Hambreados, los regidores de San Pedro Cholula

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Si usted vive en San Pedro Cholula, grábese bien en la mente los nombres de Priscilia Madrid Hernández, Ramón Blanca, Alejandro Gómez López, Jannet Minto Reyes, María Sandra Hernández Romano, David Castellanos Ortiz, Alejandro Oaxaca Carreón, Beatriz Pérez Fragoso y Sonia Tolama Zacatelco, porque se negaron a eliminar sus “compensaciones”, que podían haberse utilizado para seguridad, bacheo, programas sociales o cualquier otro rubro de VERDADERO interés público.

Pero dichos regidores de San Pedro Cholula demostraron el pasado 20 de octubre una voracidad sin límite por el dinero de los cholultecas y votaron por quedarse –ellos- con los 5.3 millones de pesos al año de sus “compensaciones”, pese a la propuesta formal de la presidenta, Paola Angon, de eliminar ese rubro y canalizar el presupuesto a programas que LOS MISMOS integrantes del cuerpo edilicio podían elegir y VIGILAR.

La historia de este ridículo descomunal en que quedó la gran mayoría de los regidores de varios partidos en San Pedro Cholula no tiene pierde. El 13 de este mes, en su 1er informe de Labores, Paola Angon adelantó que propondría la desaparición de este pago doble a los regidores, para canalizar ese dinero a servicios públicos: Video desde Puebla: Paola Angon dio su 1er informe de administración en San Pedro Cholula

Y así lo hizo una semana después, cuando presentó el proyecto formal que dio a los miembros del cuerpo edilicio la oportunidad –histórica- de demostrar con hechos que no les mueve el dinero, la ambición, sino un verdadero interés por servir a la comunidad. Pero los políticos señalados votaron en contra y determinaron quedarse con el dinero:Voracidad sin límite: Regidores de San Pedro Cholula rechazan eliminar sus “compensaciones” y se quedan con 5.3 mdp

LOS PUERILES PRETEXTOS DE LOS AMBICIOSOS REGIDORES

Inmersos en una interminable disputa con la inexperta presidenta municipal, Paola Angon, quien en esta ocasión les exhibió y, en un solo movimiento, desnudó la partida de ambiciosos, hambreados y cuentachiles que tiene como compañeros de cabildo, los regidores de San Pedro dieron pretextos ridículos, pueriles para seguir con dichos 5.3 mdp en sus bolsillos.

Dijeron que con esa cantidad hacen “obras sociales, gestión”, aunque ninguno ha informado absolutamente NADA sobre qué hicieron con dicho monto este año. Solamente la misma Paola Angon, el síndico Carlos Bojalil y los regidores Fabiola Torres y Cuauhtémoc Betanzos aprobaron la desaparición de las “compensaciones”.

Este hecho no solamente exhibió que la edila sigue sin el control del Cabildo y que personajes ambiciosos y viciados, como el ex priísta, ex aliancista y neo morenista, Alejandro Oaxaca Carreón, quieren mantener el manejo faccioso de los recursos de San Pedro Cholula: ¡El colmo! regidor Alejandro Oaxaca se niega a aprobar los desayunos calientes para niños

También dejó muy clara la partida de…políticos que conforman el Cabildo de ese sufrido y hermoso municipio de San Pedro Cholula. Los 5.3 millones de pesos que decidieron GUARDARSE los regidores implica que a cada uno le toca una cifra de 378 mil 571 pesos anuales, porque son 14 miembros del Cabildo con acceso a dichos fondos.

Así que, en los hechos, esa cifra que NO QUISIERON destinar a seguridad, bacheo, programas sociales y demás representa un sobresueldo. Y, hasta ahora, ninguno solo de los “representantes ciudadanos” del Cabildo ha informado qué proyectos, causas, ONGS y/o personas ha “apoyado” con la jugosa cantidad que se autoasignaron desde febrero de este año y del que, empero, no han dado cuentas A NADIE.