Lorena del Castillo platica sobre su personaje en el capítulo unitario “Dos mujeres, un camino”.

-Lo transmiten hoy lunes por “las estrellas” en “Esta historia me suena Vol. 5”

Por Mino D’Blanc

La actriz Lorena del Castillo participa el día de hoy en el capítulo “Dos mujeres un camino” en “Esta historia me suena Volumen 5”, producción de la experimentada Genoveva Martínez, que se transmite por “las estrellas” a las 18:30 horas.

El tema del programa unitario en relación a la canción que fue éxito en la interpretación del grupo Bronco, es “Maternidad subrogada y necesidad económica”. Lorena del Castillo personifica a Laura, Pamela Ruiz a Ana, Sergio Bonilla a Javier, Fernando Sansores a Toño, Amara Villafuerte a María José, Tania Nicole a Regina, Claudia Troyo a Lucía, Ricardo de la Parra al doctor Fernández y Miguel Garza al doctor Ruiz.

Platicamos con Lorena del Castillo gracias a las finas atenciones de la licenciada Paola García, de Televisa.

MD’B: Qué caso tan complejo y tan real el que transmiten hoy y en el que tú participas.

LDC: Sí, ahora que yo estoy explorando por este lado tan bonito de la maternidad debe ser algo muy difícil de que tu deseo es ser madre y que te digan que puedes. Este es el caso de mi personaje, que de pronto ella que estaba ilusionadísima de ser mamá le quitan la matriz por un problema que tuvo, entonces deciden alquilar un vientre, entonces las cosas se vuelven un poco turbias.

En mi opinión para que alquilar un vientre sea exitoso debe ser con una persona que tú no conoces y con la que no te vas a involucrar, pero en este caso Laura, mi personaje, se salta todas las reglas y conoce a Ana, una chava que necesita dinero en ese momento porque su hija acaba de quedar en silla de ruedas y el tratamiento es carísimo, entonces le alquila su vientre y las cosas no salen nada, nada bien.

No quiero ahondar mucho, pero finalmente la relación tan cercana con ella y ver de cerca el embarazo hace que mi marido se enrede emocionalmente con ella y bueno, el final es bastante triste. Es un tema muy delicado, bastante actual y me gusta muchísimo que ahora la televisión mexicana se esté arriesgando a tocar estos temas tan polémicos.

MD’B: ¿Por qué crees que Laura pudiendo tomar otros caminos en relación a lo de la relación sentimental entre su esposo y Ana, decidió el que se presenta en este capítulo?

LDC: Yo creo que lo que la lleva a decidir lo que se va a ver en este capítulo es una desesperación absoluta para una persona tan colérica y también una elección de no hacer las cosas bien porque por algo existen lugares especializados para que uno rente vientres y no hacerlo como Laura lo hizo. Las cosas están establecidas por algo; rentar un vientre también hace que haya mucha parte de lo psicológico involucrado, entonces sí creo que es un final que definitivamente habla de una mujer muy desesperada y que no sabe mediar con sus emociones.

Lo que le pasa también es terrible; a mí me ha pasado que me bajan a la pareja y casi tengo ganas de ir y darle unas cachetadas sobre todo al hombre porque él en este caso es el que tenía la relación afectiva conmigo, pero también a la persona que se meta en la relación sí le doy dos o tres cachetadas, pero no hago lo que decidió Laura en esta historia; eso sí habla de una desesperación infinita.

MD’B: ¿Cómo fue el proceso de creación del personaje, tomando en cuenta que son varios personajes cada uno con su propia historia y en una historia en la que todos a la vez tienen que ver?

LDC: Cuando es un capítulo unitario hay que resolver a través de la inmediatez porque no hay mucho tiempo para resolverlo. Antes de ser madre, yo Lorena ya había interpretado a un par de mamás de este tipo, pero luego de ser mamá es mucho más sencillo saber qué está atravesando una mujer cuando tiene esos deseos de maternidad o cuando una mujer pierde un hijo, porque también me han tocado capítulos así.

Yo antes podía vislumbrar lo que eso significaba, pero a partir de que soy mamá es mucho más sencillo subir a esas emociones porque lo estoy viviendo en carne propia. En este caso cuando tiene que resolver toro tan rápidamente no queda más que acudir a tus vivencias y tratar de ser muy concreto y muy leal y con mucha verdad alrededor de eso.

MD’B: ¿En qué se parecen y en qué no se parecen tu personaje Laura y tú?

LDC: Me puedo parecer a ella en mi anterior deseo de ser madre; yo antes de ser mamá compartía ese deseo como ella, sin embargo sí creo que es un personaje súper opuesto a mí porque yo al contrario de ser explosiva y hacerle caso tan inmediatamente a mis emociones, soy bastante implosiva y soy muy mental. Yo creo que no sería capaz de hacer algo como lo que termina haciendo ella, pero sí puedo comprender como mujer y como madre lo que sintió. Entonces yo no juzgo nada, sin embargo no lo comparto.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver este capítulo y todos los de “Esta historia me suena Volumen 5”?

LDC: El público tiene que ver este tipo de historias porque a mí me alegra muchísimo que la televisión abierta esté dando oportunidad a historias tan reales y tan fuertes. No son historias simples, sino muy complejas y la verdad es que no solamente se van a identificar con varios de los personajes, sino se van a involucrar porque es una historia muy pasional y muy entretenida. La verdad, no deberían de perdérsela porque van a vivir muchas cosas con nosotros que lo hicimos con todo el cariño y se van a apasionar igualmente como lo hicimos nosotros.

MD’B: ¿Qué más viene en tu vida?

LDC: Estoy muy contenta porque llevamos un año en cartelera con una obra que se llama “Así de simple”, de la que estamos en nuestra tercera temporada. Primero estuvimos en el Teatro Milán, luego nos fuimos a Marketeatro y acabamos de regresar al Teatro Milán. Estamos todos los miércoles a las 8:30 de la noche y vamos a estar hasta diciembre. En esta obra comparto escena con Flor Benítez, Erick Díaz, Flor Ibidona, Enrique Montaño, Juan Pablo Rocha y con Jorge Selene que a su vez es el director.

Somos seis actores en escena y nunca salimos de escena, estamos todos al mismo tiempo. Es una obra súper dinámica, con temas muy actuales, habla de las relaciones de pareja desde un lugar muy cómico. Está muy padre, ha tenido muy buena recepción del público y cualquiera que va se identifica con alguna de las partes de la obra. En julio comienzo a grabar una serie para la plataforma de Disney Plus con un personaje que me tiene encantada y estamos en los preparativos de eso; ya se viene.

Yo ya había no abandonado, pero sí hecho a un ladito mi parte actoral por la maternidad, pero ya es momento de volver, de volver con todo y hacer lo que más amo hacer en la vida. Entonces vamos con todo y paso a pasito. Además correré en Puebla el domingo 7 de agosto la Carrera CANACINE 2022, que es un con causa a favor de la Fundación Amorinfinito; aunque yo no corro, ese día sí lo haré con mucho gusto, espero terminar la carrera y que nos vaya bien.

MD’B: ¿Algo más que quieras agregar?

LDC: Que hoy me importa mucho que vean este capítulo, que vayan al teatro y cuando salga la serie ojalá tengamos la oportunidad de hablar de ello.