En el PRI no recibiremos a los hoy morenistas: NC

Jesus Contreras Flores

La política es un juego que siempre ha sido eso: un juego. Siempre se ha desarrollado en el campo de las simulaciones y las mentiras.

Los dueños de los partidos juegan sus fichas para permanecer en el poder. Cuando son gobiernos, juegan a elecciones que no son elecciones, sino encuestas para que él o la triunfadora, alcance el nombramiento de coordinadora o coordinador, en defensa de -mantener el poder- la cuarta transformación. Como ahora. Así ganan tiempo a las nuevas autoridades del INE. Engañan al pueblo, a la sociedad y a los opositores que juegan en busca de candidatos, sin encontrar la punta de la madeja. Los rivales hacen planes, proyectos, sin mirar a la militancia, a la sociedad, y solo impulsan tómbolas, sorteos para sacar de los suyos al mejor candidato opositor.

En ese mundo de falsedad, de ficciones, de traiciones, surgió el llamado “chapulineo” político, -van de un partido a otro, de un cargo de elección popular a otro-. Ese chapulineo que emergió desde los mejores tiempos del PRI, hoy, para el priísmo, es un lastre. Muchos de sus mejores hombres, sin renunciar, “dejan a su partido” y se convierten en opositores. En los procesos electorales, regresan a las filas tricolores en busca de una nueva oportunidad, van tras alguna candidatura. Así que a recordar que la política volverá a los hogares, en las oficinas, en los cafés, etc, etc, usando todos los medios.

En este divertimiento, durante etapas como la actual, las dirigencias priístas, abrían las puertas a los rebeldes, peeerooo, de acuerdo a una decisión del dirigente estatal, Néstor Camarillo Medina: esto se acabó.

Se acabaron cuotas y cuates, nos dice el líder estatal poblano. Anuncia que van por el rescate de la esencia del partido, que les quitó Morena. Que no recibirán a los hoy morenistas. Ya no se abrirán las puertas del partido, como antes, a los que se fueron. Reconoce que hoy están con Alejandro Armenta Mier y Nacho Mier Velazco -También hay reclutados por Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López aspirantes presidenciales y por Julio Miguel Huerta Gómez y ahí la dejamos-…

En la charla recuerdo el título del libro de “la Tigresa”, Irma Serrano, “A calzón quitado”. Y es que Néstor Camarillo habla abiertamente sobre sus proyectos para recuperar a la militancia, los sectores popular, obrero y campesino, para interesar a la juventud a participar en las actividades partidistas. para recuperar a ciudadanos que hoy los rechazan porque perdieron el rumbo. Expone que iniciará en breve una gira con duración de unos 3 meses por la entidad para visitar a la militancia y reconocer los errores -un mea culpa- y también para reconocer a los militantes distinguidos que nunca han abandona al partido.

Néstor Camarillo informa de próxima reunión regional, para los días 30 de junio y primero de julio, en la que participarán dirigencias de 10 estados del centro del país, con la finalidad de perfilar la candidatura presidencial del PRI, dentro de la Alianza PAN-PRI-PRD

Toca en otro momento de la charla la sucesión de la gubernatura poblana. Palabras más palabras menos afirma que no hay definición en cuanto a candidatos en el tricolor ni en el PAN…Y se “destapa”: Yo si quiero, exclama. (no quieren ni a Blanca Alcalá ni a Jorge Estefan Chidiac. Enrique Doger está con Nacho Mier…El alcalde capitalino, el panista Eduardo Rivera Pérez, sigue deshojando la margarita)…vaya berenjenal en que se metió Don Néstor… el PRI necesita militancia, la familia se disgregó. La mayor parte de los “insurrectos” se fueron a los brazos de expriístas que conforman algunas de las tribus que obedecen al mayor ex priísta que creó un Movimiento. Esos rebeldes se pusieron al servicio del que vieron tiene posibilidades para alcanzar “la grande”. Solo uno tendrá el pastel y muchos de los que huyeron del PRI, buscarán “otra oportunidad” y el perdón de los dirigentes…Mantendrá Néstor Camarillo su decisión de “Ni cuates, ni cuotas”…

“CONFIDENCIAL”, es una columna del diario “El Financiero”, donde aparecen con frecuencia comentarios sobre actividades y declaraciones de políticos de “altos vuelos”. Hay dos poblanos que “jalan” mucha publicidad por sus hechos. A últimas fechas, los primos: el senador, por Morena, Alejandro Armenta Mier, que pronto dejará la Presidencia de la mesa directiva senatorial, y el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, “tiradores” a la gubernatura poblana, han ganado muchas líneas ese ese espacio. Se dice que Armenta Mier “aprovecha hasta el último momento su posición para promocionarse”.

Se cita que “presentó en el recinto legislativo su nuevo libro Propuestas para construir un mejor futuro por amor a Puebla. Éste es el tercer libro del morenista –quien apenas el sexenio pasado apoyaba al priista Enrique Peña–, ya que también ha escrito La importancia del litio en México y La pandemia de los edulcorantes en México. Vaya desperdicio, lamentan algunos, que tan prolífico escritor siga en la política”…Y de Don Nacho en un comentario sobre la situación que se enfrenta en Chiapas sale lo siguiente: “A pesar de todo lo que se ha dicho en diversos testimonios, en Chiapas “no hay nada, no pasa nada”, aseguró el líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier… La Comisión de Concordia y Pacificación regularmente hace visitas y lo último que me dijo mi compañero diputado, quien la preside, es que no habían encontrado nada”. Es más, “yo estuve en Comitán hace poco y en Las Margaritas y no hay nada”…Armenta Mier ha dicho que seguirá con su actividad legislativa en el senado hasta el final y que también continuará con sus recorridos por el estado para convencer a los poblanos. Por cierto que el fin de semana el senador Armenta difundió una encuesta de Parametría que lo colocó en primer lugar tanto en preferencia del público en general como entre la militancia del partido guinda y en segundo a Claudia Rivera Vivanco y hasta el tercer sitio, al originario de Tecamachalco. Claro que “saltó” el primo pues esa encuesta no le da oportunidad para ser el “defensor de la cuarta transformación en Puebla”… Crece la batalla, muy interna, porque faltan algunos meses para la decisión sobre la candidatura… Hasta la próxima…D.M.