Bancos mexicanos son menos volátiles que los de EUA

Staff/RG

Las instituciones financieras nacionales deben aprovechar el buen momento de estabilidad por el que transitan para seguir fomentando la inclusión: José Luis López Amador, Co-CEO de Finerio Connect.

La colaboración entre fintech y banca puede abrir nuevos segmentos de mercado en el país.

Las fintech nacionales se muestran confiadas en las instituciones financieras del país, luego de la crisis de SVB.

Ciudad de México, México. 23 de marzo de 2023. Las instituciones del país tienen una gran oportunidad de fomentar la inclusión financiera, aprovechando el buen momento de estabilidad por el que transita la banca nacional, advierte José Luis López Amador, Co-CEO de Finerio Connect, startup mexicana de finanzas integradas.

El emprendedor apunta que tras la edición número 86 de la Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM), “se abordaron los resultados positivos del sector y los grandes retos para seguir creciendo; sin embargo, quedan otros pendientes como analizar hacia dónde va la banca en asuntos como la innovación y qué tecnologías se implementarán a corto y mediano plazo para desarrollar temas fundamentales como el open banking”.

López Amador detalla que ante el actual contexto económico, con inflación y altas tasas de interés, es imprescindible apoyar a las empresas que están enfocadas en impulsar la banca abierta porque esto genera más inclusión.

“Hay ciertos sectores de la población que aún no cuentan con acceso a servicios financieros y a través del open banking, así como la colaboración entre fintechs y bancos, se puede llegar a nuevos segmentos de mercado”, puntualiza José Luis López.

Solidez de la banca nacional

Actualmente, los bancos mexicanos enfrentan una menor volatilidad en comparación con las instituciones financieras de los Estados Unidos, lo cual debe aprovechar el sector para bancarizar a un mayor número de clientes, ya que sólo 39.4 millones de adultos en el país utilizan algún tipo de producto financiero, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el sistema financiero que opera en el país tiene niveles altos en su Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) con un promedio superior al 235% para el sistema bancario.

“En estos momentos existe una ventaja competitiva porque la banca se muestra sólida. Todo esto puede capitalizarse y generar mayor crecimiento si existe la intención de arriesgarse y buscar nuevos sectores de mercado donde hay clientes sub atendidos o excluidos”, precisa el Co-CEO de Finerio Connect.

En la 86 Convención Bancaria, realizada en Mérida, Yucatán, se abordaron temas como la inclusión financiera, el nearshoring y la sostenibilidad; donde directivos y presidentes de diversas instituciones coincidieron en que los bancos nacionales enfrentan un momento de gran competencia por atraer capital tras el colapso de Silicon Valley Bank y otras tres instituciones a nivel global (Silvergate Capital, Signature Bank y Credit Suisse).

“En estos momentos a las fintech y startups nos da mucha incertidumbre los bancos norteamericanos porque no todo el dinero que depositas está asegurado. Hay instituciones que sí respalda el gobierno estadounidense y a otros no. Entonces, en este momento son más seguros los bancos mexicanos porque no se ve a corto plazo un riesgo y las leyes nacionales aplican sin distinción de organizaciones”, concluye Jose Luis López.

Acerca de Finerio Connect

Finerio comenzó como una plataforma de gestión de finanzas personales en 2016, y a principios de 2020, lanzó Finerio Connect, su solución API financiera todo en uno. Gracias a su experiencia directa en el mercado, rápidamente se convirtieron en uno de los líderes del ecosistema financiero latinoamericano con productos enfocados en Open Banking, enriquecimiento de datos y gestión de finanzas personales. Su misión es democratizar las mejores soluciones basadas en datos para cualquier institución de la región.

Finerio Connect cuenta actualmente con más de 65 clientes, incluidos algunos de los bancos, neobancos y fintech más importantes de la región. Su solución recibe más de 6M de peticiones al mes y está totalmente adaptada a las necesidades del mercado latinoamericano de habla hispana, con una solución API lista para que cualquier tipo de institución financiera pueda implementarla. Obtenga más información en www.finerioconnect.com