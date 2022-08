De Anitta a Taylor Swift; esta es la lista completa de ganadores de los MTV VMAs

EXCELSIOR

Los MTV Music Awards generaron conversación por los exóticos looks que vistieron artistas como Lil Nas X, las selfies de diversas personalidades y las producidas participaciones como la de Blackpink.

En el escenario se presentaron Maneskin con un polémico preformance donde nos hizo dar un taco de ojo; Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer latino en ganar ‘Artista del Año’; y Taylor Swift anunció que lanzará un nuevo dico en octubre.

