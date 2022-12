Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados niega que Morena use el posible desafuero de Alito como presión para que se apruebe su reforma electoral

Staff/RG

Entrevista al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, con representantes de medios de comunicación, el jueves 1 de diciembre de 2022.

PREGUNTA.- … dijo que antes del 15 va a ser el segundo paso del proceso de desafuero en contra del presidente nacional del PRI, ¿ven que hay un amago por MORENA de nueva cuenta para la reforma electoral?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. No. No vemos ningún amago. Nosotros ya tenemos fijada nuestra postura, vamos en el no, y es con razones, no es solamente el tema de decir que no.

Nosotros tenemos cuatro razones fundamentales, una de las cuales es de peso, para decir que no a la reforma electoral, y bueno, vamos a hacerlo y con nuestro voto aquí en el Pleno.

PREGUNTA.- ¿El gobierno puede hacer, aprobar las acciones que quiera (…) reforma, para amargarlos de esa forma.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Quiero aclarar: no ha habido ninguna presión; no han buscado a ninguno de nosotros. Sencillamente se va a llevar esto a votación, y nosotros ya dijimos. Lo que yo creo es que no hay que estar polarizando tanto.

PREGUNTA.- ¿No es moneda de cambio? Porque si hoy se habla de que a más tardar el 15 de diciembre tendría que pasarse a una nueva etapa del proceso de desafuero.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Maxi, nosotros ya tenemos nuestra postura. No nos han pedido, no nos han acercado, no hubo ni siquiera comisión ésta de los 21 diputados que estaba planeada.

Yo no, no me gustaría polarizar en un tema que no se está polarizando, no hagamos un discurso donde no lo hay.

PREGUNTA.- La sección instructora ¿cuándo se reúne…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Lo desconozco.

PREGUNTA.- ¿Si han avanzado sobre el estatus…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Lo desconozco, lo desconozco. No hemos sido convocados. Cuando seamos convocados les digo.

Pero no llevemos a un extremo, las cosas son muy sencillas, hombre, no le busquemos.

La semana que entra ellos pueden subir o no el dictamen, ¿por qué? porque pueden, porque tenemos o tienen ellos, o tenemos una legislación que dice que el que tenga la mayoría lo puede hacer.

Pero ayer salió una nota que al final del día no fue cierta. Entonces todos tranquilos.

PREGUNTA.- Usted dice, ellos pueden o no someterlo, pero yo le pregunto ¿si pasara (…) el proceso de desafuero de Alejandro Moreno ¿no es una especie de presión para el PRI?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No es una presión.

PREGUNTA.- Pero primero ¿existe ya el proceso, bueno, ya sabemos que metieron la demanda de juicio político, dice Mier que el 15 estaría iniciándose, ya está acordado eso en la Sección Instructora?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no hay ningún acuerdo.

PREGUNTA.- ¿Entonces por qué diputado, exacto, para que nos explique?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- … porque si no. Lo que pasó ayer fue lamentable, o sea, sale una nota donde dicen que van hasta febrero, y luego resultó que no era cierto. Entonces ya no polemicemos en cosas que no.

Nosotros la próxima semana estamos en el no. Tenemos nuestras razones que son de peso, que, por cierto, poco se habla de las razones.

Nosotros somos un partido que estamos diciendo: nuestro voto en base a razones, ni a odios, ni a enfrentamientos, ni a negativas.

PREGUNTA.- ¿Le apuestan a que no se ponen ni de acuerdo PT y Verde con ellos?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Esos es un tema de ellos. No tengo por qué juzgar lo que hagan ellos.

PREGUNTA.- ¿Y sobre la iniciativa que va a mandar el presidente el próximo martes, que dice que ya el próximo martes manda el Plan B, y el miércoles ya se estaría …?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues están en su derecho, entonces ya veremos qué resolvemos. Nosotros estamos en el no.

PREGUNTA.- ¿No los han citado entonces?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No.

PREGUNTA.- ¿No hay ningún amago para desaforar al presidente nacional del PRI a cambio de…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. No. No, no hay ningún amago.

PREGUNTA.- ¿Ninguno?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. No.

PREGUNTA.- ¿Ni advertencia, ni amenaza ven ustedes?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Nada, no.

PREGUNTA.- ¿No le parece mucha coincidencia esto que saquen este tema a estas alturas?

PREGUNTA.- Exacto ¿por qué sacarlo ahorita?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Lo que pasa es que eso dice el calendario, que se va a resolver. Pero…

PREGUNTA.- ¿Nos explica qué dice el calendario…?

PREGUNTA.- ¿Qué dice el calendario para entender?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues que tiene que irse resolviendo por partes cualquier procedimiento, pero no hay ningún amago.

PREGUNTA.- ¿Pero ya les dieron la fecha?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Que no hay fecha, cómo lo digo.

PREGUNTA.- ¿Entonces por qué dicen el 15?

PREGUNTA.- ¿Pero en este calendario son las diligencias?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Se los digo con todo respeto. No vamos a generar una nota donde (…)

Lo de ayer fue lamentable, porque salió una nota diciendo que todo se iba hasta febrero del año que entra (…)

Entonces aquí no hay más que una mención, que yo no sé si la dijo, porque tampoco dijo la otra, y entonces pues no…

PREGUNTA.- Pero esa sí la dijo, le puso fecha el 15 de diciembre?

PREGUNTA.- La otra también.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Este es mi último comentario al respecto: Nosotros vamos a votar en contra y no hagamos una polémica donde no la hay.

PREGUNTA.- (…)

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no hay.

Lo que vi ayer es lamentable, cualquier cosa que uno contesta se transforma en una nota distinta.

PREGUNTA.- Hay que esperar las declaraciones.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Hay que cuidar lo que escribimos.

Muchas gracias.