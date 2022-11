Mi reto y compromiso es mejorar las condiciones laborales de los docentes: Rectora Lilia Cedillo Ramírez

Asiste al Primer Informe de Actividades de José Rosas Ibarra, director de la Preparatoria 2 de Octubre de 1968

Con el compromiso de mejorar las condiciones laborales de los académicos, principalmente de los que están contratados por asignatura, quienes hacen posible una educación de calidad en la formación de sus estudiantes, cerró su mensaje la Rectora María Lilia Cedillo Ramírez, luego de escuchar el Primer Informe de Actividades del director de la Preparatoria 2 de Octubre de 1968, José Rosas Ibarra.

Tras referir que los egresados de esta escuela representan el mayor número de solicitudes y de ingreso a las licenciaturas de la BUAP, reconoció que esto se debe a la superación académica de sus profesores, a quienes refrendó su admiración.

“Como docente de Medicina y Biomedicina me he dado cuenta que hay un aumento de jóvenes que ingresan a estas carreras y que son de esta preparatoria. Esto es un mérito de sus profesores, quienes no dudan en capacitarse, por lo que mejorar su situación laboral es uno de mis retos. Si bien esto compete a políticas educativas federales, uno de mis compromisos es que voy a trabajar por ello”.

Por otra parte, la Rectora de la BUAP felicitó a sus directivos, maestros y administrativos por un regreso seguro a las clases presenciales y enfrentar con buenos resultados desafíos distintos, por ejemplo, problemas emocionales de sus estudiantes, sin descuidar sus programas educativos, culturales y deportivos.

Al rendir su Primer Informe de Actividades, gestión 2021-2025, el director de la Preparatoria 2 de Octubre de 1968, José Rosas Ibarra, destacó el desempeño satisfactorio de sus alumnos en las pruebas Nacional PLANEA, para las áreas de Matemáticas y Lenguaje, e Internacional PISA.

Así también, la capacitación de su planta docente, la cual en el último año fue beneficiada con seis definitividades, siete promociones laborales y tres nuevas contrataciones. El 53 por ciento tiene estudios de posgrado -un total de 59 maestros y doctores-, mientras que 51 de licenciatura. En el rubro de investigación, se registraron 15 proyectos y algunos de los profesores se están incorporando a cuerpos académicos.

Rosas Ibarra informó además que la Preparatoria 2 de Octubre de 1968, cuya matrícula es de 2 mil 357 alumnos en el Plan 07 y 666 en el Bachillerato Universitario Mixto, es la única de la BUAP que abrió la enseñanza del alemán como lengua adicional al inglés y francés.

Para el ciclo escolar 2022-2023 ingresaron 835 estudiantes de nuevo ingreso, 55 por ciento mujeres. En cuanto al egreso, en el último año se certificaron 719 alumnos, lo que representó un índice de retención de 90 por ciento en el periodo 2019-2022.

En logros deportivos, refirió que los estudiantes de la Preparatoria 2 de Octubre son bicampeones en la Universiada del nivel medio superior, y este año tienen la meta de repetir el triunfo.