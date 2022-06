Lilia Cedillo consolida su liderazgo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Al interior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se sentía cierta inquietud política por la visita que haría la rectora, Lilia Cedillo Ramírez, al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSH), porque de ahí surgió la única ex candidata que le diputó el gobierno universitario (Guadalupe Porras).

Tampoco puede olvidarse que uno de los personajes más representativos del ICSH, Francisco Vélez Pliego, en su momento hizo cuestionamientos duros sobre la sucesión rectoral de la máxima casa de estudios del estado: Francisco Vélez Pliego se retira de la contienda por la rectoría BUAP

Así que había elementos de morbo político antes de que la rectora Lilia Cedillo acudiera al informe de trabajo del actual director de dicho instituto, Giuseppe Lo Brutto. Lo cierto es que el ICSH y la administración central de la BUAP cerraron filas, tuvieron un evento alegre, productivo, con abrazos, agradecimientos y felicitaciones mutuas.

La rectora y Lo Brutto reinauguraron la unidad Biblioteca-Hemeroteca Ernesto de la Torre Villar y, como ya se dijo, el director del instituto dio su primer informe. Francisco Vélez Pliego no solamente fue amable con Lilia Cedillo, sino también cálido, afectuoso y, con ello, ratificó que –al menos del grupo mayoritario del ICSH – no quedaron heridas abiertas luego de la sucesión universitaria.

TODOS SOMOS UNIVERSITARIOS

Lilia Cedillo reiteró “todos somos compañeros universitarios“ y subrayó que su gestión seguirá con el trabajo conjunto con todas las instituciones y grupos de la BUAP. Por su lado, los integrantes del ICSH admitieron que son considerados como un sector de “oposición” al interior, pero que en realidad son críticos, pero no oposicionistas a ultranza.

Le fue muy bien a la rectora en el ICSH, le agradecieron el equipamiento, las plazas académicas y ella les recordó que todos los institutos surgieron del de Ciencias, el famoso ICUAP. La gente estuvo atenta y respetuosa al mensaje de Cedillo Ramírez, quien, sonriente, escuchó a sus compañeros y, como ya se dijo, reiteró el compromiso de trabajar para y con todos los universitarios, sin privilegios ni exclusiones.

La BUAP y el mismo ICSH son grandes y plurales. Por lo mismo, no llamó la atención que la ex candidata a la rectoría, Guadalupe Grajales y Porras, no acudiera, aunque, a decir, tampoco se le dio demasiada importancia, porque se esperaba que así ocurriera.

MORENA Y ELECCIONES DEL 5 DE JUNIO: 3 SEGURAS, UNA MUY PROBABLE Y 2 GUBERNATURAS EN COMPETENCIA

Si se toma en cuenta que el actual gobierno federal se ha caracterizado por los nulos resultados en economía, seguridad y la creciente polarización política y social, se esperaría que el partido que lo representa, Morena, estuviera a la baja para las elecciones por las gubernaturas de 6 estados: Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Durango y Tamaulipas.

Pero no es así y, por el contrario, si nada raro ocurre de hoy al domingo, la 4T ganará de manera contundente las gubernaturas de Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, hoy en manos del PAN y PRI, respectivamente las dos últimas. Incluso, el lopezobradorismo cerró arriba también en Tamaulipas, aunque por menos de 6 puntos, lo que puede implicar una elección cerrada.

De acuerdo al último estudio demoscópico de Factométrica antes de las elecciones de este 5 de junio, en Aguascalientes y Durango van arriba los candidatos de la coalición PRI-PAN-PRD, aunque – a diferencia de Morena y sus grandes ventajas en Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo – los prianredistas no deberían confiarse, ya que la contienda se cerró.

LA MONEDA ESTÁ EN AIRE EN TAMAULIPAS, AGUASCALIENTES Y DURANGO

Incluso, llama la atención que en noviembre del año pasado el PAN –solo, sin alianzas- aventaba por 19 puntos a Morena en Aguascalientes, pero su candidata, Tere Jiménez, apenas cerró con 9.1 por ciento de ventaja sobre la morenista Nora Ruvalcaba.

En contraste, también en noviembre del 2021, Morena le llevaba más de 25 por ciento de ventaja al PRI en Durango (sin alianzas), pero este miércoles el representante del PRI-PAN-PRD, Esteban Villegas, va 4.2 puntos delante de su rival morenista Alma Marina Vitela, según Factométrica.

Así que todo apunta a que el saldo del domingo será positivo para Morena, no solamente por las 3 nuevas gubernaturas que ya tiene en la bolsa y que, incluso, pueden ser más, sino por los pésimos números del gobierno federal en economía y seguridad y, también, por el hecho de que su presidente nacional, Mario Delgado, es poco menos que un cero a la izquierda.