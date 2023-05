Partidos HOY: Semifinal Liga MX, Europa League, Liga MX Femenil y más | 18 de mayo 2023

MEDIO TIEMPO

Poca actividad la que habrá este jueves 18 de mayo de 2023 porque hay futbol con la UEFA Europa League, Conference League, Liga MX, Liga MX Femenil y Liga Argentina; por lo que aquí te damos toda la cartelera para que no te despegues de tu televisor o dispositivo móvil.

LIGA MX

Chivas vs. América

Horario: 20:06 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, Azteca Deportes, TUDN, Afizzionados y ViX

LIGA MX FEMENIL

Pachuca vs. Chivas

Horario: 18:00 horas

Transmisión: Fox Sports y Fox Sports Premium

UROPA LEAGUE

Bayer Leverkusen vs. Roma

Horario: 13:00 horas

Transmisión: Fox Sports

Juventus vs. Sevilla

Horario: 13:00 horas

Transmisión: ESPN y Star Plus

CONFERENCE LEAGUE

Basel vs. Fiorentina

Horario: 13:00 horas

Transmisión: Star Plus

AZ vs. West Ham

Horario: 13:00 horas

Transmisión: Fox Sports

PREMIER LEAGUE

Newcastle vs. Brighton

Horario: 12:30 horas

Transmisión: Paramount Plus y Claro video

LIGA ARGENTINA

Arsenal vs. independiente

Horario: 18:00 horas

Transmisión: Star Plus

LIGA DE PARAGUAY

Trinidense vs. Sportivo Ameliano

Horario: 16:00 horas

Nacional vs. Resistencia

Horario: 18:30 horas

