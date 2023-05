Dirigencia estatal del PAN inició proceso formal de expulsión al diputado local, Eduardo Alcántara

Eduardo Alcántara acusó que no fue notificado del proceso en su contra

RDS/STAFF

Este lunes, el Consejo Estatal del PAN aprobó solicitar formalmente la expulsión del diputado local, Eduardo Alcántara, a sus comisiones internas de Orden nacional y estatal.

Como la presidenta, AugustaValentina Díaz, lo había advertido, inició la petición formal de que las carteras de Orden, primero estatal y luego nacional, echen del PAN a Eduardo Alcántara, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) falló en su contra en litigio con Erika de la Vega.

Al respecto, Alcántara Montiel acusó que el Yunque pretende sacarle del albiazul y que no fue avisado de algún procedimiento en su contra.[

“No puedo impugnar algo que no he sido

Notificado y un procedimiento del que no fui parte.

“En todo procedimiento te emplazan primero, tienes derecho a audiencia y presentar alegatos”, lo.que denuestra que se cometieron violaciones básicas de procedimiento a los artículos 14 y 16 de la constitución, advirtió Alcántara Montiel.