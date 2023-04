Niegan libertad y sobreseimiento a Javier N, confirmó Helena Monzón

RDS/STAFF

Mediante su cuenta de twitter, Helena Monzón, hermana de la abogada y activista Cecilia, asesinada a tiros el año pasado, informó que el ex secretario de Gobernación estatal y ex candidato del PRI al gobierno de Puebla en 2010, Javier LZ, no obtuvo la libertad ni el sobreseimiento de su caso.

Desde la mañana de este miércoles, Helena Monzón posteó que le había llegado el informe de que los abogados de Javier LZ intentarían -supuestamente-algunas triquiñuelas, pero que no le funcionarían y luego, ya en la noche, en sus redes sociales indicó que habrían fallado los recursos legales intentados por el político acusado de -supuestamente- ordenar la ejecución de la mujer con quien procreó un hijo.

A raíz de este caso, en Puebla el Congreso aprobó la llamada “ley Monzón”, con la que ninguna persona condenada por el homicidio de su pareja puede obtener la patria potestad de los niños procreados: