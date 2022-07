Paola Angon, en medio de la inmisericorde violencia política de género

Debate

Por Roberto Desachy Severino

No se ha quejado, tampoco se victimiza ni lo usa de pretexto, pero –desde que inició su administración- Paola Angon ha padecido una permanente y muy evidente campaña de violencia política de género.

Y la presidenta municipal de San Pedro Cholula ha sido atacada desde varios ángulos, hasta por gente de su propio partido, que le ha lanzado todo tipo de acusaciones y descalificaciones ¡sin probar una sola!.

“Corrupción en el Sosapach”, que el tesorero ya se fugó del municipio o que se gastan millones en la renta de patrullas son solamente algunas de las múltiples denuncias contra Paola Angon, quien no ha utilizado esta campaña de violencia política de género para victimizarse, echarse al piso y usarla de pretexto para tapar supuestas anomalías en su gestión, sino que, por el contrario, ella misma pidió la investigación que en este momento le realiza la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Además, respondió a los señalamientos con programas, acciones de gobierno, como el plan integral de seguridad, que permitirá revertir la criminal irresponsabilidad de su antecesor, Luis Alberto Arriaga, que dejó a San Pedro Cholula con patrullas y cámaras de vigilancia descompuestas: Paola Angon inaugura el centro de comando y control C2

De una manera vil, ruin, a Paola Angon la atacaron política y personal a través del Sosapach, el órgano operador de agua del municipio, que presidentes municipales anteriores usaron como una verdadera caja chica. Pero el ex director del organismo, José Luis Carpinteyro, aclaró que no solamente dejó finanzas sanas, sino hasta con superávit: Video desde Puebla: Ex titular del Sosapach aclara que dejó finanzas sanas

CALUMNIA QUE ALGO QUEDA

Joseph Goebbels, el secretario de Propaganda nazi, pregonaba que era posible difundir mil veces una mentira para convertirla en verdad. Y 77 años después de la caída del régimen de Adolfo Hitler ese llamado “Principio de Orquestación” sigue vigente y lo practican varios adversarios políticos de la presidenta municipal de San Pedro Cholula:Los 11 principios de la propaganda nazi hoy vigentes en las «fake news»

Incluso, los generadores de esta campaña permanente de violencia política de género contra Paola Angon tomaron el análisis que realiza la ASE en el municipio como elemento para arremeter contra la edila, quizás por ignorancia, ya que no saben que ella misma pidió la nueva titular del organismo, Amanda Gómez Nava, que realizara dicha investigación.

Aunque lo más probable es que los detractores de la presidenta municipal utilicen esta auditoría ¡para joder!, sin importarles el resultado de dicho análisis, porque lo único que buscan –muchos de ellos- es dinamitar al actual ayuntamiento, para fincar sobre las cenizas sus propias aspiraciones políticas del 2024.

ROGELIO LÓPEZ ANGULO, EN CAMIONETA DE DOS MILLONES DE PESOS, MIENTRAS LA CARNE DEL RASTRO SE TRANSPORTA AL AIRE LIBRE, EN VEHÍCULO SIN PLACAS Y ABOLLADO

Si usted se decide a aprovechar estas vacaciones de verano con una visita al hermoso Huauchinango, ¡por el amor de Dios no coma carne!, mejor pida pollo, mariscos o, incluso, lleve su propio lunch, porque –como lo demuestran las fotografías que mandó nuestro compañero Abelardo Domínguez- las condiciones en que el ayuntamiento traslada el ganado son absolutamente insalubres, peligrosas en temporada de calor y en plena 5ta ola Covid.

Por ley, el rastro municipal – a cargo del ayuntamiento encabezado por Rogelio López Angulo- es el encargado de dotar al mercado y carnicerías de su principal elemento de venta, pero, como puede verse, las reses, cerdos y demás son llevados en camionetas sin placas, abolladas e, incluso, a veces van al aire libre, pese a que se facilita que moscas y el sol dañen el producto ¡que luego consumen habitantes y turistas de Huauchinango!.

Es irresponsable que el gobierno municipal transporte los productos cárnicos de esa forma, que viola la norma Oficial Mexicana (NOM)194 SSA1-2004 en los puntos 6.8 hasta 6.8.7, pero –quizás – López Angulo ni siquiera se ha dado cuenta, ya que anda empoderado con su camioneta nueva que costó cerca de 2 millones de pesos: Huauchinango: Entre el linchamiento de un buen hombre, las patrullas inservibles…y la nueva camioneta de López Angulo

Es obvio que, en temporada de calor, como la actual y mientras Puebla se encuentra inmersa en la 5ta ola Covid, se multiplican los riesgos cuando la carne que expenden y consumen en mercados, carnicerías, restaurantes y casas se lleva al aire libre, aunque al ayuntamiento de Huauchinango le importa un reverendo comino cumplir con las más elementales medidas sanitarias.

Así que, si quiere visitar Huauchinango en estas vacaciones, disfrute el viaje, goce los paisajes, la hospitalidad de la gente e, incluso, la exquisita sazón de la Sierra Norte de Puebla. Pero, por lo que más quiera, ¡no coma carne!…los tlacoyitos son deliciosos.