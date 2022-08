Arap Bethke inicia rodaje de “Juego de Mentiras”, la nueva serie de Telemundo

Staff/RG

Un thriller lleno de intriga, misterio, pasión y amor, es el nuevo proyecto que protagoniza el actor keniano-mexicano.

Regresa el set. El actor Arap Bethke inició el rodaje de Juego de Mentiras, la nueva serie de Telemundo, un thriller lleno de intriga, misterio, pasión y amor protagonizado por el histrión keniano-mexicano.

Junto a Bethke (Buscando a Frida, Mujer de Nadie, Club de Cuervos), comparten créditos Altaír Jarabo (Corazón Guerrero, Vencer el Desamor) y María Elisa Camargo (Bajo el Mismo Cielo). La serie original que se graba en los foros de Telemundo Center en Miami, también incluye la participación estelar de Rodrigo Guirao (Corazón Guerrero, Rubí), Cynthia Klitbo (Mujer de Nadie), Eduardo Yáñez (La Reina del Sur 3, Falsa Identidad) y Camila Nuñez. El elenco de reparto lo conforman Patricio Gallardo, Alicia Machado, Alberto Casanova, Pepe Gámez, Gabriela Vergara, Beatriz Valdés, María Laura Quintero y Bárbara Garófalo, con la participación especial de Aylín Mújica.

“Es un gran privilegio reunir a este elenco de renombre para darle vida a esta historia tan única que promete atrapar el espectador desde la primera escena”, dijo Karen Barroeta, Vicepresidente Ejecutiva de Producción y Desarrollo para Telemundo Global Studios. “A los actores que se unen a nuestra cadena y al equipo detrás de cámaras, les doy la bienvenida y les deseo lo mejor en este inicio de grabaciones”.

“Para mí es un gusto y un honor estar al frente de la nueva producción de Telemundo. Tenemos una historia llena de suspenso y adrenalina que estoy seguro va a cautivar al público con sus giros inesperados. Además, tenemos un elenco de primera y estamos todos muy emocionados con esta gran historia”, expresó el actor Arap Bethke.

Por su parte, la actriz Altaír Jarabo, quien hace su debut en la cadena Telemundo comentó, “Juego de Mentiras es un diamante en bruto. Todo el equipo estamos ya puliendo esta joya que va a inspirar las emociones más lindas y memorables de nuestro público. ¡Gracias Telemundo! Para mí, es un sueño hecho realidad”.

Ambientada en la ciudad de Los Ángeles y San Clemente California, Juego de Mentiras, es una historia llena de intriga, misterio, pasión y amor que sigue la vida de César Ferrer (Bethke), un hombre trabajador que siempre soñó con tener su propia familia, y que da la vida por su hija Noelia (Nuñez). Cuando su esposa desaparece, todas las pistas apuntan a él como el principal sospechoso. Decidido a evitar que le arrebaten a su hija de ocho años, César se arriesga a investigar por su cuenta. Mientras busca pistas sobre los posibles motivos de la desaparición de su esposa, César descubre que Adriana llevaba una doble vida y puede que no sea la persona que todos conocían, para bien o para mal.

Una historia original escrita por Sebastián Arrau con libretos de: Yutzil Martínez, Berenice Cárdenas, Rosario Valenzuela y Adela Boltansky, el guion es supervisado por Sergio Mendoza. Producida por Telemundo Global Studios, este nuevo thriller es dirigido por Eduardo Ripari, Ricardo Schwarz y Uandari Gómez. La dirección de fotografía está a cargo de Iván Rodríguez y José Luis Velarde. El diseño de producción está a cargo de Pedro de Larrechea y la dirección de arte está a cargo de Lisette Graffe. Karen Barroeta, Ximena Cantuarias, Elizabeth Suárez y Rafael Urióstegui son los productores ejecutivos.

Bethke nacido en Kenia y criado en México, es conocido por su trabajo en las series y novelas como ‘Mujer de Nadie’ (2022), ‘Buscando a Frida’ (2021) ‘La Usurpadora’ (2019), ‘La Piloto’ (2017, 2018), ‘Club de Cuervos’ de Netflix (2015) y las películas ‘Sin Origen” (2020), ‘Guadalupe Reyes’ (2019) y ‘No se aceptan Devoluciones’ (2013). Fue nombrado Embajador del Medio Ambiente en México por The Climate Project México, fundación de Al Gore. También es portavoz de “The Climate Reality Project” uniéndose al Premio Nobel y ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore en la octava edición del evento “24 Hours of Reality broadcast, Protect Our Planet, Protect Ourselves” (24 horas de realidad: proteja a nuestro planeta, protéjase a nosotros mismos). Recientemente el Arap fue elegido entre “Los 100 Latinos más influyentes y comprometidos con la acción climática 2021”.

Conoce más sobre Arap Bethke

Durante el año pasado, Arap fue uno de los líderes que movieron las conversaciones ambientales, una de las figuras que más que hablaron sobre sustentabilidad en las redes sociales. El actor ambientalista encabeza la lista del primer informe, de la empresa Neuronal, que revela quiénes fueron los personajes que impulsaron las conversaciones sobre medio ambiente en América Latina durante 2021.

Cabe destacar que el histrión es embajador de los Premios Latinoamérica Verde, el festival de sostenibilidad más relevante del mundo que reconoce los mejores proyectos sociales y ambientales.

Bethke es un actor de renombre internacional con una carrera muy exitosa con trabajos principalmente en México, América Latina y el mercado hispano de Estados Unidos. Muchos de los proyectos en los que ha estado viajando por todo el mundo son, “Club de Cuervos” y “La Piloto”, ambos disponibles actualmente en NETFLIX.

A lo largo de su ascendente e impecable trayectoria actoral tiene en su haber más de 12 películas y sobre 25 producciones para televisión y plataformas digitales OTT. Su destacado trabajo en cine, televisión y teatro le ha otorgado diversos premios y reconocimientos. Ha sido el rostro de marcas internacionales para campañas publicitarias, además de presentar múltiples programas de televisión y entregas de premios.

Sus más recientes películas son “Guadalupe Reyes” y “Sin Origen”, ahora en AMAZON. Próximamente estrena dos nuevas películas en México “Permitidos” y “Mal de Ojo”, las cuales protagoniza. Ambas producciones se rodaron en tierras aztecas en octubre y noviembre de 2021.

Arap ha participado estelarmente en exitosas y reconocidas producciones para Televisa que le han dado la vuelta al mundo, siendo algunas de las más destacadas: ́ “La Usurpadora” disponible en Amazon Prime Video, “Clase 406”, “RBD La Familia” y “Mi Generación”. En Telemundo participó en producciones como “Doña Bárbara”, “Los Victorinos”, “La Diosa Coronada”, “Tierra de Pasiones”, “Madre Luna”, “Señora Acero” y “Eva La Trailera”, entre muchas otras. Actualmente es uno de los protagonistas de la nueva serie “Buscando a Frida”.

Propio de su calidad humana, le apasionan los temas ambientales

Recientemente el Arap fue elegido entre “Los 100 Latinos más influyentes y comprometidos con la acción climática 2021”. El conglomerado de grandes figuras del arte, la política y el empresariado reúne a los más influyentes individuos quienes han asumido el compromiso de velar y cuidar nuestros recursos naturales. Dentro de esta lista están Gael García, Shakira, Carlos Vives, Papa Francisco, Penélope Cruz, Javier Barden, Fher del grupo Maná, Diego Luna, Eva Longoria, entre otros.

El actor Arap Bethke fue nombrado Embajador del Medio Ambiente en México por The Climate Project México. También es portavoz de “The Climate Reality Project” uniéndose al Premio Nobel y exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, en la octava edición del evento “24 Hours Of Reality broadcast, Project Our Planet, Protect Ourselves” (24 horas de realidad: proteja a nuestro planeta, protéjase a sí mismos). También es vocero de la campaña “El océano: el gran proveedor” (The Ocean: The Great Provider), una iniciativa de la organización ambiental Sachamama, que destaca la necesidad de tomar medidas climáticas para garantizar que el océano pueda seguir siendo una fuente de vida y sustento para nuestro planeta y nuestras comunidades.

Comprometido con causas ambientales, el histrión se unió a la organización ambientalista Greenpeace México como vocero de la campaña #ConsumoResponsable que busca empoderar a las y los habitantes de las grandes urbes y motivarles a un cambio radical en sus modelos de consumo para lograr ganar la batalla contra el cambio climático.

Además, Arap fue Vocero de la campaña “He for She” de ONU Mujeres México para sumar a los hombres por los derechos de las mujeres e igualdad de género.

La personalidad extrovertida de Bethke es la combinación perfecta para sus pasatiempos, que incluyen el surf, andar en bicicleta y moto, cocinar y viajar. Disfruta muchísimo de leer libros y ver películas.