de dispositivos e interfaces digitales, alcanzó el Gran Prix de Innovación en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions 2023 por su innovador MouthPad^.

MouthPad^, es un producto con revolucionaria innovación tecnológica que permite a las personas controlar dispositivos únicamente a través del movimiento de su lengua. El primer dispositivo de esta empresa tiene como objetivo superar los límites de la tecnología de manos libres y hacerla más humana. Se trata de una interfaz intraoral inteligente totalmente personalizada, adaptada a la boca del usuario y con capacidad para conectarse a varios dispositivos personales.

Tomás Vega, cofundador e ingeniero de Augmental, comentó: “A medida que nuestras vidas se entrelazan cada vez más con la tecnología y el mundo se expande de lo físico a lo digital, es más importante que nunca garantizar que todo el mundo tenga el mismo acceso a las nuevas interfaces. Las interacciones con estos sistemas deben diseñarse para adaptarse a la forma en que los seres humanos perciben, procesan y actúan, y hemos dado un gran paso adelante con este premio.”

Corten Singer, cofundador de Augmental, comentó: “Soy un firme creyente que la tecnología debe encontrarnos donde estamos, y no al revés. Es muy gratificante para una start-up como nosotros que los miembros del jurado de un festival tan prestigioso como Cannes Lions piensen lo mismo. Fue un honor presenta este trabajo junto a Wunderman Thompson y demostrar cómo el diseño universal tiene el poder de ampliar enormemente el acceso digital para todos, no solo para aquellos que carecen de movilidad.”

Wunderman Thompson proporcionó apoyo de marca de nivel mundial y brand experience para MouthPad^ de Augmental, dirigido por el equipo de Wunderman Thompson en Perú, junto con la Práctica de Experiencia Inclusiva de Wunderman Thompson.

Josh Loebner, PhD, Global Head of Inclusive Design, Wunderman Thompson dijo: “La creatividad y la cultura van de la mano, pero para aquellos que no pueden usar sus manos, a menudo son marginados de la sociedad. Para aquellos con parálisis, cuadriplejia y otros impedimentos manuales, MouthPad^ es un cambio inspirador en la punta de la lengua. No podría estar más contento de que ahora haya sido galardonado con un Gran Prix de Innovación”.

Dany Minaker & Patan Tarazaga, Chief Creative Officers de Wunderman Thompson LATAM añadieron: “No podemos estar más orgullosos de lo que ha conseguido este maravilloso equipo. Mouthpad es una innovación fantástica que puede cambiar la vida de millones de personas. Ganar el Gran Prix de Innovación con este proyecto es un sueño hecho realidad”.