Liga MX: Horarios y canales dónde ver los partidos de la Jornada 11 del Clausura 2023

Con el Puebla vs Chivas por Azteca 7 se estará cerrando el viernes botanero con el que arranca la actividad de la Jornada 11 del Torneo de Clausura 2023 de la Liga MX. El duelo en el Cuauhtémoc arrancará a partir de las 21:05 horas.

Antes del juegazo en la angelópolis, el Atlético de San Luis y los Gallos Blancos del Querétaro se enfrentarán en el Clásico de la 57. El duelo está programado para iniciar a las 19:05 horas por ESPN.

Para el día sábado, Cruz Azul y Pumas se verán las caras en el Azteca. El juego arrancará a las 19:05 horas por Canal 5 y TUDN.

A las 17:00 horas, Atlas se medirá al León, partido que se transmitirá solo por IZZI.

La jornada sabatina se cierra con el Tigres vs Club América a las 21:10 horas por Canal 5 y TUDN.

Para el domingo habrá una cuádruple cartelera, arrancando con el Toluca vs Mazatlán FC a las 12:00 del día por TUDN y las Estrellas.

A las 19:05 horas se desarrollarán dos partidos; el Pachuca vs Rayados (FOX Sports) y el Santos vs Xolos (Vi+).

El FC Juárez vs Necaxa será el cerrojo de la jornada a las 21:15 horas por FOX Sports Premium el mismo domingo.

Horarios y canales dónde ver los partidos de la Jornada 11 del Clausura 2023 de la Liga MX.

VIERNES 10 DE MARZO

Atlético San Luis vs Gallos Querétaro.

19:05 horas por ESPN

Puebla vs Chivas

21:05 horas por Azteca 7

SÁBADO 11 DE MARZO

Atlas vs León

17:00 horas por IZZI

Cruz Azul vs Pumas UNAM

19:05 horas por Canal 5 y TUDN

Tigres UANL vs Club América

21:10 horas por Canal 5 y TUDN

DOMINGO 12 DE MARZO

Toluca vs Mazatlán FC

12:00 horas por Las Estrellas y TUDN

Pachuca vs Monterrey

19:05 horas por FOX Sports y Claro Sports

Santos vs Xolos

19:05 horas por Vix+

FC Juárez vs Necaxa

21:15 horas por FOX Sports Premium