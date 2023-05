Después de 54 años e innumerables rectores y gobernadores, la BUAP contará con Ciudad Universitaria II

Debate

En su campaña por la rectoría de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez no prometió la construcción de Ciudad Universitaria II.

Como presidente de la Gran Comisión del Congreso local y, después de su designación como gobernador sustituto, Sergio Salomón Céspedes Peregrina tampoco ofreció dotar a la BUAP –y a Puebla- de una nueva sede académica, que permitirá desahogar la población estudiantil, incrementar la matrícula sin hacinar gente y darle a Puebla capital un fuerte envión económico.

Pero ambos, BUAP y gobierno estatal, sumarán esfuerzos, recursos, talento, disposición y el jueves pasado anunciaron un proyecto largamente anhelado, pero que solamente ellos se atreverán a concretar: La construcción de Ciudad Universitaria II, donde las actividades académicas iniciarán en 2024 con una matrícula de nuevo ingreso de 5 mil 106 estudiantes y 26 licenciaturas.

Ahí, en la nueva CU, el gobierno de Puebla y la BUAP crearán el centro de formación de recursos humanos en ingenierías y ciencias naturales más importante de la región centro-sur del país: BUAP y gobierno del estado presentan proyecto CU2 Ecocampus de Ingenierías y Ciencias Naturales

Con esta inversión de mil 200 millones de pesos, Lilia Cedillo Ramírez y Sergio Salomón Céspedes Peregrina darán a los jóvenes de Puebla –y de varios estados más del país- más oportunidades de estudio, desarrollo profesional y personal y, también, consolidarán la infraestructura física de la máxima casa de estudios del sureste de México:Anuncia Sergio Salomón construcción de Ciudad Universitaria 2

NUEVO POLO DE DESARROLLO ACADÉMICO, PROFESIONAL Y SOCIAL

Construida entre 1964 y 69, la actual Ciudad Universitaria “fue la culminación de un proyecto de modernización que rompía con el molde de las viejas universidades –céntricas, claustrales y envejecidas- para crear, en nuevos espacios periféricos, una comunidad de docentes y estudiantes que concretaría los ideales de la autonomía universitaria.

“Este territorio libre de injerencias políticas y religiosas se expresaría mediante novedosas formas de planificación urbana, arquitectura de vanguardia y acuerdos de largo alcance entre la sociedad civil y el Estado para convertir las ciudades universitarias de América Latina en punta de lanza de la renovación social”, detallan la crónica de la propia BUAP: Ciudad Universitaria de Puebla: una utopía de modernización

Pero, como era de esperarse, luego de 54 años y el natural desarrollo tanto de la universidad como del estado, la actual Ciudad Universitaria comenzó a ser insuficiente para una población estudiantil –académico en permanente crecimiento y que demandaba nuevas opciones, tanto de estudio como de investigación y desarrollo:Nueva Ciudad Universitaria BUAP albergará Ingeniería y Ciencias Naturales: Lilia Cedillo y Sergio Salomón Céspedes

La nueva Ciudad Universitaria permitirá crear 3 nuevas licenciaturas: Ciencia de Datos, Ciberseguridad y Biomédica y su crecimiento en los años siguientes será contundente: En 2025-2026, una población de nuevo ingreso de 5 mil 183 estudiantes y una matrícula de 10 mil 290; en 2026-2027, 5 mil 261 alumnos y una matrícula 15 mil 550; en 2027-2028, 5 mil 340 estudiantes y una matrícula de 20 mil 890; y, en 2028-2029, 5 mil 420 y una matrícula de 26 mil 310.

LILIA CEDILLO RAMÍREZ Y SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES, UN LUGAR EN LA HISTORIA

Entre 2009 y 2010, embriagados por fantasías de poder, principalmente después de que el PRI y Mario Marín ganaran las elecciones federales intermedias en Puebla, el delfín marinista, Javier López Zavala, prometió edificar una nueva “Ciudad Universitaria gratuita”, exclamó entonces el fracasado candidato priísta-pevemista al gobierno de Puebla: “Moreno Valle copia mis propuestas de campaña”

Desde esa época – e incluso antes – se estaba consciente de que la BUAP necesitaba una nueva Ciudad Universitaria y que este proyecto solamente se podría concretar con el respaldo del gobierno estatal. Pero pasaron varios gobernadores, Rafael Moreno Valle, Tony Gali Fayad y Luis Miguel Barbosa Huerta sin avance en este sentido.

Hasta que la rectora Lilia Cedillo Ramírez y el actual mandatario estatal, Sergio Salomón Céspedes Peregrina –despojados de ambiciones políticas personajes o de grupo- se decidieron a trabajar conjuntamente para darle a la BUAP y Puebla una nueva sede universitaria, como herramienta física, tangible para el desarrollo académico, personal, social y, también, como vía para la justicia social: Video desde Puebla: Sergio Salomón Céspedes y Lilia Cedillo anunciaron construcción de Ciudad Universitaria 2

Y ellos no lo han dicho y no lo harán, pero lo cierto es que la concreción de este mega plan de desarrollo les garantiza –a ambos – en lugar en la historia, no solamente de la máxima casa de estudios, sino también del estado.