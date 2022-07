‘Checo’ estalla contra el Virtual Safety Car: “Nos costó el podio”

Excelsior

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), se quedó muy cerca de volver a subir al podio en el Gran Premio de Francia de la Fórmula 1, sin embargo, una confusión provocada por el sistema de comunicación del Virtual Safety Car (VSC) le costó al tapatío ser superado por el británico George Russell (Mercedes) a tres vueltas del final.

We gave everything, we did not had enough pace and in the end we had the wrong message from the control tower with the VSC and it ended up ruining our race.

We will come back stronger for Budapest 💪

Great race @Max33Verstappen pic.twitter.com/tdPKB0NLt8

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 24, 2022