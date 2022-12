Otro diciembre sombrío en Puebla

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Otro diciembre en que Puebla pierde a un gobernador.

Y, el acabose, en martes 13.

Un día antes de que se presentara ante el Congreso local a rendir su 4to informe de labores, el ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta falleció de manera intempestiva, abrupta, de causas naturales, ratificó su directora de Comunicación Social y amiga desde hace muchos años, Verónica Vélez Macuil, en el mensaje que emitieron de manera conjunta los 3 poderes del estado: Video desde Puebla: Confirman que Ana Lucía Hill será la encargada de despacho hasta que el Congreso local designe al sustituto de Luis Miguel Barbosa

Es claro que diciembre y el destino se ensañan con los poblanos, porque nadie puede olvidar que hace cerca de 4 años, el mero día de navidad, murió la ex gobernadora Marta Erika Alonso, quien se convirtió –aunque por poco tiempo- en la primera mujer en ocupar la titularidad del poder ejecutivo estatal: Conocer toda la verdad, compromiso del gobierno: AMLO

A pesar de que en diciembre del 2018 hubo quienes festinaron la muerte de Martha Erika Alonso y de que, también, algunos festejarán la de Miguel Barbosa Huerta, lo cierto es que ambos fallecimientos generaron sorpresa e inestabilidad en el estado, que de manera forzosa deberá iniciar una nueva administración…con toda la incertidumbre, dudas y cambios inherentes a gobiernos nuevos.

ANA LUCÍA HILL, 2DA MUJER EN FUNGIR COMO TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL

Entre enero del 2017 y diciembre de 2022, en apenas 6 años, el estado de Puebla ha tenido 7 diferentes gobernadores, ya sea encargados de despacho, sustitutos o constitucionales: Rafael Moreno Valle (qepd), Tony Gali Fayad, Martha Erika Alonso (qepd), Jesús Rodríguez Almeida, Guillermo Pacheco Pulido, Miguel Barbosa Huerta (qepd) y Ana Lucia Hill, recién confirmada como titular del despacho luego del fallecimiento de Luis Miguel Barbosa y quien se convertirá en la segunda gobernadora en la historia de la entidad.

Los ángeles no hacen política y todos los que fungieron como gobernadores tuvieron seguidores, detractores, aciertos y errores, pero es indudable que una entidad con 7 gobernadores en apenas 6 años es víctima de inestabilidad política, principalmente en una época como la actual, con la inseguridad desbordada en todo el país: Video desde Puebla: Confirman fallecimiento de Luis Miguel Barbosa, ex gobernador de la entidad

En el caso del ex gobernador Barbosa Huerta, basta leer las redes sociales para constatar que su estilo directo, áspero y contundente, además de los procesos penales contra varios políticos, incluidos colaboradores suyos, como Guillermo Aréchiga, Eukid Castañón, Javier López Zavala y demás, le valieron críticas, descalificaciones y hasta campañas negras de adversarios poderosos, que, hoy, seguramente, darán un respiro de alivio, aunque, quizás mañana vean que sus problemas con la ley y, principalmente, su desprestigio personal siguen sin resolverse: Francisco Romero y Guillermo Aréchiga no son perseguidos políticos, señaló Sergio Salomón Céspedes

LA OPORTUNA VISITA DE AMLO

¿A qué viene a Puebla AMLO mañana?

¿Realmente estará en el estado SOLO para encabezar los homenajes al ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta…o se reunirá con los factores de poder para decirles a quién nombrar como mandatario (a) sustituto (a)?

No, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta no formaban parte del mismo grupo político, aunque ambos pertenecieran a la izquierda. Incluso, el gobierno federal nunca demostró predilección o simpatías especiales hacia la administración estatal.

Tampoco debe olvidarse que el mismo el mismo ex gobernador criticó el olvido en que la administración amlista tuvo a Puebla en muchos aspectos, ya que le regateó apoyo, recursos y hasta las visitas de funciones federales: Funcionarios de la SEP federal azuzan a normalistas de Teteles, reiteró Miguel Barbosa

Por ello, llama la atención la visita que este miércoles hará a Puebla AMLO, supuestamente para encabezar los eventos en honor a Luis Miguel Barbosa Huerta: Video desde Puebla: Confirman que Ana Lucía Hill será la encargada de despacho hasta que el Congreso local designe al sustituto de Luis Miguel Barbosa

Los mal pensados dirán que el presidente estará en Puebla para dar línea respecto a quién será nombrado (a) como gobernador (a) sustituto (a). Y, si es así, también será bienvenido, ya que a Puebla le urge que, sea quien sea el próximo titular del Ejecutivo estatal, cuente con el respaldo REAL de la federación.