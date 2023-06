Platiqué con el periodista… Sergio Sarmiento

El Confesionario

Ray Zubiri

Este fin de semana se cumplieron 26 años de la primera transmisión en TV Azteca de uno de los programas de opinión más importantes de la televisión mexicana: La Entrevista con Sarmiento.

En este marco tuve la oportunidad de charlar, muy a gusto, con un señor que no se preocupaba mucho de las entrevistas y hoy en día es el entrevistador con más años al aire en la televisión mexicana.

Usted lo ha visto, lo ha escuchado o lo ha leído, Sergio Sarmiento, periodista y escritor, que empezó su carrera profesional en la revista Siempre! a los 17 años de edad, cuando era todavía estudiante de preparatoria.

En 1981 fue colaborador fundador del periódico El Financiero y en 1994 ingresó al periódico Reforma. Su columna Jaque Mate se publica en más de 20 diarios mexicanos. Uno de los colaboradores más importantes en Latinoamérica del The Wall Street Journal y Los Angeles Times, además de otras publicaciones internacionales.

En los medios electrónicos, Sarmiento ingresó a Grupo Radio Centro en 1983. En 1993 pasó a TV Azteca como comentarista y dos años después fue designado vicepresidente de noticias. En 1998 se le nombró director del comité editorial de noticias. A partir de 1997 es titular de La entrevista con Sarmiento.

En radio condujo, de 2005 a 2019, La Red de Radio Red con Guadalupe Juárez y hoy es titular del informativo Sergio y Lupita en El Heraldo Radio.

Nunca pensó en estar en televisión, hoy su programa ha recibido a más de 3 mil 500 personas. Esta producción fue pensada por Ricardo Salinas Pliego la cual originalmente duraría sólo el periodo electoral de 1997, pero, poco a poco, se fue transformando en el escaparate de ideas más importante de la televisión.

De hecho el mismo había planteado inicialmente la posibilidad de buscar a un conductor del espacio pero Ricardo le dijo que porque no lo conducía el ya que solo va a durar poco tiempo, – creo que a él se le olvido bajar el suich, me gusta el programa me divierte y no si a él se le olvido o le gusto el programa pero de eso ya han pasado 26 años menciono el escritor.

Por este programa han desfilado personalidades de México y el mundo de los más distintos ámbitos: político, cultural, económico, religioso, científico y artístico. Antes, durante o después de sus mandatos han participado también todos los presidentes de México desde José López Portillo.

Pensadores como Giovanni Sartori, escritores como Mario Vargas Llosa, José Saramago y Carlos Fuentes; líderes religiosos como el Dalai Lama; estadistas internacionales como Felipe González de España, Mijaíl Górbachov de la Unión Soviética y Václav Klaus de la República Checa; figuras artísticas como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina y Norah Jones.

Con la pandemia el programa no paro ya que virtualmente han podido estar importantes personalidades como la escritora británica Diane Setterfield, autora del Best Seller “El cuento número trece”; el ex presidente de Colombia, Iván Duque; así como los académicos mexicanos como Roger Bartra y Pedro Salazar.

Podríamos pensar que es copioso el equipo que acompaña al periodista pero la realidad es que él se apoya con Bertha Pantoja, quien también trabaja con él para la Fundación Caminos de libertad de Grupo Salinas y con quien lleva colaborando desde hace 30 años haciendo una preparación previa, aparte el mismo reconoce que es una lectora voraz pues ayuda mucho a tener varios puntos de vista a la hora de hacer la estructura de temas.

Sarmiento ha publicado dos libros de entrevistas: Líderes y La palabra y los escritores. Es caballero de la Orden de las Letras y las Artes de la República Francesa y tiene la condecoración de la Orden de Isabel la Católica del Reino de España. Recibió el Premio Antena por trayectoria profesional, máximo galardón de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Pertenece al grupo Media Leaders y al International Media Council del Foro Económico Mundial de Davos.

A ¿Quién te falta entrevistar? Donald Trump, El Papa Francisco.

“La entrevista con Sarmiento” continuara por un lustro o una década asegura Sergio mientras esté en condiciones de seguir realizando el programa.

La columna de esta semana ha terminado pueden ir en paz a ver “La entrevista con Sarmiento” que se transmite los martes a las 23:30 horas y a la media noche los sábados por Adn 40

