Adán Augusto López, Laura Velázquez Alzúa y Ariadna Montiel Reyes…humanismo de saliva

“Rásquense con sus uñas, nosotros lo único que les ofrecemos es “coordinarnos” con ustedes y el monitoreo del Popocatépetl”.

En pocas, palabras, así fue el mensaje implícito de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, en su recorrido por Xalitzintla, junta auxiliar de San Nicolás de los Ranchos y una de las comunidades más cercanas al volcán, ya que ¡no trajo un solo cubreboca o despensa para los habitantes vulnerables y ni siquiera habló de recursos disponibles, en caso de necesitarse evacuar a la gente!.

Aunque no lo digan públicamente, lo cierto es que presidentes municipales y funcionarios de diversos partidos, PRI, PAN, Morena, etc presentes en la visita –eso fue, un mero acto político, protocolario, diríase propagandístico- de Velázquez Alzúa terminaron no solamente decepcionados, sino furiosos, porque ¡no vino a ofrecer ningún apoyo real!, como camiones para evacuar a la gente o víveres en los albergues: Video desde Puebla: Sedena y Guardia Nacional realizan operativo en Xalitzintla por la actividad del volcán

Afortunadamente para los poblanos, especialmente para el gobierno estatal, ayuntamientos y vecinos de los municipios más cercanos al coloso, como Atlixco, San Nicolás de los Ranchos, San Pedro y San Andrés Cholula, etc, parece que de manera paulatina el Popocatépetl comienza a entrar en una etapa de pacificación, porque, de ser necesario desalojar a comunidades enteras, deberán hacerlo –SOLO – las autoridades locales: Video desde Puebla: Céspedes Peregrina y Laura Velázquez supervisan rutas de evacuación de San Nicolás de los Ranchos

¿LES INTERESAN LOS VOTOS, PERO NO LES PREOCUPA QUE SOBREVIVAN?

Pero si la coordinadora nacional de Protección Civil no vino a Puebla a ofrecer o hablar de ningún respaldo real, práctico, en caso de que siga o aumente la actividad volcánica, tampoco lo han hecho otros funcionarios federales de primer nivel, que –al menos en teoría –deberían ver en los habitantes de las comunidades cercanas al volcán un nicho de votos natural con que esperarían ganar elecciones en 2024.

Porque los secretarios nacionales de Gobernación y Bienestar, Adán Augusto López y Ariadna Montiel, respectivamente, también han brillado por su ausencia durante esta “crisis del Popocatépetl”, ni siquiera visitaron la entidad en los días álgidos, el fin de semana pasado: Video desde Puebla: Popocatépetl amaneció con explosiones, ceniza y muy inquieto, reportan desde San Nicolás de los Ranchos

Y eso que Adán Augusto López Hernández es precandidato presidencial y ha visitado en diversas ocasiones la entidad…ah, pero solamente para reforzar su presencia política y aspiraciones personales al 2024: Video desde Puebla: Aparecen en la ciudad bardas por Adán Augusto López

El ÚNICO respaldo concreto, práctico, tangible que la federación envió a Puebla fue enviado por el comandante en jefe de las fuerzas armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando dispuso que cerca de 2 mil 500 militares y miembros de la Guardia Nacional acudieran al estado: Más de 7 mil elementos federales a estados aledaños al Popocatépetl: AMLO

Pero su gabinete, todos los funcionarios que le rodean, durante esta “crisis del Popocatepetl” volvieron a ratificar que sirven de muy poco o de nada, mejor dicho. ¿Por qué no hacen un poco su trabajo, al menos algunos días de la semana y le ayudan al presidente y a los mexicanos?.