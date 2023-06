María León se unirá a Vaselina, en un papel que siempre soñó: Sandy

EXCELSIOR

Cuando María León era una niña, soñaba con usar una falda ampona con un perrito bordado que al bailar y dar vuelta volara con sus movimientos. En su infancia, no consiguió este sueño, a pesar de haber audicionado para el papel de Sandy Olsson en la obra Vaselina en su escuela, pero ahora, más de tres décadas después, lo cumplirá y a nivel profesional.

Todas las niñas queríamos ser Sandy, porque todas queríamos tener un perrito en nuestro vestido, no tenía nada que ver con la historia ni con nada, yo quería mi vestido ampón. A los 8 o 9 años hice mi casting y al final sí me quedé, afuera de los salones pusieron la lista de los nombres con el personaje que te había tocado y fui a ver esperando que fuera Sandy y resulta que a lado de mi nombre veo ¡Lalo! Como no había suficientes niños, me tocó a mí, lo gracioso es que ése es el personaje que ahora está haciendo Yahir en este musical y al final nunca tuve el vestido de perrito.

Me encantó hacer la obra, pero me quedé con muchas ganas y muchos años después aquí estoy lista para cumplir ese sueño de la María de ocho años y tener mi vestido ampón con perrito. Hablando con todos los del elenco, todos en algún momento de nuestra historia tenemos alguna anécdota inconclusa con Vaselina y éste ha sido como un momento mágico en el que vamos a generar este cierre de ciclo que ha resultado muy chistoso”, compartió la cantante en entrevista con Excélsior.

Su tenacidad, disciplina y trabajo a lo largo de más de 20 años le han dado los frutos que hoy está recolectando como protagonista de Mentiras: el musical, participación que concluirá a mediados de este mes, pero al mismo tiempo ya comenzó con los ensayos de Vaselina en la que dará vida a Sandy Olson y compartirá el escenario con los integrantes de Timbiriche.

Ser Sandy me genera una gran responsabilidad, porque hay una gran hermandad con los integrantes de Timbiriche y de Vaselina, con esto estoy parada en un lugar que inicialmente no me corresponde, pero el hecho de que me incluyeran me genera sí mucha responsabilidad, pero también agradecimiento de saber que existe esta fe en uno; Es un regalo de vida poder darle esta creación a una Sandy más, me siento muy afortunada por darme la oportunidad de honrar el lugar que existe de Sandy y lo hago desde el respeto más profundo.

En este caso me va a tocar estar haciendo al mismo tiempo Mentiras y hacer los ensayos de Vaselina, me gusta mucho la acción, ahorita mis proyectos son muy mediáticos y estoy fascinada porque de alguna manera son cosas que he estado trabajando durante mucho tiempo y ahora vienen estas cosechas todas juntas y lo agradezco”, señaló la actriz, que en su cuenta de Instagram cuenta con casi tres millones de seguidores.

María no sólo es actriz sino también una cantante que con todos los proyectos que actualmente tiene marchando, se dio el tiempo para crear un disco inédito que ya está listo y que podría ver la luz en próximas fechas.

Ya tengo un disco hecho y me tiene muy emocionada porque es un disco que me da un poquito de pendiente porque es muy crudo, voy a estar bastante encuerada en él a nivel personal; Me muestro muy vulnerable, es muy personal, es un material donde tengo que volverme a presentar porque tengo que reconocer ciertas cosas mías que me han costado mucho trabajo abrazar en mi vida, entonces lo hago con la intención de conectar con todas las personas que se sienten como yo; El cambio es lo único constante que tenemos como seres humanos, estos cambios que estamos viviendo con las cuestiones sociales, con las personales, con las relaciones, nos parece que son muy brutales.

Vengo de una producción guapachosa, de fiesta, de duetos, de compartir mucho con mucha gente y pues éste (es diferente), en un principio no habrá duetos, pero sí será uno bastante vulnerable y bastante personal”, concluyó.