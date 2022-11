En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Pepe Hanan

Saber y poder

Muchos en el fútbol creen erróneamente que gana el que más sabe de este negocio en cuanto a parados tácticos, formaciones y modificaciones durante los partidos.

Ser un conocedor de la estrategia es importante, pero no te hace ganador.

Obviamente el estar capacitado ayuda en gran porcentaje, pero, a decir verdad todos, absolutamente todos los directores técnicos profesionales a nivel mundial, saben más o menos lo mismo, como entrenar, trabajar variantes y por supuesto formaciones de 4-4-2, 4-3-3, 5-4-1 y todas las que usted me pueda platicar.

Sin embargo, gran parte del éxito se reduce a la buena química, al fortalecimiento de lazos al interior del grupo, al compromiso interno que logre establecer el técnico para con sus jugadores y a la empatía que necesita tener quien toma las decisiones al interior del vestidor.

En la vida existe algo que requieren todos los personajes públicos para poder trascender, así hablemos de deportistas, políticos o gente del espectáculo, que se llama ‘gracia’.

Tú debes tener algo que inspire a las masas para poder seguirte y confiar en ti.

Podrás saber mucho, ser el mejor, el más preparado, pero si no tienes ese ápice de gracia, será mucho muy complicado llegar a conquistar lo que te hayas propuesto.

El tener ‘ángel’ o el ser anticlimático, no se compra en la tienda de la esquina, eso se trae de manera natural en la personalidad de cada ser humano.

Todo este rollo viene a colación con el nombramiento del nuevo DT del Club Puebla, Eduardo Arce.

Joven de 33 años con ganas de trascender y que viene de una familia realmente ligada al fútbol desde hace muchos años.

Como futbolista, aunque llegó a jugar de manera profesional, realmente no pudo destacar, lo cual no significa que no pueda ser un buen director técnico ni mucho menos.

Tendrá que demostrar en esta oportunidad que su incorporación no es consecuencia de una recomendación de su tío Esteban Arce como sucedió en su etapa activa cuando en 2013 y 2014 jugó para la franja del Puebla dirigida por Lapuente y por ‘Chelís’ posteriormente.

Su inclusión al cuerpo técnico de Larcamón también vino por otra recomendación del ex directivo del Puebla, Rodrigo Incera, quien salió corriendo de Puebla después de los penosos videos donde se le ve recibiendo a las ‘Escorts’ en el Estadio Cuauhtémoc para una fiesta privada de los directivos.

Sea como sea, ahora este muchacho tendrá que demostrar que está preparado para recibir una oportunidad del tamaño de la que le están dando debido a las circunstancias económicas que rodean al equipo Puebla a quien maneja un grupo de prestanombres y empleados dedicados a ver qué se pueden llevar del dinero que genera el club.

De Arce existen versiones de que es una persona capaz, que sabe de qué se trata este negocio y que por eso podría dar buenos resultados, sin embargo, también existe quien lo tacha de ser un tipo frívolo y grosero además de antipático y pesado, lo cual, como le comentaba líneas arriba, podría determinar su salida a las pocas fechas de iniciado el torneo.

Sobre su cuerpo técnico, viene con él su primo hermano Luis ‘El Bocha’ Arce, hijo de José Luis Arce, quien trabajó en las fuerzas básicas del Puebla en la época de Francisco Bernat.

Un viejo conocido de los poblanos, Luis Miguel Noriega, quien fungirá como segundo auxiliar y como preparador físico un joven de nombre Carlos del Olmo quien viene de Mazatlán junto a Luis Arce y que fueron los que en el 2018 lograron el campeonato de la sub 17.

Carlos Poblete prefirió guardarse en su puesto de Mister Selfie, ya que cobardemente ofreció sus servicios desde afuera, pues, según les confió a sus cercanos, teme que este cuerpo técnico fracase rotundamente y salgan corridos por ahí de la jornada 5 ó 6 y no quiere quedarse sin trabajo.

También mucho se especula sobre el contrato y sueldo que percibirá este joven de quien se asegura lo ‘peinaron’ con una devolución para varios integrantes del club a cambio de que lo apoyaran para quedarse al frente del banquillo camotero, aunque eso pues es difícil de probar, pero de que existe, existe.

Veremos qué sucede con este joven, que como he venido manejando y comentando, todos en algún momento debutamos en el ámbito en el que nos desarrollamos.

Ojalá le vaya bien.

También se menciona que los verdaderos directivos del Club en CDMX tendrían ya un plan B y que incluso estarían hablando con José Luis Juan Sánchez Solá ‘Chelís’, para tenerlo listo en caso de que las cosas no le salgan bien de inicio al joven Arce.

Aún hay tiempo para que la escuadra se prepare y veremos a principio de año cómo resultan la cosas.

Veremos quién se va y quién llega de jugadores y para eso tendremos más columnas de En Línea Deportiva para poder comentarlo.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

