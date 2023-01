Poder Judicial comienza a liberar a acusados del asesinato de Cecilia Monzón

RDS/STAFF

Liberan a Santiago Bárcena, uno de los acusados del asesinato de Cecilia Monzón, luego de que el Tercer Tribunal Colegiado hizo válido el amparo que tramitó en 2022.

Este día, el juez 3ro de distrito otorgó amparo que solicitó Santiago Bárcena el 25 de agosto. El ex delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ex particular de Javier López Zavala fue acusado de, supuestamente, coadyuvar en el homicidio de Cecilia Monzón.

La decisión del poder judicial fue contra la vinculación a proceso que dictó en grado de presunti coautor material por el delito de feminicidio.

Santiago Bárcena Álvarez estaba en el penal de Tepexi de Rodríguez. El presunto autor intelectual del ataque, Javier López Zavala, sigue preso, hasta ahora el penal de Almoloya.

El supuesto asesino material, Silvestre N. se encuentra en el penal de Huejotzingo vinculado a proceso por el delito de feminicidio el 30 de julio del 2022.

Jair N -que según la Fiscalía General del Estado (FGE) le habría dado la pistola a Silvestre, tras recibirla de su tío Javier López Zavala- permanece en la cárcel de Huejotzingo por feminicidio.