En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

El factor Aristeguieta.

Bien dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y es el caso del venezolano Fernando ‘el matemático’ Aristeguieta de quien pocos sabíamos la importancia que tenía al interior del vestidor de Nicolás Larcamón.

El ‘Vino tinto’ era como un auxiliar técnico dentro del terreno de juego para el DT argentino.

Hablaba con los jóvenes, arreglaba posibles inconformidades por no alineaciones, mantenía el orden adentro del vestidor y ya en el campo aportaba toda su experiencia, independientemente del buen momento goleador que vivía.

No es casualidad que desde su lamentable lesión, el Puebla no ha logrado ganar ningún partido y suma cuatro empates y una derrota.

Su lesión, según me platicaban, fue un accidente que se vino cocinando dos semanas antes ante la intensidad con la que Larcamón insistía en que Emiliano García disputará los balones (obvio, sin el afán de lastimar a nadie), sin embargo, el joven, ante la presión que venía desde la banca con la intención de considerarlo para el primer equipo, salía a los interescuadras con mucha hambre y ganas.

Se vino la desafortunada jugada donde Emiliano es desplazado por Aristeguieta y este con la presión encima regresa con todo y lo prende mal parado en la disputa de la pelota para infringirle una fractura de peroné y otra de tibia expuesta, por lo cual el venezolano tuvo que ser llevado al hospital en ambulancia y me platican que el trayecto fue un verdadero ‘viacrucis’, pues Aristeguieta le mentó la madre todo el camino al chofer acusándolo de caer en todos los baches de la ciudad y de no tener cuidado al manejar; la verdad de las cosas es que ante una fractura expuesta, la inestabilidad del hueso ante cualquier movimiento por mínimo que sea, se siente como si fueras en una ‘montaña rusa’.

Aristeguieta fue operado con éxito y se encuentra bien y a la espera de que el tiempo realice su labor para que soldé y poco a poco pueda volver a integrarse a rehabilitación y entrenamientos, lo cual, se ve prevé, no será antes de 10 meses.

La exhibida.

Terrible la manera en la que el periodista Ignacio ‘Fantasma’ Suárez exhibió las mentiras de los pseudo directivos que manejan al Club Puebla en la ciudad, con respecto al permiso de trabajo del DT Nicolás Larcamón, el cual se confirmó que estuvo vencido alrededor de siete meses.

Tal como se los comenté en la entrega pasada, el contestar a bote pronto y con el ‘hígado’ no son buenos consejeros tal y como quedó demostrado ante las contundentes pruebas mostradas por el periodista de la CDMX.

Todo terminó como debió haber empezado, en un silencio sepulcral por quienes fueron descubiertos en su maniobra y mentira.

Con el sello de la casa.

Se tendrán que seguir ahogando en su propio vómito.

En lo futbolístico, preocupa que la escuadra ya suma cinco partidos sin triunfo, después de las dos victorias de inicio de torneo.

Es cierto que la franja pierde poco, gana poco y empata mucho, pero da la sensación que las cosas se pueden complicar en caso de que Altidore no caiga con el pie derecho en el vestidor, pues según algunas versiones, se dice que llegó muy alzado y que eso no le gustó al grueso del grupo y que por lo mismo no le dieron algunos balones durante su participación frente al Toluca el martes pasado donde la franja logró el empate a un gol en un partido que, como se desarrolló, lo debió de haber ganado.

Este lunes, la franja reanudará sus entrenamientos ya con Larcamón al frente después de unos días de descanso donde el argentino aprovechó para irse con su familia a las paradisiacas playas del sureste mexicano.

El viernes se estarán enfrentando a los Xolos de Valiño quienes vienen de caer ante Diablos Rojos en Toluca por 3 a uno, derrota que puso punto final a una racha de 3 triunfos en fila del equipo fronterizo, aunque, como sea, será un rival complicado en su casa para los camoteros.

Veremos si el descanso le ayudó a los de Larcamón y les permite traerse un buen resultado que lo siga acercando a la zona de clasificación.

