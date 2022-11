Respeto, pero no comparto postura de Iglesia por reforma al INE: López Obrador

INFORMADOR.MX

“Somos respetuosos de todas las Iglesias y de los libres pensadores, es su visión y la respetamos, aunque no estemos de acuerdo con ese punto de vista”, declara López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respeta, pero no comparte la opinión de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), quien ayer calificó como “regresiva” y un “agravio” a la vida democrática del país la reforma presidencial en materia electoral.

“Somos respetuosos de todas las Iglesias y de los libres pensadores, es su visión y la respetamos, aunque no estemos de acuerdo con ese punto de vista”, declaró López Obrador.

En conferencia de prensa “mañanera”, en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador recordó que democracia se compone de dos partes, “demos” que es pueblo y “cratos” que es poder.

“La democracia es el poder del pueblo y hay quienes quieren -los conservadores, los oligarcas-, que solo haya ‘cratos’ sin ‘demos’, poder sin pueblo, no, no es el caso de la Iglesia, porque la Iglesia es todo el pueblo”.

Relación con el Papa Francisco

El Mandatario reiteró que su gobierno es muy respetuoso de la Iglesia católica y de todas las Iglesias, al tiempo que destacó que es muy buena la relación y excepcional la relación con el Papa Francisco.

“Es el mejor Papa que ha tenido la Iglesia católica en mucho tiempo, y sin duda el mejor Papa para con nosotros los mexicanos en circunstancias de transformación…. Este Papa Francisco es otra cosa, verdadero cristiano, en favor de los desposeídos, de los pobres, no tiene nada que ver con la Iglesia de las élites, con aquella Iglesia que condenó a Hidalgo el padre de nuestra patria, ni con la Iglesia que tiene vínculos con las relaciones del poder y no se relaciona con los pobres”.

Citó al exfutbolista y entrenador Bora Milotinovic: “Como decía Bora: yo respeto, yo respeto, pero ustedes quieren polémica, no, respeto y además somos libres en las dictaduras, no se puede protestar, no se puede opinar. Antes no se podría tocar al intocable, hace poco, ahora vivimos en libertad plena absoluta, nadie es censurado”.