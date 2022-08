Después de una larga espera, Marisela estrena nuevo sencillo “Perdida en su Mundo”

Staff/RG

Marisela está de regreso con “Pérdida en su Mundo”, tema que cuenta con una letra de despecho y reclamo en donde la cantante logra contagiar varias emociones y pone los sentimientos a flor de piel.

“Perdida en su Mundo”, es una canción de la propia autoría de Marisela que cuenta con mucho ritmo y energía, donde seguramente pondrá a bailar a todo aquel que la escuche. Con este nuevo tema, “La Dama de Hierro” rompe el esquema de baladas al que tiene acostumbrado a sus seguidores, aventurándose a nuevos géneros, en esta ocasión el pop.

Este sencillo fue producido por Kiko Cibrián, un reconocido compositor por sus magníficas producciones y que ha trabajado junto a varios artistas muy reconocidos, ganador de un Grammy Award y tres Latin Grammy Awards.

Tú le dices a todos que me vas a dejar

porque soy una tonta que no te sabe amar

no es cierto, es mentira

También dices que conmigo nunca fuiste feliz

porque andaba con otros y me viste a mí

no es cierto, es mentira

Tú le dices a todos que yo no te quiero

y que me burlo de ti.

que yo ando con uno y con otro y no es así

Ahora dime por qué

por qué andas diciendo que

que yo soy una mentira,

una loca perdida en su mundo

que nunca te supo amar

En el videoclip de “Perdida en su Mundo”, se puede apreciar a Marisela con varios vestuarios muy coloridos, interpretando una canción que marcara un antes y un después de “La Dama de Hierro”, buscando seguir posicionada como una de las cantantes más queridas y apoyadas.

Marisela cuenta con 4 décadas de trayectoria artística, 16 producciones discográficas que la han llevado a sobresalir como una de las cantantes más fuertes en la industria musical.