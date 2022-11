En el marco del Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre

Staff/RG

Diabetes mellitus, gran amenaza para la salud de nuestras mascotas

Los principales signos que presentan las mascotas con diabetes son: incremento en cantidad y/o número de veces al orinar, aumento en la ingesta de agua y de apetito, aumento o pérdida repentina de peso, entre otras

El tratamiento en perros y gatos, además de incluir una dieta equilibrada y ejercicio diario, requiere del tratamiento con insulina, la cual debe ser administrada por médicos veterinarios especializados

Ciudad de México a 8 de noviembre de 2022.- Al igual que los seres humanos, los animales de compañía pueden experimentar enfermedades no transmisibles que afectan significativamente su salud, como es el caso de la Diabetes mellitus. Padecimiento metabólico que en perros y gatos se presenta a partir de los primeros 5 años de vida2 y que afecta a 5 de cada 1000 perros y a 3 de cada 1000 gatos.

La Diabetes mellitus es una de las endocrinopatías que genera daño en las mascotas que la padecen si no se diagnostica y se proporciona a tiempo un tratamiento adecuado. Aunque tiene mayor incidencia en animales de edad avanzada, también existen casos en mascotas jóvenes que muestran signos similares a los que experimentan las personas, tales como: incremento en cantidad y/o número de veces al orinar, aumento en la ingesta de agua y de apetito, aumento o pérdida repentina de peso, etc3.

“Dentro de los factores principales que podrían poner en riesgo la salud de nuestras mascotas se encuentran: la predisposición genética, una mala alimentación, obesidad y, en algunos casos, el exceso de hormonas como los glucocorticoides”4, explica Alejandro Sánchez, Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México.

El especialista destacó que la falta de identificación de signos sobre la aparición de la diabetes por parte de los responsables de mascotas y el desconocimiento en el diagnóstico y tratamiento, hacen que ésta sea una enfermedad silenciosa que afecta a muchas mascotas. Sin embargo, gracias a los avances en la innovación de medicamentos, los animales con Diabetes pueden aumentar y mejorar su calidad de vida con el debido cuidado y atención.

“Los responsables de animales de compañía con Diabetes deben aumentar la vigilancia y esmero procurando brindarles una dieta especial, la cual, en el caso de los perros, se recomienda que sea alta en fibra y baja en carbohidratos. Mientras que, en el caso de los gatos, se sugiere que sea alta en proteínas y baja en carbohidratos; un régimen de actividades diarias para mantener en óptimo estado su peso y salud física y, sobre todo, un tratamiento de insulina aplicado por el Médico Veterinario”, afirmó.

La salud de las mascotas es un trabajo en equipo, por ello, MSD Salud Animal en México, alineada con la iniciativa “One Health” o “Una Sola Salud”, se compromete con el bienestar y la salud de los animales, los humanos y el medio ambiente, implementando una campaña enfocada en el diagnóstico, tratamiento, prevención y manejo de animales con Diabetes mellitus canina.

“En el 2018 comenzamos a impartir Talleres de Diabetes Canina como una capacitación médica para Médicos Veterinarios sobre la Diabetes y cada año crecieron debido a las necesidades que encontramos en cada localidad, hasta convertirse en un proyecto integral sobre el manejo de la Diabetes mellitus en mascotas. Durante este año, hemos realizado 22 sesiones con un total de 214 asistentes en: Ciudad de México, Ciudad Juárez, Chihuahua, Sonora, Monterrey, Pachuca, Puebla, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Toluca y Veracruz”, comentó Alejandro Sánchez, Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México.

Adicionalmente, MSD Salud Animal en México ofrece la insulina de uso veterinario, una insulina homóloga y bifásica con altos porcentajes de efectividad en el tratamiento de la diabetes de perros y gatos. Gracias a este tipo de medicamentos de alta tecnología, así como con el cuidado adecuado y las revisiones médicas regulares, las mascotas con Diabetes pueden llevar una vida controlada y feliz.

Finalmente, Alejandro Sánchez, Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México, compartió que “ser disciplinados con nuestras mascotas, respetar y seguir al pie de la letra las recomendaciones del especialista en salud animal es esencial para que los perros y gatos con Diabetes mellitus sigan siendo parte de la familia por mucho tiempo y se les pueda ofrecer una buena calidad de vida”.

Recuerda que puedes visitar la página www.weare-family.com, así como las redes sociales Facebook, Instagram y/o YouTube, para obtener más información sobre el cuidado de las mascotas de la mano de expertos.

Acerca de We are family

We are family es una comunidad creada por MSD Salud Animal y forma parte de la plataforma de PetFan. Las cuales tienen como objetivo informar a los propietarios de animales de compañía sobre las necesidades de atención, salud y bienestar que requieren perros y gatos, para que tanto los propietarios como sus mascotas disfruten de la alegría y felicidad que traen a la vida del otro. En We are family encontrarán consejos útiles sobre el cuidado de perros y gatos, así como explicaciones fáciles de entender de problemas emocionales y de salud física comunes que pueden enfrentar a lo largo de su vida. Además de tips y recomendaciones para brindarle a su amigo peludo un entorno estimulante, ejercicio adecuado, una dieta nutritiva, entrenamiento necesario y los últimos avances en medicina preventiva. Y es que, en MSD Salud Animal creemos que tenemos una responsabilidad social que se extiende a la salud y al bienestar de todos los seres vivos y al planeta en el que viven. Para más información puedes visitar la página web www.weare-family.com, así como las redes sociales Facebook, Twitter y/o YouTube.

Acerca de MSD Salud Animal

A lo largo de más de un siglo, MSD, empresa biofarmacéutica líder en el mundo, ha desarrollado medicamentos y vacunas para una gran cantidad de enfermedades desafiantes a nivel mundial. MSD Salud Animal, una división de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA, es la unidad de negocio de salud animal global de MSD. A través de su compromiso con Science of Healthier Animals® “La Ciencia de los Animales Más Sanos”, MSD Salud Animal ofrece a Médicos Veterinarios, productores, propietarios de mascotas y gobiernos una gran cantidad de soluciones y servicios relacionados con productos farmacéuticos veterinarios, vacunas y manejo de la salud. MSD Salud Animal se dedica a preservar y mejorar la salud, el bienestar y el desempeño de los animales. La empresa invierte de forma intensiva en Investigación y Desarrollo, así como en una cadena de distribución moderna y global. MSD Salud Animal tiene presencia en más de 50 países y sus productos se encuentran disponibles en alrededor de 150 mercados. Para más información, favor de visitar la página https://www.msd-salud-animal.mx/ o establecer contacto con nosotros a través de las redes LinkedIn e Instagram.

Sobre ONE HEALTH

En sintonía con nuestra misión “La Ciencia de los Animales más Sanos”, MSD Salud Animal apoya la adopción de un enfoque “One Health” para mejorar la salud y el bienestar de los animales, las personas y el medio ambiente que nos rodea. Mediante la colaboración con las partes interesadas, la compañía trabaja para desarrollar nuevas estrategias, productos innovadores y soluciones tecnológicas para los principales desafíos sanitarios que afectan tanto a los animales como a las personas, incluyendo la resistencia antimicrobiana, las enfermedades zoonóticas y las enfermedades transmitidas por vectores, con el objetivo de garantizar un suministro de alimentos seguro y sostenible. Para más información, lee nuestro posicionamiento sobre One Health que se encuentra en msd-animal-health.com. Además, visita la página https://www.msd-salud-animal.mx o ponte en contacto con nosotros a través de nuestros canales de LinkedIn e Instagram.

Acerca de PetFan

PetFan® México es una comunidad para los propietarios y amantes de las mascotas, en donde encontrarán información y consejos sobre el cuidado, salud, educación, higiene y bienestar de las mascotas, desarrollados por profesionales en medicina veterinaria, pero abordados de manera amigable y sencilla. PetFan cuenta con múltiples secciones como: PetTips, PetNews, Nueva Mascota y Especies, en las que los usuarios encontrarán recomendaciones, consejos útiles para el cuidado y preservación de la salud de las mascotas, orientación para tomar la decisión de adoptar o adquirir una, e incluso, cuenta con un catálogo que detalla los rasgos, talla, raza y necesidades de espacio o cuidados para cada animal. En caso de requerir más información, favor de visitar la página www.petfanmx.com o establecer contacto a través de las redes Facebook y Twitter.