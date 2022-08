Cynthia Rodríguez confirma boda y su salida de VLA

TVNOTAS

En mayo, Cynthia Rodríguez anunció que se tomaría unas vacaciones indefinidas de ‘VLA’.

En la transmisión de este 11 de agosto, la conductora confirmó su salida definitiva.

Cynthia Rodríguez desmintió que su despedida fuera para irse a otra televisora.

La exacadémica dice que está viviendo la mejor etapa de su vida.

Hace poco, te dimos a conocer en TVNotas que Cynthia Rodríguez se despediría de ‘Venga la Alegría’, y ahora, es la misma presentadora quien confirmó la noticia, así como también reveló que sí se casó con su pareja, Carlos Rodríguez, además de aclarar si está embarazada.

Durante la transmisión de este 11 de agosto del matutino de TV Azteca, Rodríguez se presentó al programa para despedirse, sin embargo, dejó en claro que no lo hacía para irse a otra televisora, como muchos habían insinuado.

”Vengo a despedirme de ‘Venga la Alegría’, pero no vengo a despedirme de TV Azteca, que es algo muy importante que tengo que aclarar, no tengo ningún proyecto en ninguna empresa. En este momento de mi vida, no estoy buscando irme a ningún lugar”, manifestó la exacadémica.

Asimismo, explicó que su despedida se debe a que quiere pasar más tiempo con su familia y conducir ‘VLA’ no le permite estar tan cerca de sus seres queridos como a ella le gustaría.

”Me di cuenta de que me hace falta, después de trabajar tantos años, también hace falta dedicar un poco más de tiempo a la familia. Ustedes saben lo demandante que es ‘Venga la Alegría’, es un trabajo maravilloso, pero también yo no quiero comprometerme a algo que después voy a estar faltando”, expresó.

Al respecto de los rumores sobre su boda con Carlos Rivera, la presentadora confirmó que sí se casaron durante sus vacaciones, pero no lo había revelado por cuestiones de privacidad.

”Estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas, de verdad, estoy muy contenta ¿Qué les puedo decir? Creo que hay cosas que no se pueden ocultar, y creo que el amor y la felicidad son de esas cosas. Ustedes saben que somos muy discretos, que siempre hemos manejado esta situación, nuestra parte personal mucho más privada, y hay detalles que se van a quedar así”, contó.

Sobre el tema de un embarazo, la presentadora señaló que aún no está esperando un bebé, sin embargo, aún sigue en pie sus planes de formar una familia con su pareja.

”No estoy embarazada, sí es el plan, como ustedes ya lo saben, espero que se nos cumpla este año y, cuando eso suceda, ustedes se darán cuenta por nosotros”, indicó

”Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado en esta carrera, gracias por entenderme, gracias porque saben mis necesidades en este momento”, comentó la famosa en aquella ocasión.