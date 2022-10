Yon de Luisa busca reelección como presidente de Federación Mexicana de Fútbol

FUTBOL TOTAL

Yon de Luisa está en busca de su reelección como presidente de la Federación Mexicana de Futbol; luego que su gestión concluye posterior a la participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Aunque su gestión debió concluir en julio, al extenderse el Mundial hasta el mes de diciembre se ha prolongado el mandato de Yon de Luisa en la Femexfut; será la reunión de dueños la encargada de determinar su posible continuidad.

Recordar que De Luisa podría tener en sus manos la organización de México para la Copa del Mundo 2026, misma donde el país será anfitrión; la gestión comenzaría de enero de 2023 y terminará en julio del 2026.

Lo que ha dejado De Luisa

Es así que Yon de Luisa está en busca de su reelección como presidente de la Federación Mexicana de Futbol; esto de acuerdo con información que han presentado desde el diario récord.

Durante la gestión de Yon De Luisa se logró una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además que se logró la clasificación para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Sin embargo, en otros rubros se fracasó como en la no obtención del boleto para los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y para la Copa del Mundo Sub-20 de Indonesia en la rama varonil. En tanto que dentro de la categoría Femenil, no se calificó a la Copa del Mundo de Nueva Zelada y Australia en 2023 y de igual forma no lograron el boleto para los Olímpicos.

Finalmente, todos estos fracasos obligaron a De Luisa a darle una reestructuración a la Dirección de Selecciones Nacionales; decisiones que incluyeron la salida de Gerardo Torrado y la llegada de Jaime Ordiales.

Yon de Luisa quiere estar nuevamente en el cargo como presidente de la Federación Mexicana de Futbol.