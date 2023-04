La Historia de Lavinia Fisher: la primera mujer asesina en serie en los Estados Unidos

Ghost city

Ha sido acuñada por muchos como “la primera mujer asesina en serie en los Estados Unidos”. Un título que quizás no merezca, pero su maldad definitivamente no se puede discutir.

Lavinia y su esposo John Fisher vivían en Charleston, Carolina del Sur. Juntos poseían y operaban una posada, Six Mile Wayfarer House. A principios del siglo XIX, las posadas se colocaban fuera de las ciudades y eran como “paradas de descanso” para las personas que habían estado viajando. Eran un lugar para beber y alimentar a su caballo, comer algo y tal vez una cama para dormir por la noche, antes de completar su viaje. Puede que haya habido algunos juegos de azar dentro de las posadas, así como otras actividades “extracurriculares”, pero todo en nombre del capitalismo temprano. Y sus nombres eran menos que creativos ya que servían como marcadores de millas en la ciudad o pueblo, se llamaban Six Mile House, Five Mile House, Four Mile House …

Los rumores y preocupaciones comenzaron a generarse en la comunidad de Charleston y se informaron al sheriff local que la gente había comenzado a desaparecer después de visitar Six Mile House. No había mucha evidencia para corroborar estos informes y debido a que John y Lavinia eran atractivos y una pareja muy querida, nunca surgió nada de las preocupaciones. Pero finalmente, algunos de los vigilantes de Charleston decidieron tomar la investigación en sus propias manos.

Bandoleros

El país era joven en 1819. Estábamos lidiando con piratas y corsarios en nuestros mares y en nuestras ciudades portuarias, y para muchos que se ganaban la vida en la tierra, era en el comercio, y todo era un juego limpio para el comercio: personas, ganado, cosecha o cualquier otra cosa que tuvieran que otros quisieran. Estos fueron los primeros empresarios de Estados Unidos, los primeros días de un gran ajetreo.

Conducir su camioneta a la ciudad con la esperanza de vender sus productos no siempre fue un proceso simple o seguro. Los vagones llenos a menudo eran secuestrados por bandoleros cuando se acercaban a la ciudad y les robaban los bienes que comerciaban, o pueden ser emboscados al salir de la ciudad y robarles el dinero que acababan de ganar vendiendo sus bienes. Charleston era una ciudad portuaria importante, que atraía a muchos comerciantes y mantenía ocupados a los bandoleros.

Las historias comenzaron cuando hombres desprevenidos fueron atraídos a algunas de las posadas para participar en juegos de póquer, solo para luego ser estafados por estafas y prácticas de juego corruptas. Además de las quejas de los hombres que acababan de perder sus ganancias en lo que pensaban que eran apuestas de caballeros, un hombre llamado Stephen Lacoste informó que su vaca había sido robada de su pasto. Parecía que estos salteadores de caminos habían pasado de sus secuestros y juegos de azar al robo total de lugareños.

Los ciudadanos de Charleston decidieron que ya habían tenido suficiente. No iban a permitir que estos bandidos causaran más problemas a la economía de su ciudad que ya estaba en apuros. Partieron el 16 de febrero de 1819, una turba organizada bien armada que operaba bajo la “Ley de Lynch” tomando el asunto en sus propias manos. Su destino era Five Mile House.

Lavinia Fisher contra la mafia Lynch

Hay algo deliciosamente intrigante en una mujer criminal. Algunos dirían que es una afirmación sexista, pero hay que admitir que la idea de que una mujer elija matar es espeluznante. Se decía que Lavinia Fisher era una mujer joven y atractiva, seductora para algunos, lo que definitivamente aumenta el factor escalofriante. ¿Pero un asesino? Eso es cuestionable.

La mafia Lynch había llegado a Five Mile House y ordenó al pequeño grupo que estaba adentro que se fuera. El grupo protestó y Lynch Mod prendió fuego al edificio. No pasó mucho tiempo para que Five Mile House se quemara hasta los cimientos, lo que hizo que la adrenalina de la mafia se disparara. Luego, estaban en Six Mile Wayfarer House para completar su misión de justicia local.

La mafia entró rápidamente en Six Mile House y dio las mismas órdenes, “tienes quince minutos para desalojar o prendimos fuego a la casa”. Los ocupantes de Six Mile House obedecieron, probablemente porque habían olido el humo y escuchado el bullicio que surgió de Five Mile House momentos antes. Una vez que todos abandonaron el local, la mafia colocó a David Ross dentro de la casa para vigilar la propiedad.

Lynch Mob regresó a Charleston sintiéndose orgullosa de haber servido con éxito su propia marca de justicia. Incluso el periódico local, The Charleston Courier, informó de su éxito el sábado 20 de febrero de 1819. Pero el pobre David Ross no debe haberse dado cuenta de que ser el “vigilante” de Six Mile House se convertiría rápidamente en una posición precaria y peligrosa. / p>

Mientras el Sr. Ross observaba, los ocupantes que habían sido expulsados de Six Mile House regresaron y estaban enojados. Atacaron violentamente al Sr. Ross, pero de alguna manera logró escapar al bosque y regresar a Charleston. Cuando llegó, entregó una declaración jurada a las autoridades sobre los hechos ocurridos en Six Mile House.

William Hayward llegó a Six Mile House de la que estaba en posesión, acompañado de otra persona, cuyo nombre desconoce, que dicho Hayward lo maldijo, lo agarró violentamente y lo empujó fuera de la casa.

Sr. Ross afirma que se acercó a Hayward y su compañero, exigiendo regresar adentro para buscar las cosas que le pertenecían. Según su declaración jurada, el altercado continuó y se volvió más violento:

Hayward se llevó la mano al pecho y dijo, maldito sinvergüenza infernal, que si pone la mano sobre algo, le volaré los sesos.

Y ahora entra nuestra cobarde dama de la hora, Lavinia Fisher y su esposo, John.

Fisher y su esposa Lavinia Fisher se acercaron, con otros dos hombres, cuyos nombres él desconoce – que Lavinia Fisher le puso las manos violentas, se atragantó [sic] y le golpeó la cabeza a través de un pian [sic] de vidrio de ventana – mientras me esforzaba por alejarme de ellos, Hayward y Fisher lo golpearon sin piedad, con látigos cargados ayudados y asistidos por los otros dos hombres, cuyos nombres desconoce, también había otra mujer, que ayudó y asistió, mientras lo estaban golpeando, el deponente saltó de la plaza, y cruzó la carretera por el bosque y luego llegó a la casa Four Mile, pero justo cuando había entrado en el bosque, le dispararon, al menos se metió en la carretera principal. y de camino a la ciudad.

Aparentemente, el Sr. Ross fue increíblemente ágil para escapar de una tripulación tan abrumadora y violenta. Cuando regresó a Charleston recordó haber escuchado a Fisher gritar: “¡Maldito sinvergüenza infernal, si alguna vez te atrapo, te daré cien latigazos!” “Bribón infernal”, Hollywood no podría escribir esa joya.

Dos horas después, otro hombre, John Peeples, que estaba dando de beber a sus caballos en Six Mile House, también afirma haber sido atacado y robado. Él también dio una declaración jurada en la que alegaba que Lavinia y John Fisher eran parte de la pandilla que tan cruelmente lo golpeó y amenazó su vida.

Ahora interviene la ley.

La captura de Lavinia y John Fisher

Dos víctimas, que también son testigos presenciales, y sus declaraciones juradas eran lo que se necesitaba para involucrar al Sherrif. El alguacil Nathanial Greene Cleary reunió a un grupo de hombres y se dirigió a Six Mile Wayfarer House. Rodearon la propiedad, cerraron y cargaron, y estaban preparados para una pelea. Pero sin ningún drama, la banda de criminales se rindió. Algunas historias dicen que John no quería poner a su esposa, Lavinia, en peligro, y por eso se rindió sin resistencia.

John y Lavinia Fisher, James McElroy, Seth Young y Jane Howard fueron detenidos y cargados en una furgoneta para su viaje de seis millas directamente a la cárcel de la ciudad en la calle Magazine de Charleston. Algunos de los miembros de la pandilla del sheriff se quedaron atrás para revisar el contenido de la casa y las dependencias, donde encontraron la piel de una vaca recién sacrificada. Inmediatamente especularon que se trataba de la vaca que, según los informes, había desaparecido unos días antes.

Una vez que se completó el barrido del interior, Six Mile House y las dependencias fueron incendiadas y quemadas hasta los cimientos. Sin dejar nada atrás del supuesto descanso de los horrores más que cenizas y brasas.

Mientras estaban en la cárcel de la ciudad, John y Lavinia intentaron escapar, pero el plan se frustró cuando la cuerda que llevaba a John desde la ventana se rompió y dejó a Lavinia varada. John no dejaría a Lavinia. Fueron puestos nuevamente bajo custodia y mantenidos con mucha más seguridad. Uno se pregunta si Lavinia habría hecho lo mismo por John.

Las historias de Lavinia Fisher

Haga un recorrido por Charleston y, sin duda, escuchará una versión de la historia de Lavinia Fisher. La más popular habla de sus formas nefastas de atraer a los viajeros a Six Mile Wayfarer House para una cena encantadora y una conversación, solo para luego enviarlos a la cama con una taza de su té envenenado con adelfa. A medida que los viajeros masculinos caían en un sueño profundo, ella les robaba su dinero y sus pertenencias, ya que su esposo aseguraba su muerte apuñalándolos.

Otra jugosa historia de Lavinia Fisher introduce una misteriosa trampilla en su arsenal de tácticas asesinas. Mientras el viajero solitario yacía dormido de su té especialmente mezclado, Lavinia tiraba de una palanca que abría una trampilla en el suelo. La cama colapsaría y dejaría caer a la pobre víctima somnolienta en un pozo en el sótano de la casa. A muchos les gusta agregar al adorno diciendo que había picos en el fondo del pozo, que empalaron a las víctimas cuando aterrizaron.

No hay ninguna prueba de ninguna de estas historias. Bruce Orr ha realizado una extensa investigación para su libro Six Miles to Charleston: The True Story of John and Lavinia Fisher, y si alguna de esas historias tuviera méritos de verdad, las habría encontrado. Sin embargo, sí revela la oscura historia de Charleston y pinta una imagen de la Ciudad Santa que no parece tan “santa”. Estos sórdidos cuentos de Lavinia Fisher no siempre se cuentan con precisión, y después de muchas excavaciones históricas, podría ser que John y Lavinia Fisher no fueran tan malos como los narradores modernos los describen. ¿Codicioso y sin escrúpulos? Por supuesto. Asesinos? No probado. Pero Lavinia y John son retratados comúnmente como Bonnie y Clyde del siglo XIX.

El ahorcamiento de Lavinia Fisher

John y Lavinia Fisher comparecieron ante el tribunal constitucional el 17 de enero de 1820. El Charleston Courier informó que fueron condenados por robo en una carretera y condenados a la horca el viernes 4 de febrero de 1820. Parece que el original los cargos de agresión con la intención de asesinar estaban fuera de la mesa. Ahora, John y Lavinia iban a colgar por el robo a John Peeples, la segunda víctima que entregó la declaración jurada a las autoridades. Es un poco confuso por qué John y Lavinia Fisher fueron condenados por un crimen contra el Sr. Ross, pero condenados a muerte por un crimen contra el Sr. Peeples, por el que nunca fueron condenados, pero parece que el sistema no siempre estuvo a favor. del debido proceso a principios del siglo XIX.

El gobernador Geddes recibió una gran cantidad de súplicas de John y Lavinia Fisher, el clero local y ciudadanos respetables que pedían un tiempo de respiro desde el día de ejecución del 4 de febrero, para que John y Lavinia se “prepararan para encontrarse con su Dios”. El gobernador accedió a las solicitudes y reajustó la fecha de ejecución para el 18 de febrero de 1820. Lavinia creía que las dos semanas adicionales concedidas le garantizarían el perdón y sus declaraciones de inocencia serían todo lo que necesitaba para liberarla.

En sus últimas dos semanas detrás de los muros de la Cárcel de la ciudad, John y Lavinia pasaron tiempo con el reverendo Dr. Richard Furman. El reverendo tuvo un ministerio bautista y una influencia significativa en el desarrollo de la denominación bautista. El reverendo estaba decidido a preparar las almas de los Fisher para la otra vida. La preparación fue recibida con agrado por John, pero Lavinia Fisher no tuvo paciencia para orar. Estaba consumida por profesar su inocencia y no creer que su gobernador colgaría a una mujer.

Cuando llegó el 18 de febrero, un carruaje esperaba a los Pescadores y su verdugo para llevarlos a la horca. Los Fisher caminaron del brazo desde la puerta de la prisión hasta el carruaje y comenzaron su procesión hacia su destino. Se había reunido una gran multitud, los Fisher se habían convertido en celebridades en Charleston y Lavinia se estaba convirtiendo en un ejemplo de como la primera mujer condenada a la horca en la Ciudad Santa.

Está documentado que a la llegada de los Fisher, John Fisher palideció y su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente mientras estaba dentro del carruaje. Agarró a Lavinia y la acercó a él. Segundos después, los Fisher y su verdugo salieron del carruaje.

John trepó valientemente a los andamios. Lavinia se negó. Los agentes se vieron obligados a arrastrarla, mientras gritaba para que la multitud la rescatara, implorando su piedad y profesando su inocencia. Mientras el reloj avanzaba en la horca, la desesperación de Lavinia se convirtió en blasfemias y maldiciones. Condenó al gobernador al infierno y pisoteó.

John le suplicó amorosamente a Lavinia. Con ternura le pidió que hiciera las paces con Dios. Ella se negó, solo para decir las palabras que, hasta el día de hoy, se repiten como parte de la historia de Lavinia Fisher:

¡Alto! No tendré nada de eso. Guarde sus palabras para otros que las quieran. Pero si tienes un mensaje que quieres que se envíe al infierno, dámelo; Yo lo llevaré.

John Fisher, de veintinueve años, y Lavinia Fisher, de veintiocho, fueron ahorcados a las 2:00 pm del 18 de febrero de 1820. El Charleston Courier informó el 19 de febrero de 1820 que la pareja se abrazó como el se dio la señal y la gota cayó. Lavinia murió casi de inmediato, pero John tardó unos minutos en expirar. Sus cuerpos fueron bajados de sus cuerdas y enterrados en Potter’s Field.

El fantasma de Lavinia Fisher

Lavinia es una de las favoritas en Tours de Fantasmas. Muchos dicen que todavía frecuenta la Cárcel de la Ciudad Vieja, y otros afirman que frecuenta el Cementerio Unitario. Lo cual es extraño, considerando que nunca fue enterrada en el Cementerio Unitario. Pero son “historias de fantasmas …

Los expertos en lo paranormal dirían que debido a que estaba llena de tanta ira y desafío cuando fue ejecutada, se esperaría que su espíritu nunca encontrara la paz. Esto puede hacer que deambule y merodee por las últimas áreas que conocía y donde se sentía más inquieta en la vida. Lugares como la Cárcel de la Ciudad Vieja y donde una vez estuvo la horca.

Hay algo tan perturbador como su sentencia cuestionable y su ahorcamiento, algo aún más macabro que el fantasma de un presunto criminal, es mirar sus huesos boquiabiertos. El Yorkville Enquirer publicó con orgullo el 8 de agosto de 1922, “Skeleton on Display”. El artículo continúa explicando que el esqueleto de Lavinia Fisher fue exhibido en el museo de Charleston “hace algún tiempo” y fue “removido porque estaba averiado, el museo ha decidido instalarlos nuevamente y ahora se está poniendo en orden”.

The Yorkville Enquirer continúa escribiendo sobre los infames Lavinia y John Fisher y por qué fueron ahorcados, “se despertó una considerable curiosidad por las continuas desapariciones de quienes se detuvieron durante la noche en la hostería … se descubrió que los invitados habían sido asesinados y sus huesos enterrados en el sótano “. No puede evitar preguntarse si la historia de Lavinia se convirtió en un cuento tan fantástico inmediatamente después de que vio su injusta muerte en la horca, o si tardó algunas décadas en crecer.

Quizás su fantasma deambule por las calles del centro de Charleston. Enojada y amargada por su maltrato y su vida truncada. O tal vez solo esté buscando sus huesos.