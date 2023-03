¿Es buen momento para comprar casa? Todo sobre tasas de interés y créditos hipotecarios

Staff/RG

Ante un escenario económico complejo, es vital entender el impacto de las tasas de interés en los créditos hipotecarios para determinar el mejor momento para hacer una compra.

Datos de Propiedades.com refieren que hay sectores (como los millennials) que se interesan más por comprar alguna propiedad. No obstante, los precios de venta han tenido incrementos de hasta 10%.

Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México son las entidades con más adquisición de vivienda a través de créditos hipotecarios.

De acuerdo con cifras del Registro Único de la Vivienda (RUV), en enero de este año hubo un crecimiento de 37% en el número de viviendas registradas en relación con el mismo periodo en 2022. De igual modo, se observó un incremento de 20% entre el cierre del año pasado y el inicio del presente 2023.

“En México se está viendo un aumento sostenido en la compra de vivienda. Después de algunos años que, por la pandemia, el mercado inmobiliario estaba contenido, actualmente tiene un dinamismo importante que ha visto varios picos en los últimos meses; por ejemplo, en octubre de 2022 y ahora desde que comenzó 2023 hay más dinamismo. En buena medida, esto se debe a que las tasas hipotecarias son competitivas para financiar la adquisición de vivienda”, explica Leonardo González, Analista Real Estate de Propiedades.com.

El especialista explica que la relación entre las tasas de interés y las hipotecas es un factor crucial a tener en cuenta al decidir comprar una casa. A medida que las tasas de interés fluctúan, el costo de un crédito cambia, lo que afecta la cantidad de dinero que debe pagarse en un crédito hipotecario en el largo plazo. Cuando las tasas son bajas se vuelve más fácil para las personas pagar sus créditos hipotecarios.

¿Quiénes compran casa y dónde?

Datos del portal inmobiliario refieren que entre la población, particularmente los millennials de entre 25 y 34 años, hay un creciente interés por adquirir vivienda propia. Este sector representó el 23.2% de la visitas a la plataforma; le siguen usuarios de 35 a 44 años (20.3%) y de 45 a 54 años (18.7%).

De hecho, los estados de Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México son las entidades que registran mayor adquisición de vivienda a través de hipoteca desde el año pasado. Se prevé que este año se mantengan como líderes del ranking.

Por otro lado, las tasas de interés altas hacen que pedir prestado dinero sea más caro, lo que puede desalentar a las personas a comprar casas. “Las tasas de interés altas también pueden llevar a una mayor demanda de propiedades de alquiler, ya que las personas pueden preferir alquilar en lugar de comprar una casa que viene con un pago mensual más alto”, puntualiza González.

No obstante, los precios de renta también han tenido un impacto debido a factores como la inflación. Datos de Propiedades.com señalan que entre 2021 y 2022 el precio promedio por metro cuadrado para renta de casa aumentó 16%, y 9% para departamentos. Mientras que el precio de venta aumentó en promedio un 10%, tanto para casa como para departamento, en el mismo periodo.

Comprar o no comprar

González refiere que cuando se trata de comprar una casa, es esencial vigilar las tasas de interés para determinar el mejor momento para hacer una compra. No obstante, se trata de un indicador variable que, a grandes rasgos, permite valorar si un crédito es barato o no, pero también deben considerarse otros indicadores como el CAT, plazo, desembolso, etc.

”Por otro lado, la vivienda media tenderá a consolidarse impulsada por nuevos compradores de propiedades que tienen un mejor perfil hipotecario”, concluye el Analista Real Estate de Propiedades.com.

