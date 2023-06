Artista amorosa, disruptiva, feminista y activista: Yoko a sus 90 años

Staff/RG

Las piezas de la artista conceptual japonesa invitan al público a la co-creación y a la reflexión en torno a la paz, el valor de la mujer y la libertad, entre otros temas.

Es eslabón entre la alta cultura, en este caso de vanguardia, y la cultura popular, afirma Ariel Arnal, del Departamento de Arte de la IBERO

El 18 de febrero de este 2023 cumplió 90 años Yoko Ono, la artista conceptual japonesa que invita amorosamente al público a crear y a reflexionar, la activista que cree firmemente que la humanidad puede alcanzar la paz, la feminista que junto con sus hermanas ha levantado la voz contra el patriarcado, la mujer del espíritu rebelde reflejado en proyectos como el colectivo Fluxus y su libro Pomelo, la mujer mediática cuya fuerza moral le permitió navegar entre el arte conceptual y la cultura popular.

Y es por ello que en la IBERO llevamos a cabo un evento celebratorio-académico el 31 de mayo en nuestro auditorio Fernando Bustos, que a pesar de haber sido largo, alcanzó apenas para dar unas breves pinceladas de la vida y obra de la artista, que ha visitado nuestro país en dos ocasiones: una en 1997, cuando vino en viaje relámpago a montar una exposición en el Museo Rufino Tamayo, y otra en 2016, con el proyecto Tierra de Esperanza, que incluyó un montaje en el Museo Memoria y Tolerancia.

Yoko, la artista amorosa

Telephone piece: Un teléfono en medio de una de las exposiciones de Yoko Ono sólo recibe llamadas y la única que conoce el número es ella; si tienes suerte, estarás pasando por ahí para responderle en una de las llamadas aleatorias que realiza.

“Las piezas de Yoko Ono nos llaman a conectarnos con la vida, con lo cotidiano, con el momento presente de manera muy concreta, y con ese acercamiento a la audiencia de una manera amorosa, cariñosa, muy amable”, expresó la artista escénica chilena Paula Aros, quien participó en la celebración de nuestra IBERO vía Zoom. Su camino en la investigación tiene que ver con buscar metodologías para evidenciar la co-presencia y la co-creación entre las audiencias, la obra, los contextos y los territorios específicos en donde se trabaja la obra misma. En su trayectoria, Yoko ha sido un referente muy importante.

Por su parte, la estudiante Carolina Arredondo, alumna de las licenciaturas en Diseño Interactivo y en Filosofía, destacó el valor del amor y el compromiso de la relación entre Yoko Ono y su tercer esposo, John Lennon. Añadió que Yoko cree en el poder que tiene el arte para cambiar la forma en que las personas ven el mundo, como una herramienta para la transformación social inclinada hacia la justicia, el amor y la paz. La artista “logró transmitirle estos mismos valores a su esposo Lennon y ambos continuaron sus carreras y sus vidas como feministas”.

Yoko, la feminista

Cut piece: Yoko Ono se sienta en medio del escenario con su mejor atuendo, con unas tijeras frente a ella, e invita a la audiencia a cortar su ropa mientras ella permanece inmóvil. Lo presentó en 1964 y en 2003.

Este performance fue un desafío creativo que cuestiona qué haces si tienes la libertad de violentar a otra persona, que es uno de los discursos que existen alrededor de muchas violaciones, “ella estaba borracha, ella lo permitió”, dijo la Mtra. Gema González, socióloga feminista, estudiante del Doctorado en Estudios Críticos de Género de la IBERO. La joven vinculó esta pieza con las movilizaciones del 8M, donde las mujeres se exponen y cuentan sus testimonios.

Arising: A iniciativa de Yoko Ono y como parte de un proyecto articulador que incluyó exposiciones en varios museos (en México, el Museo Memoria y Tolerancia en 2016), mujeres de todas las edades y de cualquier parte del mundo fueron invitadas a enviar una declaración del daño que habían recibido por el hecho de ser mujeres, se les pidió no enviar su nombre completo y una fotografía solamente de sus ojos.

Gema relató que Yoko dijo a las curadoras de la muestra que “muchas mujeres están en peligro por hablar claro, por dar su testimonio. Tenemos que protegerlas, no podemos descubrir su rostro porque podrían volver a ser agredidas”. Así, la doctorante IBERO vinculó esta exposición con la marcha del #25N (25 de noviembre), en el Día Internacional contra la violencia a las mujeres y las niñas.

Yoko, la mediática

Yoko sabía que entrar al mundo de Lennon era entrar a los reflectores del mundo de la cultura popular, explicó María de Lourdes López, de la Universidad Panamericana y egresada de la IBERO. “Ella venía del mundo del arte conceptual y sabía que era disruptiva, y lo hizo todo el tiempo consciente de que su presencia iba a causar mucha controversia, pero lo hizo siempre, y Lennon ni se inmutaba”.

Consideró que una de las mejores cosas que Yoko hizo en su vida fue convertir a Lennon en un performancero. Ambos sabían que eran sujeto del escrutinio público y convocaban a los medios porque sabían que eran capaces de establecer agenda, por ejemplo, con su boda decidieron “vender su producto”, que era la paz. También destacó la campaña de la pareja de 1969 que incluyó anuncios espectaculares que decían “WAR IS OVER, if you want it” (LA GUERRA TERMINÓ, si tú así lo quieres), durante la época de la guerra de Vietnam.

Por su parte, Samuel Martínez, coordinador de la Maestría en Comunicación de nuestra IBERO, destacó la formación de Yoko: una artista y una experta en performance, una persona que vivió la época de las vanguardias de los años 50 y 60 después de la Segunda Guerra Mundial, y que se formó en el discurso de contracultura, de lucha, de crítica social. “Al estudiar arte y temas visuales, tenía un manejo de la imagen muy claro”.

Ariel Arnal, del Departamento de Arte, agregó que Yoko tiene una formación artística formal, “viene de una familia muy culta de la aristocracia japonesa, y es desde allí desde donde ella se plantea como artista”, trabajó de cerca con artistas como John Cage y la tradición del ruidismo. Así, aseguró que el gran valor de Yoko Ono es que es eslabón entre la alta cultura, en este caso de vanguardia, y la cultura popular.

Además, a la luz de todo lo que significan artistas como Yoko Ono, advirtió que hoy les toca a las jóvenes estudiantes tomar la estafeta y resignificar la historia del arte, “volver a estudiar qué fue, por ejemplo, el arte pop, el expresionismo abstracto norteamericano, el periodo del performance del happening a la luz de las mujeres”.

El Dr. José Antonio Farías, académico de la Coordinación General de Formación y Acción Social de la IBERO, quien organizó este encuentro, señaló que incluyó dos capítulos dedicados a Yoko en su libro San John Lennon: el Maestro en el cielo eterno del rock, “como persona y como artista, no Yoko Ono en la vida de John Lennon”, pues para él, ella ha ido creciendo en importancia mientras más la va conociendo. ¿Pasará lo mismo para nosotros y nosotras?