La solución ideal para todos los niños miopes

Para la salud ocular de los niños miopes: Porque cada dioptría cuenta

Tablet, computadoras o tareas: hoy en día, los niños se centran principalmente en lo que está justo delante de ellos y, a menudo, pasan menos tiempo al aire libre. La consecuencia de este nuevo comportamiento es que más niños desarrollan miopía, Esto significó que en 2020 más de un tercio de la población mundial era miope, un fuerte aumento en solo dos décadas. Pero lo que muchos padres no saben: la miopía entre los niños puede causar enfermedades oculares graves en la edad adulta, por lo que es importante controlarla lo antes posible. Los expertos de Rodenstock desarrollaron una solución para este propósito: las nuevas lentes MyCon de Rodenstock están diseñadas para compensar la miopía, y garantizar una visión nítida además de contrarrestar la progresión de la miopía en todos los niños miopes, también como medida preventiva.

Si uno de los padres es miope, aumenta el riesgo del niño de desarrollar miopía. Si ambos padres se ven afectados, la probabilidad incluso aumenta al 35-60%. La miopía también tiende a progresar más rápido si los padres del niño son miopes. La miopía infantil también aumenta el riesgo de enfermedad ocular en la edad adulta, independientemente de la gravedad. Controlar la miopía infantil ayuda a garantizar ojos más sanos a largo plazo, ya que el riesgo de desarrollar enfermedades oculares en la edad adulta se reduce significativamente. Como expertos en visión, en Rodenstock siempre nos esforzamos por crear la visión más nítida posible, también para los niños. Es por eso que con las nuevas lentes MyCon (el nombre proviene de Myopia Control) la compañía desarrolló una solución para ayudar a controlar la progresión de la miopía en niños desde la primera dioptría que es adecuada para todos los niños miopes entre 6 y 14 años, independientemente de la gravedad de la miopía.

La miopía es el resultado de que el ojo sea mas alargado. Los lentes monofocales normales no están diseñados para retrasar la progresión de la miopía. Pueden compensar el defecto visual y así mejorar la visión, pero el alargamiento ocular que es responsable de la miopía no se detiene.

Aquí es donde entra Rodenstock, con los nuevos lentes Mycon, precisamente para compensar la miopía, garantizando una visión nítida y contrarrestar la progresión de la miopía. A diferencia de las lentes monofocales convencionales, la luz se dispersa a través de áreas de control de progresión que se colocan a un lado de la lente para que en la periferia, la luz se refracte para llegar delante de la retina. Las lentes MyCon ralentizan el alargamiento ocular y, por lo tanto, la progresión de la miopía, mientras que dejan intactas las principales zonas de visión del lente. El área de enfoque en la lente asegura que el niño pueda ver nítidamente donde quiera que enfoquen sus ojos.

Desde una perspectiva a largo plazo, la desaceleración de la miopía tiene un efecto positivo en la salud ocular, ya que el riesgo de enfermedades oculares en la edad adulta puede reducirse considerablemente.

Los niños en particular ven el diseño de lentes delgadas y ligeras de las lentes MyCon como una ventaja decisiva. Les ayuda a superar las inseguridades con respecto a su apariencia al usar gafas. Las lentes no se destacan ni se ven fuera de lugar incluso con una alta graduación. la innovadora tecnologia X-tra Clean como recubrimiento superior en la parte frontal y trasera del lente, crea una superficie extremadamente lisa, donde la suciedad apenas puede adherirse y se puede limpiar fácilmente sin dejar rayas ni residuos.

Un estudio clínico demuestra su eficacia

Un estudio clínico independiente y externo a largo plazo que examina la progresión de la miopía en niños caucásicos de 7 a 14 años durante un período de 5 años ha demostrado la eficacia: las lentes oftalmicas basadas en los principios de Rodenstock MyCon pueden ralentizar la progresión de la miopía hasta en un 40% y son adecuadas para todos los niños desde la primera dioptría, incluso preventivamente.

A diferencia de las lentes de contacto especiales y los colirios, las lentes oftálmicas MyCon son la forma más sencilla y menos invasiva de tratamiento y contrarrestan la progresión de la miopía. Porque cada dioptría cuenta, especialmente en el caso de los niños.

Más información en www.rodenstock.com/com/en/childrens-spectacles.html

Acerca de Rodenstock:

El Grupo Rodenstock es un fabricante líder mundial de lentes de alta calidad. Con la filosofía “B.I.G. VISION® FOR ALL”, el fabricante de lentes representa un cambio de paradigma en las lentes progresivas individuales. La empresa se fundó en 1877 y tiene su sede central en Múnich (Alemania). Cuenta con unos 5.100 empleados en todo el mundo y está representada en más de 85 países. Rodenstock opera con 6 plantas de producción centrales para garantizar el suministro mundial.

