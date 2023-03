AMLO, Ebrard, Melquiades, Colosio, PRI y Morena

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

En la conmemoración del 85 Aniversario de la expropiación petrolera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó en su discurso: “sostengo que hagan lo que hagan no regresarán al poder los oligarcas”, expresó “estar convencido que cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir al candidato de nuestro movimiento (Morena) aplicará la misma política en favor del pueblo y en favor de la nación” y que seguirán “contando con el apoyo del pueblo para consolidar la primera etapa en la transformación de nuestro país”.

Allí estaban las tres “corcholatas” Claudia Sheinbaum, flanqueada por Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard, escuchando atentamente la decisión del jefe de la nación, de que la 4T seguirá al frente en la elección del 2024. Fue un mensaje claro de que, a 15 meses, la campaña por la presidencia ya no se detiene y todo apunta que la Jefa de Gobierno de la CdMx será la designada…Y es que el carnal, Marcelo Ebrard Casaubón, recientemente presentó el libro “El camino de México” donde relata sus experiencias de más de 40 años, la mitad compartida con el hoy presidente, pero ello no le garantiza que el dedo, perdón, la encuesta que hará el partido le favorecerá ymenos cuando en una de las entrevistas comentó que México tiene oportunidad de aprovechar la fortaleza del peso, el interés de las empresas por invertir para eliminar la pobreza y ser un país de clase media… hay que recordar que por ahí dicen que ni clases medias, ni zigzagueos y, no a las medias tintas…Irá por la libre, por algún otro partido, como Ricardo Monreal Ávila que insiste que será candidato, quizás de otro partido o tal vez quiera ocupar el puesto de doña Claudia…

Y sí las tres “corcholatas” por la Presidencia de la República, andan destapadas, los aspiracionistas poblanos, de Morena, están en las mismas, aun cuando saben que no alcanzarán el preciado trofeo, insisten en recorrer todos los caminos de Puebla. Es tal su machaconería que ya salió el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina a pedir que se debe priorizar con unidad –ajá-, el interés de Puebla antes que el particular o de un solo sector – no pos sí, diría el clásico-…Y es que por toda la ciudad y en algunos municipios, los morenistas se han apropiado de bardas en apoyo de Alejandro Armenta Mier, Ignacio Mier Velazco, Julio Huerta, Claudia Rivera Vivanco y no se diga de “promos” a las corcholatas grandes. -Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón y Adán Augusto López Hernández…También ya se lanzó Leobardo Rodríguez Juárez, actualmente regidor, pero quiere la silla que dejará el panista Eduardo Rivera Pérez, quien al igual que empujan a Jorge Estefan Chidiac a representar a la alianza PRI-PAN-PRD, desean ir a Casa Aguayo, pero así quedarán…Un enigma: Sorpresivamente empezaron a surgir mantas con la leyenda: “Para Puebla 4T…oca gobernadora…juventud renovadora”…hacía donde va la “encuesta”…dónde recientemente hubo cambio de directiva juvenil de peso entre la juventud…Claudia no tiene esa juventud…Olivia Salomón, tampoco…la pista está más que clara y tal parece que esa es la decisión, hasta este momento, como dicen…se lo dejo de tarea…

Les cuento. Hoy jueves se conmemoró el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, cometido el 23 de marzo de 1994, en la colonia “Lomas Taurinas” de Tijuana, Baja California. Y desde de algunos años, los priístas de viejo cuño, hicieron acto de presencia en el Jardín que lleva el nombre del malogrado político. “No nos invitaban antes, ahora sí hubo esa invitación, y por eso estamos aquí”, nos comentaron algunos asistentes. Los organizadores, nerviosos, esperaban la llegada del líder estatal del priísmo poblano…uf…uf…y llegó. Se inició la ceremonia y la diputada local, Silvia Tanús, presidenta de la Fundación Colosio, agradeció la presencia del exgobernador, Melquiades Morales Flores, quien fue el orador oficial. La diputada Tanús Osorio agradeció la colaboración que tuvo de Víctor Cárdenas, para la organización del evento…o sea, como estuvo esto…aah ya sé…Una pregunta, el programa se inició con palabras de la Presidenta dela Fundación Colosio, fue breve…Siguió El orador Morales Flores, muy asediado por los asistentes…Al término de su discurso y cuando la concurrencia se ponía de pie y algunos de los invitados se disponían a poner la Ofrenda Floral, ante la efigie de Donaldo Colosio, el dirigente y también diputado local, Néstor Camarillo Medina, pasó al micrófono para hablar del partido y de lo hecho en estos tiempos…y Luis Donaldo… “entons”…porqué en medio de los discursos se colocó al orador oficial…El PRI cumplió años el 4 de marzo y hoy fue la conmemoración de la muerte del que era, en ese momento candidato priísta a la Presidencia de la República…ta’gueno diría mi compadre…El lunes les comento sobre la disertación del licenciado Melquiades Morales Flores…

Lucero Saldaña Pérez, a propuesta del alcalde, Eduardo Rivera Pérez, y con el aval de la mayoría del Cuerpo Edilicio, fue designada como Secretaria del Ayuntamiento poblano, ya que cumple con los requerimientos legales y el perfil idóneo para asumir el cargo. La ex senadora, exdiputada federal, ex diputada local, también fue Directora Fundadora del Instituto Poblano de la Mujer; es autora de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ha publicado cuatro libros: “La espiral de Eva: las mujeres y la política de la equidad de género”, “Poder, género y Derecho. Igualdad entre mujeres y hombres en México”, “Reflejos legislativos con enfoque de género” y “El silencio que habla. Democracia, paridad y género”…La nueva secretaria de la comuna, quien ocupará el cargo que dejó la hoy diputada local Silvia Tanús, ambas priístas, apenas tomó el cargo y pronto, el regidor morenista , Leobardo Rodríguez, envió un “twitazo”…”Los regidores de Morena-PT no nos prestaremos a simulaciones en los procesos legales y jurídicos realizados en el Cabildo para la designación de la nueva Secretaria General del Ayuntamiento de Puebla”…vaya, vaya, ansina se llevan en el Palacio Municipal…

José Ángel Anzures Galicia, en 2015 fue candidato a diputado federal por Morena, en el distrito 07, con cabecera en Tepeaca. Actualmente está a cargo de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Hasta ahí bien que haya un poblano más en el gobierno federal. Peeero en la columna de Carlos Loret de Mola “Historias del Reportero” de El Universal, publicada el miércoles pasado, se da a conocer que el funcionario fue denunciado por 15 trabajadores ante el Organo Interno de Control de ese organismo, porque les pide el 30% de su salario por dejarlos trabajar. Hay varias cositas más, lo más importante es que los agraviados lo identifican “cercano a Ignacio Mier, Coordinador de los diputados de Morena”…no comment…En un segmento de la columna “Confidencial” de El Financiero: “El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, destacó que en el Presupuesto de Egresos se garantizarán los recursos suficientes para que los periodistas independientes cuenten con seguridad social. Eso está muy bien, pero de poco van a servir esos apoyos mientras las agresiones a los periodistas provengan de las más altas esferas del poder. Hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que “el descrédito oficial de los trabajadores de la prensa empeoró a partir de junio de 2021″, con el Quién es quién en las mentiras dentro de la mañanera, y recordó que “el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH dijo que López Obrador debería suspender este segmento, dada la escalada de violencia contra periodistas”…Hasta la próxima…D.M.