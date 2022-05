Fulmina “León” Mendoza a “Dragón” Nievas en LUX 022

Staff/RG

El potosino, derrota a argentino por nocaut en el segundo round

Demostrando gran poder de puños, el artemarcialista potosino, David “León” Mendoza, venció por nocaut al argentino Mauricio “Dragón” Nievas, en combate por el peso gallo, efectuado en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México.

Con esta victoria lograda en el cartel principal de LUX 022 presentada por AMISTAD, el mexicano llegó a siete victorias en su paso profesional a cambio de dos descalabros, en tanto, el sudamericano sumó su séptima derrota en la vía pagada.

A los dos minutos con 22 segundos del segundo asalto, el tercero sobre octágono, Gerardo Cruz, detuvo el combate tras una derecha fulminante de “León” Mendoza sobre el rostro de “Dragón” Nievas, que mandó a este último a la lona.

En el primer asalto, el potosino inició con patadas a la cabeza del oriundo de Córdoba, Argentina. Posterior a ello, ambos se enfrascaron en un intercambio de golpes pegados a la reja.

El sudamericano respondió llevando a la lona al mexicano, quien rápidamente se libró del castigo y de paso buscó el nocaut con una serie de patadas y golpes sobre la humanidad de su oponente.

Antes del derribo de nocaut del mexicano sobre el argentino, ya le había advertido el final mandándolo al piso, sin embargo, el cordobés reaccionó con patadas a la cara del potosino.

El final llegó con una derecha fulminante de David, que le “apagó la luz” a Mauricio y determinó su victoria.

“Disfruté cada instante en la jaula, en ningún momento sentí que se me fuera la pelea, hice un buen combate, lo disfruté mucho. Por el momento no me preocupa el título, no está en mi mente”, apuntó “León” Mendoza de 26 años.

“Quiero mucho a la gente de San Luis Potosí, yo sabía que este pleito iba a acabar antes de los tres rounds, quiero agradecer a mis patrocinadores por el apoyo”, subrayó David, quien portó pantaloncillo en color negro.