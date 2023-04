Presidente Lula y su séquito viajaron a China

PRNewswire

Ministros, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se ha embarcado este martes (11) para una visita de Estado a China, el mayor socio comercial de Brasil.

El programa oficial, que comienza el miércoles (12), se desarrolla hasta el viernes (14) en las ciudades de Shanghái y Pekín, e incluye desde encuentros empresariales hasta reuniones bilaterales con las principales autoridades del país asiático, como el mandatario chino, Xi Jinping.

En su última entrevista antes de partir, concedida al programa radiofónico estatal A Voz do Brasil, Lula destacó el propósito del viaje, que será una especie de relanzamiento de las relaciones con aquel país, que se habían enfriado en los últimos años.

“Vamos a consolidar nuestra relación con China. Invitaré al presidente Xi Jinping a venir a Brasil, para conocer el país en una reunión bilateral, para mostrar los proyectos de interés. Lo que queremos es construir una sociedad con los chinos, formar una alianza con ellos, para que puedan invertir aquí, construir carreteras, ferrocarriles, hidroeléctricas. Que signifique algo nuevo para Brasil”, afirmó.

Se espera la firma de más de 20 acuerdos entre China y Brasil durante el viaje. Uno de ellos se destina a la construcción del CBERS-6, el sexto de una línea de satélites desarrollados en asociación bilateral. Según el gobierno brasileño, el diferencial del nuevo modelo es una tecnología que permite el monitoreo de biomas, como la Floresta Amazónica, incluso con nubes.

En 2022, China importó más de US$ 89,7 mil millones en productos brasileños, especialmente soja y minerales, y exportó casi US$ 60,7 mil millones a Brasil. El volumen comercializado, US$ 150,4 mil millones, ha crecido 21 veces desde la primera visita de Lula al país, en 2004.

Este será su tercera visita como presidente brasileño al gigante asiático. Lula tenía previsto realizarlo a finales del mes pasado, pero un ataque de neumonía le obligó a posponer el compromiso.

El viaje a China es la cuarta visita internacional de Lula en este gobierno. El mandatario ya estuvo en Argentina, Uruguay y Estados Unidos. A finales de enero, recibió en Brasilia al primer ministro alemán, Olaf Scholz.

Antes de regresar a Brasil, Lula realizará una visita oficial a los Emiratos Árabes Unidos, prevista para el próximo sábado.