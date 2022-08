Linda Maya se lanza al only fans

Staff/RG

Linda Maya tras volverse popular por aparecer en los shows de talento de la televisión regia, ahora también planea convertirse en una de las más sobresalientes creadoras de contenido en Only Fans, ya que los ingresos que ello genere los destinará a su fundación para rescatar perritos de la calle.

Todos en la capital industrial de México tienen una imagen muy bien posicionada de ella, ya que la han visto siempre como rostro de diferentes marcas en los shows de talento de la televisión regia, la admiran y se ha vuelto gracias a su carisma la obsesión de muchos caballeros que siempre le profesaron su admiración y por ello, entre muchas otras razones es que Linda Maya decidió de lanzar su propia línea de contenido premium y privado a través de una cuenta en Only Fans y vaya que ha tenido respuesta positiva por parte de su público de toda la vida, en el que se encuentran desde luego caballeros, pero también jóvenes veinteañeros y hasta mujeres que sin pena ni envidia le reconocen y admiran su belleza.

Mexicana, de signo Leo y titulada en Derecho y Ciencias Jurídicas, además de llevar las riendas de una fundación que rescata a perros en situación de calle es de forma breve cómo podemos definir a Linda Maya y seguramente para un amplio sector del público lo anterior es desconocido y solamente la ven como la guapa modelo de marcas populares en los programas dominicales de las dos cadenas televisoras más importantes del Norte de México.

Junto al inolvidable Juan Ramón Garza (q.e.p.d.) estuvo vigente 19 años consecutivos siempre siendo una de las chicas más solicitadas por los anunciantes para ser la imagen que los representaría, de ahí comenzó a forjarse la popularidad de Linda, la que combinó con presentaciones en diferentes ferias, expos, convenciones y hasta obras de teatro junto a histriones de reconocido prestigio en la sultana del norte, ello, le valió ganarse una buena posición en el ranking de las chicas más solicitadas para servicios de modelaje y animación,

así como estar vigente en la televisión que veía en ella un excelente elemento para las producciones televisivas y sus anunciantes.

Tras concluir la etapa del programa Aficionados, y darse el tiempo necesario para concretar sus planes y proyectos personales regresó a la pantalla chica, pero ahora en la televisora de enfrente y como parte del elenco de un proyecto en el que de nueva cuenta se integró como imagen de una de las marcas con las que ya había trabajado anteriormente y con la que el público la tenía muy relacionada.

Es justo gracias a toda esta exposición de la que goza desde hace mucho años que comenzó a escuchar las recomendaciones que le hacían sus fanáticos sobre abrir redes sociales para poder estar en contacto con ellos y posteriormente tras el éxito que logró con sus cuentas sociales oficiales, donde por ejemplo en Instagram supera los 10,000 seguidores que las sugerencias fueron avanzando, hasta el punto que de pronto un día notó que tenía infinidad de mensajes donde le solicitaban contenido de otro tipo, impulsando así la idea que terminó concretando en una cuenta de Only Fans.

Linda ha comprado equipo profesional para ofrecer mayor calidad en los contenidos que ofrece a sus seguidores, por lo que se encuentra sumamente emocionada por la experiencia que se avecina.

“Nos metimos al mundo del Only Fans y ahí estamos echándole muchas ganas, parece que está gustando, la gente está respondiendo, el concepto que estamos manejando es solamente, ropita chiquita, lencería, algo así con límites, no llegar a extremos en ningún aspecto”, menciona Linda sobre el tipo de contenido que ofrece en esta plataforma que recién comienza a manejar.

La experiencia y el contacto con sus seguidores es algo que ella siempre ha tenido muy de cerca, ya que en las expos, ferias y conferencias donde se presenta le ha tocado tener todo tipo de experiencias con sus admiradores, pero destaca que siempre han sido muy respetuosos y eso es algo que valora mucho

“En las expos se me acercan matrimonios para la foto del recuerdo y yo me acomodo normalita, abrazo al marido y las esposas me dicen: ‘abrazalo más, pero más, así fuerte porque tú le gustas desde hace muchos años y así para que se lleve un recuerdo y esté contento’, pero también me han tocado niñas celosas que van con el papá y él te pide una fotografía y ellas lo agarran de la pierna y no lo deja que se tome la foto” comenta entre carcajadas al revivir esos recuerdos.

Sobre el contenido que ofrece en Only Fans y la forma en la que pueden suscribirse es super fácil, ya que la cuenta es @lindamayatv al igual que sus otros perfiles y comentan que está preparando varias sorpresas con las cuales asegura dejará más que satisfechos a todos, incluyendo los más exigentes, ya que su público además de fiel es muy agradecido, por lo que ella busca dar lo mismo a ellos.

“Mis fans están contentos con el concepto que estamos manejando, no falta por ahí el que dice ‘un poquito más’, hasta ahorita, hoy por hoy, no lo manejamos así tan fuerte, pero hasta donde vamos, creo que vamos bien, al 95% de la gente le ha gustado el concepto.

Antes, cuando podía decir ‘yo estaba chava’ no había este tipo de plataformas, pero si hubiera empezado desde aquél entonces ya no estuviera ni en Monterrey (sonrisas), viviera en otra parte seguramente; pero desgraciadamente hasta ahora llega esta tecnología y pues como ya estoy en los últimos años en cuestión de imagen, pienso ¿y por qué no? es estar al día, es tecnología, mis fans me lo estan pidiendo y pensé si además puedo obtener ingresos que me ayuden en los gastos veterinarios para la fundación animal que tengo, ya no batallo tanto pidiendo apoyo, normalmente de mi bolsa salían los pagos y pues con el Only Fans, ya me siento menos presionada”.

Ha participado en distintas obras de teatro como “Hombres cosas de la vida real” y “Quítamela de encima”. Junto a Perla Cecilia Ayala se probó en la locución durante la temporada 2006-2007 a través de la cadena Radio Fórmula.

Su amor por los animales la llevó en enfocarse en acciones que puedan ayudar a perros en situación de calle, creando la Fundación DADDY LIMA A.C. a través de la cual se encarga personalmente del rescate de animales abandonados, sacarlos adelante (con observación veterinaria, que incluye atención, diagnóstico, medicamento, tratamientos y rehabilitación) para posteriormente buscarles un hogar responsable.

Ama la vida, disfrutar a su familia, salir con sus amigas, le apasiona la cocina y se define como una mujer que sabe trazarse metas y alcanzarlas.