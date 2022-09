Noelia sexxxy mujer empre$aría

Por: Ray Zubiri

Seguramente se acuerdan de la can­ción que dice “Yo soy candela, soy una llamará y cuando siento el rit­mo mi cuerpo quiere más”, pues ese tema lo canta Noelia Lorenzo Monge, nombre real de la cantante Noelia, origi­naria de Puerto Rico, quien inició su ca­rrera musical a finales de los años 90, ga­nando gran fama con canciones como Tú, Te Amo, Clávame tu amor, Cómo due­le y el clásico Candela.

Hoy, a sus 43 años, me dio mucho gus­to poder felicitarla y ver que esta mujer no desperdicia el tiempo y se ha conver­tido en empresaria, actriz y playmate ge­neradora de fortuna y empleos para mu­cha gente.

No sé cómo le hace esta mujer, la cual –con todo respeto de su marido Jorge Rey­noso– está guapísima y triunfando, “sin miedo al éxito” como decimos en mi co­lonia, ya que todo lo que toca lo convier­te en oro.

Pues en esta charla por teléfono ella desde su casa en Beverly Hills, en Los Án­geles, luego de felicitarla por su onomás­tico numero 43, me sumé a las albricias y me contó que anda en friega, y cómo no, si combina su carrera como cantante, ac­triz, modelo y empresaria.

Algunas mujeres dirán que “es suer­te”, pero no es así. Ella se ha quemado las pestañas macheteándole y estudiando negocios en el Harvard Business School y no deja de estarse capacitando, esto lo digo como ejemplo para muchas mujeres que están desesperadas, soportando a un “bueno para nada”, “come cuando hay”, “cuentachiles” que las tienen en catego­ría de empleadas domésticas, arriésguen­se a emprender, muchas tienen estudios y nunca es tarde para desarrollar su carre­ra profesional o empresarial.

No es el caso de Noelia ella ha hecho muy buena mancuerna, como debe de ser, con su marido y manager Jorge Rey­noso, quien la ha apoyado en todos sus proyectos. Por cierto, vivieron un peli­groso momento en sus vidas tras sufrir un intento de envenenamiento en Esta­dos Unidos, que hasta el FBI y toda la co­sa investiga.

A principios de 2019 anunció que combinaría su carrera como cantan­te, con las grabaciones de películas para adultos y la venta de artículos sensuales a través de su marca Noelicious, incur­sionando en el terreno de moda de ropa para mujeres, pero siempre con el toque de sensualidad que la caracteriza, donde sus leggins con transparencias han sido los favoritos.

“Noelicius es mi primera inspiración en los negocios, mi primera marca crea­da con lo especial que soy, de la sensua­lidad que sé que represento. Noelicius es seguridad, libertad, cero tabú, es comodi­dad y la belleza pura ser quien tus eres en tu propia piel. Ahora mismo la marca está en transición de modernización está tra­bajando de la mano de dos talentosas di­señadoras ejecutivas, quienes estarán lle­vando la marca y las colecciones por los próximos dos años”, me contó.

La verdad no me iba a quedar con las ganas de preguntarle sobre su plataforma Celebriffy Inc., considerada líder en el ra­mo digital, tomando en cuenta sus atri­butos únicos, ya que combina todas las funciones de una red social como la pu­blicación de contenido (audio, foto y vi­deo), mensajería, videollamadas, red de contactos junto con un sistema de monetización instantáneo.

En el momento que se hace la publica­ción, se depositan las ganancias en su tar­jeta de Celebriffy Mastercard.

Desde su lanzamiento, a mediados de 2021, esta plataforma ha acumulado más de 500 mil usuarios activos, quienes generan contenido e interactúan entre sí, convirtiéndose rápidamente en una red social/plataforma de contenido, que en los próximos años podrá rivalizar con los grandes de la industria.

Y qué decir de Cherryland VIP, que bá­sicamente es la competencia de OnlyFans.

Noelia se ha ganado un lugar impor­tante en el emprendimiento, sobre todo sabiendo capitalizar sus contenidos, gene­rando una fortuna económica, pues ase­gura que en tiempos de crisis uno tiene que expandir su visión, pues “en la vida no sólo hay que soñar, hay que levantar­se a concretar, después de haberlo soña­do y después poner manos a la obra, has­ta conseguirlo, sin miedo a fallar, porque también fallar es aprender para ganar”.

La clave del éxito, que comparte con sus seguidores y con las mujeres, es: dis­ciplina, respeto, confianza y abrazar to­do con amor.

Por cierto, recientemente se fue a ino­cular y no piensen mal, me refiero a que se fue a vacunar contra la viruela símica, debido al constante contacto que tiene con sus fans en los lugares que se presen­ta. Ojalá pronto la tengamos en México.

