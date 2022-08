Niega el Verde Ecologista desventaja ante Morena y el PT para el 2024 

Jorge Barrientos

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Jaime Natale Uranga, negó tajantemente alguna desventaja ante Morena y PT, en caso de concretarse una alianza para elegir al candidato que habrá de competir por la gubernatura de Puebla, en las elecciones del 2024.

En este tenor, el también congresista aseguró que en la actualidad ha fortalecido su estructura con al menos 140 mil votos no l despreciables que obtuvieron solos tras la elección de 2021.

“Seremos un aliado fortalecido en favor de la candidata o candidato, no estamos en una desventaja, cada partido tendremos nuestra vida interna y en su momento habremos de impulsar posiciones”.

Indicó que no descartan alianza co ñn el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT) para el 2024, cuando no solo se elegirá al nuevo gobernador del estado de Puebla, sino también la presidencia de México, además de otras posiciones muy importantes.