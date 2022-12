Sepultan a Guillermo, muerto en los hechos de Reforma sur

Sadit González

Este lunes familiares, amigos y vecinos dieron el último adiós a Guillermo N, de 38 años de edad, el hombre supuestamente asesinado a balazos por policías municipales de Puebla el pasado 24 de diciembre en la colonia Reforma Sur.

Familiares, amigos y vecinos lo despidieron con porras, su música favorita y la exigencia de justicia y cárcel para los que habrían actuado de manera abusiva.

La madrugada del 24 de diciembre en la calle 13 Sur, a 200 metros del antiguo Puente Mexico, quedó el cuerpo sin vida de Guillermo, cuatro personas más que regresaban del OXXO resultaron malheridos, no portaban armas de fuego, tampoco cometían un delito.

De acuerdo al testimonio de sus familiares en la escena habría al menos 18 casquillos percutidos de diferentes calibres, emitidos presuntamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla.

“Yo apenas había llegado de viaje, por no querer que me robaran me eché a correr, a pedir ayuda con mis tíos y ahora vea, me lo mataron, que paguen, nunca pensé que iba a pasar esto, si hubiera sabido hubiera dejado que me robaron mi dinero”, relató Agustín Pérez, sobrino de Guillermo.

“Nadie, nadie se ha acercado a brindar apoyo, necesitamos justicia, porque esto ya se salió de control y hubo muertos, mi hermano está entre la vida y la muerte, mi hijo lesionado, yo lo que quiero es justicia para mi madre, mis hermanos, que no quede impune este abuso de autoridad, exigió Cristina Guevara, hermana de Guillermo.

“Mi madre dependía de mis hermanos, hoy queremos apoyo legal, que se haga justicia, más que nada, indicó

En el panteón familiares y amigos despidieron entre lágrimas, música y porras a Guillermo.