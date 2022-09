Alcalde de Ciudad Serdán pide fiado y no paga

EL CONFESIONARIO

Por: Ray Zubiri

Vergüenza me dio saber que a más de un año el presidente municipal de Chalchicomula de Sesma lugar que también conocemos como Ciudad Serdán, Uruviel González Vieyra tiene la costumbre de pedir fiado y no pagar.

Me refiero a lo que les debe a los cantantes Raúl Ornelas y Fernando Delgadillo de una presentación con motivo del triunfo de su elección el año pasado.

Al estilo de Varguitas de la película “La Ley de Herodes” es el actuar de este funcionario quien el año pasado suplicó, gimiendo y llorando en un valle de lágrimas para que le consiguieran unos artistas para celebrar y luego de hacerle a la chillona porque no tenía dinero para pagar inmediatamente, prometió que tan pronto tomara posesión liquidaría su adeudo con la productora Encore México representada por la manager de Raúl, Mari Carmen Caballero.

Firmó un pagaré-contrato, casi casi con sangre, un cacho de moco para saber su ADN y valió una pura y dos con sal.

Total, la transferencia no llegó, los cheques que dio fueron más falsos que el cuerpo de Lyn May y 11 meses después no hay noticias de estas personas.

Estos personajes, tanto él, como su Tesorero: Julio Cesar López Bonilla y su Síndico: Cynthia Islas Quiroz, fueron quienes pidieron el apoyo de Encore México para llevar a cabo los eventos y ahora ni las llamadas les toman.

Esta presentación se llevó a cabo con motivo del 461 aniversario de Chalchicomula de Sesma el 17 de octubre de 2021 en el atrio de la parroquia de San Andrés Apóstol Ciudad Serdán y el 31 de octubre Fernando Delgadillo con asistencia gratuita.

No es la primera vez que escucho una historia así porque todos o la mayoría de presidentes que conozco nunca tienen dinero, no hay presupuesto pero tienen propiedades, casas y camionetas que no se pagan con un salario de alcalde y mucho menos con uno mínimo.

Pero apostémosle a la buena conciencia de Uruviel, por favor recapacita y no recaigas en las manos de la avaricia que dicho sea de paso salta a la vista y te dejo esta reflexión.

“El que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho; y el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. De modo que si no sois fieles con las riquezas de este mundo, ¿quién os confiará la verdadera riqueza? Y si no sois fieles con lo ajeno, ¿quién os dará lo que os pertenece? Ningún criado puede servir a dos amos al mismo tiempo, porque aborrecerá al uno y apreciará al otro, o será fiel al uno y del otro no hará caso. No podéis servir al mismo tiempo a Dios y al dinero”.

Es un hecho penoso y bajo, sobre todo alevoso el actuar de esta manera, aunque si en un simple espectáculo no paga, qué será del dinero que envié el estado para las obras como carreteras, apoyos del campo, desarrollo social para los más necesitados, que ellos a veces no tienen el poder de reclamar o de tener un micrófono, aquí hay un foco rojo y lo turnamos a nuestro gobernador para que le mande una auditoría y cheque como están empleando los recursos en este municipio, no es por desconfiar pero, la burra no era arisca, la hicieron.

Platique con Raúl Ornelas sobre esta situación dado a que ya no contestan los teléfonos y prácticamente ya no reciben a las personas de cobranza esto tomará un rumbo legal ya que todo está documentado y firmado así que en próximas fechas le llegarán sus avisos pidiéndole de la manera más atenta hagan frente a sus responsabilidades adquiridas.

Avisos Parroquiales

Y para quienes leen esta columna en otras partes de la República hago esta importante acotación, No todos los de Ciudad Serdán son así.

Amigos artistas aunque se hinquen, juren por su madrecita santa, hagan el concierto en el atrio de una iglesia, no les crean, no trabajen fiado.

Si alguien sabe del paradero del presidente se le pide de la manera más atenta pase a pagar su adeudo con la casa productora Encore México donde será atendido por sus propietarios ya que no contesta su número telefónico y existen dos teorías la primera es que no quiera contestar y la segunda que se lo hallan cortado por falta de pago.

La columna de esta semana ha terminado pueden ir en paz todos menos Uruviel González Vieyra, él no, porque no paga.

Contacto: [email protected] y @RayZubiri en todas las redes sociales.