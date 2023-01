Herzog: “El antisemitismo persiste y la negación del Holocausto todavía existe”

PRNewswire

El presidente de Israel, Isaac Herzog, pide a los eurodiputados que trabajen para erradicar el antisemitismo en Europa.

Al inaugurar la ceremonia de conmemoración, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha calificado el Holocausto como «el mayor crimen de la historia».

«Un crimen destinado a aniquilar a un pueblo de la tierra. Un crimen diseñado para infligir horror a generaciones. Un crimen que ha dado forma a nuestro proyecto europeo moderno, en una encarnación de la promesa atemporal: nunca más».

Ha señalado que el Holocausto no ocurrió de la noche a la mañana y que las campanas de alarma deberían haber sonado mucho antes. «A pesar de los años que han pasado, sigue siendo esencial seguir conmemorando el Holocausto porque el antisemitismo todavía existe, y porque esta es la última generación en escuchar testimonios de primera mano de los supervivientes del Holocausto», ha añadido la presidenta Metsola.

La presidenta ha prometido que el Parlamento Europeo siempre defenderá los valores del respeto, la dignidad humana, la igualdad y la esperanza, y que la Eurocámara nunca será silenciada en su lucha por defender los valores humanos y rechazar el odio y la discriminación.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha abierto su discurso recordando a las víctimas: «Hoy estoy ante ustedes como presidente del Estado de Israel, el Estado-nación democrático del pueblo judío, pero mi corazón y mis pensamientos están con mis hermanos y hermanas asesinados en el Holocausto, cuyo único crimen fue ser judíos y la humanidad que tenían».

Herzog ha recalcado que «Europa no sería lo que es sin los judíos», pero que el antisemitismo, «igual que una enfermedad autoinmune», hizo que Europa atacara parte de su ADN, y que una historia milenaria compartida fuera borrada. También ha señalado que el antisemitismo no surgió en el vacío: «La maquinaria de muerte nazi no habría conseguido llevar a cabo su visión de pesadilla si no se hubiera encontrado con un terreno abonado por el odio a los judíos».

Para el Presidente Herzog, el antisemitismo y la negación del Holocausto siguen existiendo, bajo nuevas apariencias y difundidos a través de nuevos canales, especialmente en Internet. «La distancia entre un post en Facebook y la rotura de lápidas en un cementerio es más corta de lo que pensamos», ha dicho. «Los tuits desquiciados pueden matar. De verdad que pueden».

Europa tiene un papel vital que desempeñar en la lucha contra el antisemitismo, ha señalado. Al pedir a los eurodiputados que no se queden de brazos cruzados ante el aumento del antisemitismo, el Presidente Herzog ha implorado que «lean las señales de alarma, detecten los síntomas de la pandemia de antisemitismo y luchen contra ella a toda costa. Deben asegurarse de que todo judío que desee vivir una vida judía plena en sus países pueda hacerlo con seguridad y sin miedo». A través de la educación, la legislación y cualquier otra herramienta a su disposición, los eurodiputados y la UE deben comprometerse a erradicar el racismo, el odio y el antisemitismo en todas sus formas, ha añadido. El Presidente Herzog también ha pedido al Parlamento Europeo que adopte plenamente la definición de antisemitismo que recoge la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto.

Según Herzog, «la crítica al Estado de Israel no debe cruzar la línea hacia la negación de la existencia misma del Estado de Israel, el Estado-nación del pueblo judío». Refiriéndose a las relaciones entre Europa e Israel, ha afirmado que «el Estado de Israel y Europa están unidos por un vínculo inquebrantable».

«Nuestros intereses compartidos, y más aún, nuestros valores compartidos, dictan nuestro presente y dan forma a nuestro futuro». El presidente ha terminado pidiendo a los eurodiputados y a la UE que amplíen, profundicen y refuercen su asociación mutua, para luchar mejor contra los retos contemporáneos a los que se enfrentan Israel y la UE, incluida la amenaza que supone Irán para su propio pueblo, para Israel y para el resto de Oriente Próximo y Ucrania.