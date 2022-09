No apoyar a Morena en la militarización de la Guardia Nacional, demandó Lucero Saldaña al PRI nacional

Debate

Por Roberto Desachy Severino

El PRI no debería apoyar a Morena y AMLO en el asunto de la militarización de la Guardia Nacional, porque es inconstitucional, la política de seguridad del gobierno federal ha fallado y, también, pone en riesgo la alianza con el PAN y PRD, destacó Lucero Saldaña, actual secretaria de Alianzas de la dirigencia estatal del partido.

Entrevistada, la exsenadora y ex diputada federal del PRI lo tiene más que claro: El PRI no tiene por qué apoyar al presidente López Obrador y a Morena en el tema de que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no solamente porque implica mayor militarización en el país, también viola la Constitución General de la República.

El asunto de que la GN pase a manos de la Sedena “debe verse jurídicamente, si es inconstitucional, no habría manera de que el PRI vote a favor”, además de que la supuesta estrategia de seguridad del gobierno federal no ha funcionado y, en consecuencia, no debería fortalecerse.

En este sentido, es pertinente recordar que este martes el propio AMLO le echó un guiño al PRI y le pidió deslindarse del PAN y apoyar su proyecto de que la GN forme parte de las fuerzas armadas: AMLO guiña un ojo al PRI y le pide deslindarse del PAN

PRI, CON CUADROS PARA PUEBLA CAPITAL Y OTROS MUNICIPIOS

Al respecto, Lucero Saldaña, quien se desempeña como secretaria de Alianzas y Agenda Ciudadana en la dirigencia estatal del PRI, sentenció que el gobierno federal y Morena no han sido congruentes con los asuntos de la seguridad y la militarización del país. Por ende, como priísta y miembro del Comité Directivo, le pediría al CEN y a su presidente, Alejandro Moreno, no apoyar este proyecto de la 4T.

Incluso, aseveró que habría que fortalecer la alianza con PAN y PRD, porque no vale la pena ponerla en riesgo al apoyar la militarización de dicho cuerpo de seguridad, luego de que panistas y perredistas han asegurado que, si el tricolor se suma a AMLO en este tema, darían por enterrada las coaliciones electorales para el 2024.

Lucero Saldaña subrayó que las alianzas exigen acuerdos y, en el caso de Puebla, el PAN podría poner al aspirante a la gubernatura, mientras que los priístas contenderían en la capital y otros municipios de la entidad, ya que cuenta con los cuadros políticos suficientes para ser competitivo, además de que el año pasado demostró que sí cumple los convenios.

Una eventual alianza con PAN y PRD para el 2024 le conviene al PRI, es parte de la democracia y, actualmente, a ningún partido le alcanzan los números para ganar solos. Este tipo de figuras deben respetarse y, después, convertirse en gobiernos de coalición, apuntó la secretaría de Alianzas y Agenda Ciudadana del PRI estatal.

EN LA FGE VINCULAN A DELITO… A UN MUERTO

El pasado 18 de agosto, Raúl N se habría metido armado con pistola a una taquería de la colonia Guadalupe Hidalgo, para amenazar a uno de los trabajadores, aunque fue sometido por clientes y compañeros del afectado, que finalmente lo entregaron a la policía municipal, según el boletín informativo de la FGE enviado a redacciones de medios este lunes 5, que detalló que dicho individuo ya fue vinculado a delito: Amagó con un arma a taquero de la colonia Guadalupe Hidalgo

El problema es que Raúl N está muerto, falleció desde la semana pasada y, en consecuencia, ¿cómo se puede vincular a delito a un cadáver?, ¿van a encarcelar y a seguir el proceso policial contra un fenecido?, ¿por qué el área de Comunicación de la FGE cometió tal dislate?.

La semana anterior el gobierno del estado dejó en claro que la misma hija de Raúl N se negó a tenerlo en su casa como prisión domiciliaria, pese a que las autoridades se lo ofrecieron. También se precisó que el fallecido siguió recibiendo sus medicamentos en la cárcel, así que ¿por qué el área de Comunicación de la FGE revive un tema escabroso, doloroso para la familia de involucrado con una información sinsentido?