Claudia Sheinbaum y su “Bad Bunny Gate”

RDS/Staff

Concentrada en su adelantadísima campaña por el 2024, quizás ni ella misma lo haya pensado, pero la todavía jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se olvida de varios detalles “pequeños”: No es presidenta de la república, tampoco candidata y ni siquiera tiene segura la postulación…por más que se la pase en campaña en todo el país y deje acéfala la capital de la nación.

Otro detalle que parece haber olvidado es que, pese a que es la favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador y la burocracia dorada morenista, Claudia Sheinbaum no es una persona conocida ni popular, al menos no más que algunos personajes sí reconocidos, como deportistas, artistas y, por ende, la jefa del gobierno capitalino debería cuidar sus exabruptos y evitar pelearse con figuras como Bad Bunny, con quien ella no se portó bonito y, por lo mismo. AMLO tiene que cubrirla

La historia no tiene pierde: Luego de que Bad Bunny se negara a dar un concierto gratis en el Zócalo, la jefa de gobierno desdeñó al puertoriqueño y cerró todavía más la posibilidad de que la presentación se realice. El presidente habló al respecto y trató de resolverlo durante una de sus conferencias matutinas.

AMLO da la cara por Claudia Sheinbaum

Y que la jefa de gobierno cometió un error en su intento de pedirle a Bad Bunny que se presentara de manera gratuita en el zócalo de la CDMX, se habla de un maltrato al puertoriqueño en una mala negociación. El presidente tuvo que hablar al respecto en la mañanera para intentar resolver el error.

La realidad es que Claudia Sheinbaum botó Bad Bunny del zócalo, como si el artista fuera un principiante ansioso de grandes reflectores y no una figura conocida en todo el país. En este contexto de “Bad Bunny Gate”, AMLO lo invita en la mañanera, después de que la jefa de gobierno dio, mal, de qué hablar en su intento por conseguir un concierto gratuito del puertoriqueño y generó un innecesario y público pleito por la negativa.

Para ayudar a su “corcholata” favorita, López Obrador le pidió al intérprete que considere realizar la actuación, salió una vez más a resarcir los problemas ocasionados por Sheinbaum.

Sheinbaum y su pleito con Bad Bunny. Luego de mencionar que el cantante la rechazó para presentarse en el zócalo capitalino, la presunta jefa de gobierno lo desestimó y dijo que el concierto no era posible.

Ante ello, el presidente dio la cara en la mañanera, lo invitó en un claro intento por solucionar los errores de la aspirante a la presidencia, pese a que, como titular del Ejecutivo federal, se esperaría que AMLO se ocupara de temas como la delincuencia organizada, inseguridad y reactivación económica, en lugar de invitar a artistas a dar gratis conciertos en la olvidada (por su jefa de gobierno) CdMéx.