Conoce todos los requisitos del contrato de arrendamiento

Al rentar una propiedad es necesario establecer los derechos y obligaciones tanto del arrendador como del arrendatario. Para lo anterior, ambos deben de firmar un acuerdo escrito que dé fe y legalidad al uso temporal de dicho inmueble. Aquí te contamos los requisitos del contrato de arrendamiento.

¿Qué documentos se necesitan para hacer un contrato de arrendamiento si eres el propietario arrendador?

Si eres el propietario del inmueble, para hacer un contrato de arrendamiento necesitas:

Identificación oficial y escritura del inmueble

La identificación oficial y la escritura son documentos necesarios para hacer un contrato de arrendamiento. Pues estos requisitos son una forma de comprobar al arrendatario que, efectivamente, el inmueble es tuyo. Por ende, tienes la capacidad legal para rentarlo.

Contrato de arrendamiento

Es el acuerdo escrito en el que cada una de las partes acepta sus obligaciones y responsabilidades. En él, también participa el fiador.

El fiador es una persona física, la cual es propietaria de un inmueble y puede ponerlo como garantía. De tal manera, se compromete a responder por el arrendatario en caso de que no cumpla con sus responsabilidades.

Suele ser un familiar, amigo, o alguien cercano al arrendatario. Si no cuentas con uno, puedes evaluar otras opciones para rentar un inmueble.

Acta de entrega

En este documento se estípula el estado del inmueble al momento de la celebración del contrato de arrendamiento.

En este documento, también se especifican las condiciones en las cuales el inquilino debe entregar la propiedad al finalizar el contrato.

¿Qué documentos se necesitan para hacer un contrato de arrendamiento si eres el arrendatario?

Para rentar un inmueble, el arrendatario o quien alquilará la vivienda deberá contar con la siguiente documentación:

Identificación oficial: Igual que para el arrendador, la identificación oficial es vital para llevar a cabo el contrato de arrendamiento. Sin ella, no podrás hacerlo.

CURP: Este documento no es indispensable, pero algunas veces lo solicitan.

Comprobante de ingresos (tres últimos estados de cuenta): Es muy probable que el arrendador, solicite un comprobante de ingresos para confirmar que el inquilino cuenta con los recursos necesarios para cubrir con la cuota mensual de pago. Generalmente, son los últimos 3 estados de cuenta.

Último comprobante de domicilio: El comprobante de domicilio no es un documento forzoso para firmar un contrato de arrendamiento. Sin embargo, es posible que lo pidan.

Solicitud de arrendamiento: En algunos casos es necesario llenar una solicitud de arrendamiento para que el propietario pueda verificar tus datos. De igual manera, es posible que te pidan los datos de tu arrendador anterior, para verificar que serás un buen inquilino.

Aunado a estos documentos, también se solicita una depósito de seguridad, el cual se refiere a una cantidad de dinero. Con ella, se podrán cubrir los gastos por los desperfectos del inmueble derivados del uso.

¿Qué documentos se necesitan para hacer un contrato de arrendamiento si eres el fiador?

Para poder celebrar el contrato de arrendamiento, el fiador también debe presentar una serie de documentos. Con ello, podrá comprobar que cumple con los requisitos para respaldar al inquilino y son los siguientes:

Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio de la propiedad en garantía (no mayor a 3 meses de antigüedad)

Comprobante de ingresos

Copia del último predial

Copia de la escritura completa de la propiedad en garantía

Carta del valor comercial del inmueble

¿Es necesario notariar un contrato de arrendamiento?

No, no es necesario notariar un contrato de arrendamiento. Sin embargo, se puede realizar para proteger tanto al arrendador, como al arrendatario, pues así se asegura que el contrato no fue manipulado posteriormente a la firma. En caso de que las partes quieran modificar el contrato, se deberá realizar una renovación de contrato.

El costo de notariar un contrato de arrendamiento varía de acuerdo al estado de la República Mexicana donde se celebre el contrato. Sin embargo, debes considerar el pago impuestos, derechos y/o trámites diversos y honorarios notariales.

¿Cuáles son los requisitos de validez de un contrato de arrendamiento?

Los requisitos para autenticar un contrato de arrendamiento son:

Capacidad legal de las partes contratantes

Información y datos personales veraces

Consentimiento manifestado

Lo establecido en el contrato debe ir conforme a la ley

Requisitos para legalizar el contrato de arrendamiento

De acuerdo con nuestro analista Real Estate de Propiedades.com, Leonardo González, las principales normas que regulan la legalidad del contrato de arrendamiento son:

El plazo de arrendamiento no puede ser mayor a 10 años

La existencia de un contrato por escrito

El monto y pago de la renta se debe ejecutar a través de pagos periódicos en unidades monetarias

La persona facultada para ejercer el arrendamiento es el dueño o propietario del inmueble

Cláusulas de anulación de contrato; cómo la no realización de reparaciones para su goce en buenas condiciones

Estipular la fecha de entrega del inmueble

Notificar con tres meses de antelación que el contrato no será renovado o su desalojo por alguna situación especial

¿Qué se necesita para registrar un contrato de arrendamiento?

Para registrar un contrato de arrendamiento es necesario:

Escritura pública de la propiedad inscrita en el Registro Público de la Propiedad

Cédula de contratación u oficio del Organismo Regulador que se encuentra tramitando la escrituración

Identificación oficial vigente del propietario

Recibo de pago del impuesto predial del año corriente

¿Qué pasa si no registro un contrato de arrendamiento?

González señala que, en caso de que el contrato de arrendamiento no esté registrado formalmente, puede tener consecuencias en el estatus fiscal del inmueble.Así como por el pago correspondiente de impuestos y cuotas por servicios.

También, indica que la falta de registro del contrato se podría traducir en faltas de cumplimiento de los derechos y responsabilidades de las partes contratantes.