Video desde Puebla: Cuando yo considere que algún funcionario no está llenando los zapatos habrá cambios, advirtió Eduardo Rivera 

María Arévalo

El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, aseguró que no se dejará presionar para hacer cambios en su gabinete y no actuará por vendeta política, pues hasta el momento sus funcionarios han realizado buen trabajo, en especial el secretario de Gobernación Jorge Cruz Lepe y director de de Normatividad y Regulación Comercial, Enrique Guevara Montiel.

Esto luego que el diputado local Eduardo Alcántara Montiel señaló que los funcionarios mencionados tenían varias quejas de la ciudadanía y que tal vez era el momento de realizar cambios en el gabinete.

No obstante, el alcalde sostuvo que el secretario y director están realizando bien su labor e incluso reconoció su trabajo, en el caso de Cruz Lepe, señaló que si no fuera por su desempeño no habría un orden en el Centro Histórico y retiro de los ambulantes y, en Normatividad , dijo que se pone orden en el comercio establecido.

“Todos los funcionarios siempre están sujetos a una evaluación permanente”.