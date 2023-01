Coello Trejo rompe el silencio

Latitud Megalópolis

Para llegar hasta el despacho jurídico Coello Trejo & Asociados, ubicado a un costado del Mixcoac tradicional, al sur poniente de la Ciudad de México, forzosamente, es contagiarse del bullicio ocasionado por decenas de vendedores del típico mercado de Mixcoac, en donde se expenden todo tipo de alimentos e infinidad de establecimientos comerciales. El ir y venir de los pregoneros que incitan al transeúnte detener su marcha por unos cuantos minutos, para saborear sus productos. Niños y jóvenes con sus pesadas mochilas que cargan en la espalda, saliendo de las escuelas secundarias y preparatorias que hay en la demarcación, dan vida a esta zona de la capital del país. De igual forma y como resultado del mantenimiento a diversas líneas del Metro, el tránsito vehicular resulta verdaderamente caótico… ¡Aquí nos tocó vivir!!, diría la prestigiada periodista y escritora Cristina Pacheco.

Una vez estando en el prestigiado despacho legal, quedamos sorprendidos ante la presencia de una muy destacada personalidad del espectáculo en México. Una bellísima mujer, una gran actriz y cantante que asistió para recibir asesoría legal. Paty, una de las dos hermosas edecanes encargadas de dar la bienvenida tanto a los clientes como visitantes, amablemente, nos pide tomar asiento en uno de los enormes pero cómodos sillones colocados frente a una hermosa y gigantesca fotografía, en blanco y negro, de un precioso caballo que galopa y hasta juguetea con las olas del mar, quizás, un remanso de tranquilidad.

Antes de ser recibido para la entrevista por el famoso y prestigiado Fiscal de Hierro, hacen acto de presencia un ex secretario del trabajo durante el sexenio de Vicente Fox y un vocero presidencial durante la administración de Felipe Calderón, con quienes se aventó casi tres horas de “chacoteo”, porque hasta la recepción se escuchaban las risas que salían del despacho del afamado abogado, situado en el mezanine de la remodelada casa de tres pisos, convertida en sede del refugio jurídico/laboral. Nos llama la atención que el equipo de litigantes, lo constituyen, en su mayoría, abogados mucho muy jóvenes.

No obstante llevar una hora de retraso de la hora fijada para la entrevista, de manera atenta y educada, personalmente, a través de su whatSapp, me ofrece disculpas y me pide que no me fuera a retirar. Detalle que agradecí, porque lo cortés no quita lo valiente.

Visiblemente repuesto de la delicada intervención quirúrgica a la que tuvo que ser intervenido a fines del año pasado, de la columna vertebral y que lo ponía en peligro de quedar condenado a utilizar una silla de ruedas. Un poco más delgado, hasta luce más joven. Ataviado con un saco sastre color gris a cuadros, un suéter color negro. Pantalón de casimir azul obscuro, una camisa de seda color de rosa suave. Zapatos perfectamente bien boleados. Al percatarse de mi presencia dentro de su impresionante despacho, en donde, por cierto, ya no cabe ni un cuadro más. Finamente decorado. Fotografías con un centenar de políticos y grandes personalidades de la vida de nuestro país, dan muestra de su intensa actividad en el servicio público y en la impartición de justicia.

En esta primera parte de la entrevista exclusiva que concedió a ÍNDICE POLÍTICO, sostiene que “Hoy en día, a lo largo y ancho del país, se respira una política gubernamental federal y social de división, pero no de unión. No se puede gobernar con el hígado ni tomar decisiones con el estómago. Me preocupa mucho ¿Por qué arremeter contra la prensa? ¿Por qué asesinar periodistas? Quiérase o no, los periodistas, todos los días, escriben las páginas de la historia de este gran país”.

Al cuestionarle sobre el atentado que sufrió su amigo, el destacado periodista Ciro Gómez Leyva, sin pelos en la lengua, afirma que: “Si AMLO no está detrás del atentado contra mi amigo Ciro Gómez Leyva, sí lo está la 4T. En México, han matado a muchos periodistas y de repente, salen anunciar que ya agarraron a los autores materiales, pero nunca, han llegado a los intelectuales de estas atrocidades. Además, dice que no se explica cómo es posible que le presidente López Obrador haya manifestado que era un “auto atentado” de Ciro Gómez Leyva. “Esa, es una verdadera estupidez” Asimismo, señaló: “Cuando alguien quiere investigar… ¡se investiga y ya!! ¡No hay crimen perfecto!!

Con respecto a la llegada de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó: “Aunque no es mi amiga, tampoco he tratado con la ministra Piña. Ya era el momento para que llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un abogado con carrera judicial, porque la democracia se gana o se pierde por un voto y ya es hora que se ponga orden en el país”.

Al preguntarle hasta cuándo cesarán los ataques desde Palacio Nacional, afirmó: “Eso es lo que a veces me pregunto por la forma cómo ataca y denosta a la gente. No sé si detrás del odio que López Obrador manifiesta hacia Felipe Calderón, exista un amor encubierto y hasta en silencio”.

Por último, seguro en su papel de jurista afirmó: “Me cae de madre que antes que termine la administración de la 4T, López Gatell estará en la cárcel”.

Al iniciar la conversación por espacio de una hora, lo noto lleno de optimismo y echado para adelante. Alegre, simpático… “Querido Edmundo, una disculpa porque me retrasé con las personas que vinieron a visitarme. Te ofrezco de corazón una disculpa. ¿Te ofrezco un café o un refresco?, aunque sé muy bien que siempre pides un vaso de agua en todas tus entrevistas…

-¿Cómo le va en la vida al iniciar este 2023?

-En lo personal, me siento de maravilla. Gracias a Dios, superé las molestias posteriores a una muy delicada intervención quirúrgica en la columna vertebral, así como de la pierna izquierda.

-¿Por fin pudo darse un descanso porque, a lo mero macho, Javier Coello Trejo no para…?

-Pues a lo mero macho, te contesto que, por fin, pude darme una escapada y descansar. Me fui a refugiar a una playa.

El cuerpo me lo pedía a gritos y no le hacia caso. Pude descansar, ¡Eso es lo que necesitaba!! -Encendiendo el primero de los diez cigarrillos que fumó durante el transcurso de la entrevista, con un tono de voz alegre me dice-: “Aquí me tienes, echando andar el despacho de abogados, con muchas reuniones y juntas. Me siento muy bien, pero al mismo tiempo…”

-¿…Le hacen falta clientes?

-Ja, ja, ja. No, no es eso.

-¿Entonces?

-Me siento mucho muy preocupado por todo lo que nos está pasando a lo largo y ancho del país.

-¿El derrumbe del país a manos de la 4T?

-¡Carajo!!, es algo sumamente grave y terrible.

-¿Con el atentado en contra de Ciro Gómez Leyva mientras que el huésped de Palacio Nacional, se aventó la burrada de decir que había sido un “auto atentado”?

-Mira mi estimado Edmundo, cuando recibí el mensaje de Ciro, instantes después del atentado del que había sido objeto, me impactó muchísimo.

-¿Qué hizo usted?

-De inmediato, le llamé a Ciro vía celular para saber cómo se encontraba y ponerme a sus órdenes. Le dije que iba para allá, pero me pidió que no lo hiciera. Ciro no sabía si estos presuntos sicarios estaban todavía por ahí. Me dijo que permaneciera atento a cualquiera cosa y estuve muy al pendiente. De inmediato, supe que habían llegado con él, Manuel Feregrino, así como Olegario Vázquez Aldir.

-¿Ciro estaba refugiado en la casa del licenciado Manlio Fabio Beltrones?

-Efectivamente…

-Usted como abogado, Ministerio Público, policía y ex subprocurador General de la República, ¿Qué es lo que más le impacto de este condenable hecho?

-Lo que más me impactó fue la errónea posición de mi presidente…

-…Perdón que le interrumpa… ¿Su presidente?, ¿Con ese énfasis?

-Quiérase o no, López Obrador es el presidente de todos los mexicanos, pero a ciencia cierta, ya no sé lo que está pasando…

-Querrá decir, ¿Qué carajos está pasando por la mente del presidente ante estos hechos?

-¡Exacto!!, como siempre lo he dicho y como simple ciudadano, respeto a mi presidente.

-¿A lo mero macho, votó por él?

-No, yo no voté por él, pero, aun así, les guste o no, es mi presidente. Mucho menos, estoy de acuerdo con muchas de las pésimas cosas que ha hecho y me extraña mucho su posicionamiento

-¿Qué más le puede extrañar de López Obrador si ya ha hecho hasta lo inimaginable en cuanto a fracasos y llevar al país al precipicio?

-Insisto, no me explico lo que está pasando por la mente del presidente López Obrador, me extrañó mucho porque todo lo quiere revertir hacia los conservadores. Todo lo quiere revertir hacia los empresarios y hacia quienes no estamos de acuerdo con su política… ¡y eso no es correcto!!

-¿Por qué atacar a Ciro Gómez Leyva , queriéndole arrebatar la vida?

-Ciro Gómez Leyva es un periodista muy objetivo. Un periodista que dice las noticias tal como son, sin maquillarlas. Las transmite y las comenta con una gran objetividad, lo que lo convierte en un hombre muy vertical.

-Yo también insisto: ¿Es correcto que el presidente de México haya dicho que había sido un auto atentado?

-Por supuesto que no es correcto que el presidente de este país, haya manifestado que fue un “auto atentado”. Eso, es una verdadera estupidez.

-El presidente está cometiendo un grave delito al aseverar tal cosa…

-¡Exacto!!, fundamentalmente que esta incurriendo en un delito de difamación, porque no lo es.

-Entonces, como decía el vocero de Vicente Fox ¿Qué es lo que quiso decir el presidente?

-Lo que quiso decir el presidente, es que el atentado contra Ciro Gómez Leyva, sí pudo venir del gobierno.

-¿Una expresión un tanto maquiavélica?

-No creo que el presidente López Obrador sea tan perverso para eso, pero sí, algunas gentes de su propio gobierno. Si AMLO no está detrás del atentado contra Ciro Gómez Leyva, sí lo está la 4T.

-¿El atentado en contra de nuestro amigo Ciro, quedará impune como lo de Manuel Buendía?

-Aplaudo que se estén llevando a cabo las investigaciones y se hayan logrado algunas primeras detenciones, pero lo más importante, es dar con el o los autores intelectuales.

-¿Cree que estas primeras detenciones sean una “llamarada de petate”?

-¡No!!, espero que no. Pero hay algo muy interesante mi querido Edmundo. En México, han matado a muchos periodistas y de repente, salen anunciar que ya agarraron a los autores materiales, pero nunca, han llegado a los intelectuales.

-¿Tal y como sucedió en Estados Unidos con John F Kennedy, que era un presidente y en México, con el caso Manuel Buendía?

-Por eso, con la experiencia que me ha dado la vida, en cuanto a materia de investigación, sin equivocarme, creo que tratan de tapar las cosas ¿no?

-Al momento en que le sirven una deliciosa taza de café express, antes de saborearlo, apaga el cigarrillo que había encendido momentos antes. Se le nota mucho más delgado en su figura. Me toma del brazo, con voz fuerte y clara exclama:

-“Cuando alguien quiere investigar… ¡se investiga y ya!! ¡No hay crimen perfecto!!

-¿A lo mero macho?

-Eso, es lo que la historia nos ha demostrado… ¿no? A mí, me preocupa mucho ¿Por qué arremeter contra la prensa? ¿Por qué asesinar periodistas? Quiérase o no, los periodistas escriben todos los días, las páginas de la historia de este gran país.

-Es matar y esconder la mano y el arma?

-¡Efectívamente!! ¿Por qué atacar así a la prensa? Ha muerto gente muy valiosa.

-¿Cuándo usted se desempeñaba como el temible Fiscal de Hierro, defendía o atacaba a los periodistas?

-Con el rostro un tanto enrojecido por la pregunta me dice: “Como servidor público, ni como abogado, jamás he atacado a la prensa. Ha muerto gente muy valiosa”

-¿Para Javier Coello Trejo, no existen lo periodistas de primera o de segunda, mucho menos, los “fifis” o “chayoteros”?

-Antes de responderte, déjame decirte, mi querido Edmundo, que es una delicia conversar contigo porque mantienes a tu entrevistado muy a las “vivas”. Volviendo con tu pregunta, todos los periodistas, reporteros, fotógrafos, camarógrafos, caricaturistas, editorialistas y quienes contribuyen en engrandecer esta sagrada libertad de expresión, merecen mi más profundo reconocimiento por el valor y lealtad que depositan en la noble tarea que llevan a cabo.

-Le vuelvo a preguntar ¿Se llegará al fondo del atentado contra Ciro Gómez Leyva y dar con el autor intelectual?

-¡Eso es lo que me preocupa muchísimo!! Nunca han llegado al autor intelectual.

-¿No llegar al autor intelectual, también es impunidad?

-¡Vaya, me quitaste la palabra de la boca!! Sí mi querido Mundo, eso también es impunidad.

-¿Le pregunto al connotado abogado ¿Por qué tanta impunidad?

-Porque, desgraciadamente, existe mucha corrupción.

-¿Corrupción o impunidad?

-La corrupción ha permitido que en este país haya crecido la impunidad.

-¿Al temido Fiscal de Hierro qué no le pueden contar que no haya vivido?

-A Javier Coello Trejo no le pueda contar un jefe policiaco y le salga que no sabe quién es el jefe de una banda de delincuentes o de ladrones. ¿Si no sabe quien es el jefe de esa banda?, mejor que se vaya para su casa a matarle las pulgas a su perro y que renuncie al cargo ¿no? ¡Eso es lo que me preocupa mucho!!

-¿Cómo sanear el ambiente social?

-Ese, es otro de los puntos que me preocupan muchísimo, el ambiente social que se ha creado.

-¿Pero qué podemos esperar si desde Palacio Nacional se incita a la división y la confrontación?

-…¿No le digo? Se me adelanta, le voy a sacar una tarjeta amarilla ehhh. Hoy en día, a lo largo y ancho del país se respira una política gubernamental federal y social, de división pero no de unión.

-¿Un acto criminal de López Obrador abrir zanjas entre los sectores sociales?

-Se ha empeñado en abrir una brecha entre la gente de clase media y entre los que, él, llama “pobres”

-¿Claudia Sheinbaum es la Diosa de la Justicia en la Ciudad de México…?

-…Sin permitirme concluir la pregunta, con voz fuerte exclama: “¡Nooo!!, no. Por supuesto que no. A ver Edmundo. Eso de que existió un “muro” para asesinar a Ciro Gómez Leyva… ¡Que se los crea Santa Claus!! ¿no?.

-Cómo policía que también lo fue, le pregunto, ¿Qué carajos es un “muro”?

-Hay “muro”, cuando la delincuencia da un golpe.

-¿El “muro” quién lo hace?

-No lo hace la delincuencia, sino que lo pone la policía para que puedan escapar los autores del delito. Me pareció muy extraño que hayan seguido la motocicleta en donde viajaba el que le disparó a Ciro y que hayan manifestado que se bajó en tal edificio.

-¿Por qué diablos no catearon inmediatamente ese edificio?

-Eso mismo me lo pregunto yo. Ah, pero argumentaron que se les “perdió” cuando se metió a territorios del Estado de México. Esa investigación no está del todo claro.

-¿Con el último detenido en Michoacán…. ¿eso, eso es tooodo amigos”?

-Lo ocurrido a Ciro, no puede quedar impune. No he platicado con él.

-¿Será su abogado?

-Lo soy desde siempre y me tiene incondicionalmente a sus órdenes. Creo que, también, la prensa debe seguir presionando para que se investigue a fondo.

-¿Nada más porque es Ciro?

-No, por supuesto que no. también lo hago por usted….

-…No me chingue licenciado, ¡yo no quiero que me maten!!

-Tranquilo mi querido Edmundo, lo haría por cualquier otro periodista. Lo sucedido, es un ataque a la libertad de expresión. Un ataque directo a la prensa. Cuando matan a un periodista, en ese preciso momento, están matando también a la prensa… ¡Carajo!!, eso no puede ser y no debe quedar impune. Tenemos que seguir empujando para que prosiga la investigación a fondo, como le digo, no hay crimen perfecto. ¡Que me perdonen en Palacio Nacional, pero no hay crimen perfecto!!

-¿Cómo egresado de la UNAM, también le preocupan los plagios a manos de una magistrada?

-Bueno, ahí también es cosa de risa. Yo creo que la ministra Yasmín Esquivel, a quien no tengo el honor de conocer más que por lo publicado en la prensa y en la televisión, vaya que se equivocó. En lugar de defenderse, se hundió en un pantano y/o en arenas movedizas.

-¿Dejó en ridículo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México?

-¡Ni más ni menos!!, porque, con todo respeto, ¿Quién pudo haber filtrado el boletín de prensa? Y luego salen con que no era cierto.

-¿Cómo la chimoltrufia?

-Pues sí, aunque duela decirlo. Ellos mismos dijeron que era falso si de ahí mismo había salido. Un terrible ridículo.

-¿La Ministra debe renunciar a su cargo?

-Uff, Edmundo, me hace una pregunta como si yo fuera juez. ¡Ni tampoco soy ministerio público, pero por dignidad, la ministra debe de renunciar a la de ya!!! Con todo respeto, lo primero que debió haber hecho, era separarse del cargo para que se llevara a fondo la investigación.

-¿Así pretendía llegara a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

-Gracias a Dios y a los demás ministros, no contó con los votos necesarios para llegar a convertirse.

-Claro que contó con un voto… ¡el de ella!!

-Así fue.

-Con una nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿Ahora sí tendrán los güevos, para poner orden en la presidencia de la República?

-No se le olvida mi expresión de la anterior entrevista del año pasado ¿verdad? Mira Edmundo, he leído el currículum y aunque no es mi amiga ni tampoco he tratado con la Ministra Norma Lucía Piña Hernández. Ya era el momento para que llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un abogado con carrera judicial. Desde el ministro Juan Silva Meza no llegaba un ministro presidente que tuviera una carrera judicial, tengo entendido y así lo siento, la Ministra Piña Hernández es una apasionada del Derecho Constitucional.

-¿Qué es lo que tiene que poner en práctica la Ministra Piña?

-Primero que nada, es convocar a todos los jueces de distrito y los magistrados para cobijarlos Porque nadie, pero lo que se llama nadie, tiene el derecho, públicamente, de criticar y satanizar a un juez.

-¿Pero si el juez es quien comete el error?

-Pues que se investigue, pero no criticarlo o satanizarlo por su criterio. Entiéndase bien. El juez tiene que ser absolutamente independiente.

-¿Qué pasa cuando los jueces son los que resuelven mal?

-Indudablemente, hay jueces que resuelven mal y para ello, existen los recursos de apelación, pero no criticarlos ni satanizarlos.

-¿Contando con una nueva presidenta en la Suprema Corte, se le podrá poner un alto a las denostaciones desde Palacio Nacional para que ya no los llamen corruptos y traidores?

-En efecto… ¡Ya basta!! México ya está cansado y muy decepcionado.

-¿Desde Palacio Nacional, nos han visto la cara de pendejos durante cuatro años?

-Vamos a llamarle que todo México se siente cansado y decepcionado porque el discurso de don Andrés Manuel durante más de 18 años, era luchar por la democracia. Él mismo luchó por la democracia y ahora ataca al INE.

-¿Una perversión presidencial y un mal agradecido si el INE lo llevó al triunfo?

-Uff, que duro es usted. Hay que analizar a fondo por qué lo ataca.

-¿Un ser rencoroso?

-Yo creo que el presidente López Obrador tiene un rencor porque, según él, en el 2006 perdió la presidencia

-¿No se acuerda usted que hizo aquella faramalla de jurar y respetar la Constitución como “el presidente legítimo” y hasta nombró un gabinete alterno?

-Ja, ja, ja. Que buena memoria tiene usted. López Obrador perdió legalmente la presidencia en el 2006.

-¿Javier Coello Trejo, un priista de “hueso colorado”?

-Soy un priista de corazón…

-¿A lo mero macho, le dolió que ganara Vicente Fox en el 2000?

-¡Obviamente!!

-¿Con Felipe Calderón, le dolió más o menos?

-No hay términos medios. También me dolió mucho que ganara Calderón. Yo no soy un priista a medias. Debo reconocer que Felipe Calderón también ganó de manera limpia.

-¿La democracia se gana o se pierde por un solo voto?

-Usted mismo tiene la respuesta. Edmundo, es usted un entrevistador muy chingón. A lo mero macho, tal y como su frase. La democracia se gana o se pierde por un voto…

-¿Así de claro?

-¡A güevo!!, así de claro.

-¿Detrás del odio que manifiesta López Obrador por Felipe Calderón , no habrá un amor encubierto y en silencio?

-Eso es lo que a veces me pregunto por la forma en cómo lo ataca y denosta a la gente.

-¿Un enano rencoroso?

-Yo me dirijo con todo respeto hacia el presidente de México.

-Bueno, no se me enoje. ¿Se puede gobernar a un gran país, visceralmente?

-No, no se puede gobernar con el hígado ni tomar decisiones con el estómago

-¿Cómo debería gobernar el presidente López Obrador?

-Con absoluta seriedad. Con la cabeza y con estricto apego a la ley.

-¿La ley se viola todos los días desde las mañaneras?

-Inexplicablemente.

-¿Es lícito que haya expresado que utiliza a los pobres como estrategia política y no como un acto de humanidad?

-¡Eso es una barbaridad!! Vaya cinismo, que utilice a los pobres como carne de cañón de la 4T. Así lo dijo desde la tribuna de Palacio Nacional, y eso, es muy pero muy preocupante.

-¿A los mexicanos no nos cayó el “veinte” de tan delicada declaración?

-Pues tal parece que no y deberíamos reflexionar profundamente por la brecha social a la que me refería anteriormente. Puede acarrear un problema social mucho muy delicado y grave.

-¿Usted ya fue a recoger su “Apoyo a Adultos Mayores”?

-Yo no estoy acostumbrado a recibir migajas de pan debajo de la mesa

-¿El presidente López Obrador solamente lo es de los más jodidos? ¿Los de la clase media, los intelectuales, empresarios y periodistas que se vayan mucho al carajo?

-No, por supuesto que no. No debería ser así. López Obrador juró ser presidente de todos, pero de tooodos los mexicanos. No puede ser el presidente de un grupito.

-¿A lo mero macho, las instituciones son un estorbo para el actual presidente?

-¡Qué buena pregunta!! Los gobiernos anteriores crearon las instituciones precisamente para ayudar a la población en general y en especial, a los pobres de los que hoy, se sirve López Obrador.

-¿A dónde van a parar los resultados finales de las campañas de “dádivas” que reparte López Obrador?

-Tanto el apoyo a los Adultos Mayores, jóvenes construyendo el futuro y esos sujetos que andan por ahí con un chaleco guinda con el color de Morena, repartiendo limosnas, yo me pregunto ¿Todos los que viven en la colonia del Valle, en Coyoacán, en Polanco, en el Sur, en las Lomas, ellos no son mexicanos?

-Insisto, ¿los mexicanos reales para López Obrador, son aquellos que viven en Chalco y quienes estiran la mano para recibir “ayuditas”?

-Claro que no, eso es muy perverso.

-¿Qué país nos está dejando?

-Es algo terriblemente preocupante. Mira Edmundo, ya entrados en trastos. Si hablamos del Seguro Popular, conozco muy bien a quienes lo crearon. En el caso de los médicos, el seguro médico fue creado por Salomón Chertorivsky. Muchas veces platiqué con él y el resultado fue muy positivo. ¡Carajo!!, la gente tenía la oportunidad de llegar hasta un hospital…

-…Hoy, la gente se muere en la calle y ante la indiferencia presidencial…

-Existe un karma y la vida se lo cobrará con creces. Repito, la gente en las administraciones pasadas, tenía la oportunidad de un servicio médico gratuito y de repente, por la voluntad presidencial, desapareció todo eso y crearon algo que resultó una verdadera farsa…

-¿Un INSABI sin pies ni cabeza?

-Algo que no sirve para nada la cosa, pero, además, si en el INSABI hubieran puesto un médico, Ahhh pero no. Dígame usted estimado Edmundo, ¿Qué funcionario de la actual 4T es ad-hoc para el encargo que le asignaron?… ¡Ninguno!!

-¿Un presidente corrupto?

-Eso, también se llama corrupción. No nos hagamos pendejos. Entendamos una cosa querido Mundo…

-…Perdone que le interrumpa ¿Para usted, qué demonios es ser corrupto?

-Corrupto no es aquel que solamente da y recibe dinero. Corrupto, es aquel que a sabiendas que no puede desempeñar el cargo que le confirieron lo acepta.

-¡López Obrador estaba preparado mentalmente y capacitado para ser presidente?

-Ahí están los resultados y se han estado corrompiendo las instituciones que comanda o dirige.

-¿Una presidencia mediocre?

-Aunque duela aceptarlo, así es.

-¿Es honesto exigir a sus colaboradores 95 por ciento de lealtad y 5 por ciento de eficiencia?

-Por supuesto que no. Repito, no le estoy faltando el respeto a mi presidente. Lo vuelvo a subrayar. López Obrador es el presidente de todos.

-Usted que tuvo trato cercano con el entonces presidente José López Portillo ¿También era un ignorante?

-José López Portillo era un hombre muy culto y preparado. Déjeme contarle algo, resulta que un día, él me preguntó: ¿Oiga amigo Coello, cómo podemos luchar en contra de la corrupción?

-¿Qué le contestó? ¿También era sumiso o lacayo como sucede en este sexenio?

-Le dije: “Mire, señor presidente” ¿Qué prefiere usted? ¿Un funcionario medio ratón o un funcionario pendejo?

.¿Así de güevos le hablaba al presidente?

-No era su lacayo, pero sí, existía la absoluta confianza y respeto.

-¿Pero qué le dijo?

-Con el rostro totalmente adusto me dijo: “A ver Coello, dígame por qué” Mire licenciado, al funcionario medio ratón se le pueden cuidar las manos… ¡y funciona!! Pero a un funcionario pendejo, no lo puede cuidar nadie porque es pendejo por todos los lados.

-¡En tierra de ciegos, el tuero es el rey!! Para López Obrador, López Gatell, es su ídolo y hasta lo pone como ejemplo a seguir

-¡Válgame Dios!! Edmundo, por favor, revise usted quién era antes López Gatell y por qué lo corrió Felipe Calderón. Cuando llegó la influenza hizo pendejada y media y el presidente Calderón ¡lo corrió por pendejo!!

-¿López Gatell ha engañado una y otra vez al presidente López Obrador?

-Sí y lo sigue haciendo. Primero, dijo que el cubrebocas no servía para nada, y como el presidente López Obrador no es un doctor, pues le creyó a su muchachito consentido y desmantelaron el sistema de salud. Cuando llego la pandemia, enfrentaron el problema con las patas. Mienten en cuanto al número de muertos por COVID.

-¿López Gatell es un mitómano?

-Es un enfermo y mentiroso.

-¿A lo mero macho, lo va a meter a la cárcel antes que termine la actual administración de la 4T?

-No tiene idea del expediente que hemos estado alimentando poco a poco. Acuérdese usted aquello que con paciencia y con saliva, un elefante embarazó a una hormiga

-¿Despacio que voy de prisa?

-A cada capillita se le llega su fiestecita. Para cada hecho, tenemos una prueba. Tenemos dictámenes, tenemos opiniones, testimonios y cada una de las pendejadas que ha expresado en los medios de comunicación.

-¿No se la va acabar?

-Tendrá que responder ante la justicia. ¡Me cae de madre!! Porque son miles y miles de muertos. Comenzaron por mentir y levantar actas de defunción por neumonía o mamadas ¡Era COVID!!, y se hacían pendejos. ¡Cuando vio usted, desde que comenzó la cabrona pandemia, ya fuera en el aeropuerto o en las terminales de autobuses, personas que controlaran el flujo de pasajeros enfermos. ¡Nunca!!, y claro, vino un maldito contagiadero que no pudieron parar. Hasta extendieron permisos para hacer festivales de música para chavitos tanto en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Foro Sol y en el Estadio Azteca.